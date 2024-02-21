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"Сором і ганьба, не вірю, що це поляки. Перепрошую, воююча Україно", - генконсулка Польщі у Львові Дзвонкевич про блокаду кордону

кордон,польща

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів на кордоні з Україною та перепросила "у воюючої України".

Про це генконсулка написала на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не можу більше мовчати. З любові до Батьківщини. Не можу вдавати, що не бачу цих дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", - наголосила Дзвонкевич.

За її словами, коли ще підлітком вона дізналася, що під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому березі Вісли, не погодилися на посадку літаків союзників, які допомагали воюючій Варшаві, то подумала, що лише росіяни можуть поводитися так ганебно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Або Україна з нами домовляється, або будуть нові обмеження на імпорт, - заступник міністра с/г Польщі Колодзейчак

"Зрештою, призначена для повстанців допомога була скинута з цих літаків на околиці Варшави й опинилася в руках німців. Тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ... що ми, поляки, ніколи б не зробили чогось подібного.

А що сьогодні роблять "польські" фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Йдеться не про вимоги, а про форму протесту. Сором і ганьба. Перепрошую, воююча Україно, перепрошую….", - додала генконсулка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці стали гірше ставитися до Польщі та США, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) блокування (650)


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Топ коментарі
+44
Дуже адекватні слова.
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21.02.2024 11:50
+30
Навіть серед поляків є порядні люди. Тепер головне, шоб вони не мовчали.
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21.02.2024 11:51
+16
І навіть серед українців є маса дебілів які звинувачують в ситуації Україну...
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21.02.2024 12:17
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Дуже адекватні слова.
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21.02.2024 11:50 Відповісти
Згоден, добрі слова, прикро лише одне, що Зе влада цьому посприяла.
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21.02.2024 12:08 Відповісти
скільки платять ? за Зе ?
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21.02.2024 12:18 Відповісти
Я спочатку не зрозумів слова Поляка, що він проти самих Українців нічого не має, вони страйкують через наших алігархів, які хитро умно скупили у наших аграріїв приблизно по 100 баксів за тонну зерна, і коли ціна піднялася, впарили трейдерам приблизно по 280 баксів ( не хило так різницю засунули) ну а до цього Поляки продавали зерно приблизно по 380 баксів. Але без участі Зе влади та ОПЕрмака таку схему вони б не змогли провернути та й сам Зеля сказав що у них там є якісь домовленості!!! я спочатку не зрозумів цих слів тепер розумію що він має дуже гарний відкат за це все!!! І при цьому гроші не повертаються в Україну, а відразу летять по офшорам, ах да вони ще ПДВ 100% повернуть у свої кишені (з наших налогів). Ось так зрозуміло?
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21.02.2024 12:45 Відповісти
Досить цю байку тягати по форумах і тг каналах. Поляк тобі розказав як отримали у 2023 році 100 млр. євро дотацій від ЄС? Сьогодні польський зам. міністра визнав, що зерно йде транзитом. І польський фермер програє на ринку Німечини. Конкуренція, ні не чули? Стосовно зешобли питань не маю.
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21.02.2024 13:09 Відповісти
В період з 2021 по 2027 рік передбачено отримання Польщею 160 мільярдів євро з бюджету ЄС, включаючи фінансування інфраструктурних проектів та енергетичного сектору. Тобто не тільки дотації фермерам. З 2027р. Польща стає платником нетто до бюджету ЄС. Тобто сплачуватиме до загального бюджету більше, чим отримуватиме.
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21.02.2024 16:21 Відповісти
Скільки можна вірити в ці казки .?
Схеми продажу зерна про які ви кажете , існують вже десятки років , а поляки їх тільки побачили , чи що ?
Чому ж до 2023р вони не протестували .? Чи не тому що ціна у 2022 р їх влаштовувала . А тепер коли світові ціни на зерно впали і їм стало невигідно продавати своє збіжжя , зразу винуваті стали українські зернотрейдери .
Поляки невдоволені аграрною політикою ЄС , через яку їхнє зерно стало дорожче від українського майже вдвічі . Але зло чомусь вирішили зірвати на Україні . Замість того щоб йти і домагатись свого від Брюсселя .
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21.02.2024 13:10 Відповісти
а мені цікаво, а чому поляки продавали зерно по 380, а не по 480? або 600? може тому, що ціни ринкової у світі такої вже не було, тому і по 360 ніхто б у них не брав. ціни впали до 250 за тону. розкажіть це польським фермерах. І досить постити повне лайно про Зе. так ніби він впливає на світові ціни.

https://tradingeconomics.com/commodity/wheat

тут ціни на зерно. Кому ціково ******* ціну 5.6 за бушель в тони. Або графік цін побачить. Може перестануть перепостити лайно
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21.02.2024 13:12 Відповісти
"І досить постити повне лайно про Зе. так ніби він впливає на світові ціни" А на що він взагалі впливає?
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21.02.2024 16:23 Відповісти
ну на світові ціни добре, що і не впливає. так само, як і польські фермери
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21.02.2024 16:56 Відповісти
На європейському ринку повно американського, канадійського, бразильського, російського зерна. А українське збіжжя складає всього 9%. А основними зернотрейдерами в ЄС є три американські компанії і одна французька, які торгують в тому числі і українським зерном. Поляки просто шантажують ЄС. Влітку минулого року щоб поляки не блокували українську аграрну продукцію ЄС дав полякам додаткову субсидію 100 млн євро. Поляки не продали свою продукцію і ще й отримали за це 100 млн євро. Зараз блокують український кордон щоб чинити тиск на Європейську комісію з метою повернути собі дотації.
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21.02.2024 13:21 Відповісти
Нарешті хтось адекватний. А то я вже пересварився тут з купою поляків через їхніх путлєрівських фермерів.
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21.02.2024 15:43 Відповісти
Навіть серед поляків є порядні люди. Тепер головне, шоб вони не мовчали.
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21.02.2024 11:51 Відповісти
І навіть серед українців є маса дебілів які звинувачують в ситуації Україну...
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21.02.2024 12:17 Відповісти
На мою думку, щодо України тут ситуація неоднозначна. Я вважаю, що якби українська дипломатія працювала якісніше, то до цієї ситуації би не дійшло. Чому не виноситься це питання на безпекові форуми і Раду ЄС наприклад? Чому нема світового розголосу? Нехай Дуду почнуть жорсткіше питати на міжнародному рівні. А так польська влада зайняла позицію "то не ми, то все нарід" і ніфіга не робить.
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21.02.2024 12:41 Відповісти
коли в 2014 у нас "шахтьори" поперли - теж українська дипломатія не спрацювала?
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21.02.2024 12:47 Відповісти
А ви не відчуваєте різниці між ціими двома подіями? Тоді я вам нічим не в змозі допомогти..
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21.02.2024 12:49 Відповісти
я відчуваю, що мій чоловік мене любить. А різницю між "шахтьорами" і "фермерами" я бачу. Як бачу і дещо спільне
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21.02.2024 13:04 Відповісти
Чи не Дуду, а хто там в них зараз...
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21.02.2024 12:45 Відповісти
Не Україну а владу.
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21.02.2024 15:06 Відповісти
Ну хоч хтось. Хоча й з величезним запізненням. Але нам від цього все одно не легше...
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21.02.2024 11:52 Відповісти
Так там не тільки фермери, там і влада, наприклад - "заступник міністра с/г Польщі Колодзейчак" раніше тут в новинах.
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21.02.2024 11:55 Відповісти
Де ринкова ціна, конкуренція? Де Антимонопольні структури ЄС?!
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21.02.2024 11:55 Відповісти
Сруськай мір показує свою суть у всьому світі!! Польща, не виняток!
Дестабілізацію Польщі, від ФСБ прутіна+патрушева, самі Поляки не замовляли, вона включена до планів сруськага міра!! Прутін ввєді …, ще з 2014 року, волали ряжені з іконами від московскага паханату!!
Пильнуймо Україну!
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21.02.2024 11:56 Відповісти
Дякуємо, пані. Ми теж вважаємо, що то не поляки, а московські агенти.
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21.02.2024 11:58 Відповісти
Там в агентах цілий міністр...
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21.02.2024 12:18 Відповісти
Разом з Дудою і всім урядом.
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21.02.2024 12:31 Відповісти
Дякуємо Вам.Але таких заяв мають бути сотні,тисячі.
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21.02.2024 12:02 Відповісти
Що наші владні уми, чи скоріше недоумки, ніяк не можуть владнати це питання,
накалюють страсті та псують відносини, чи це навмисне?
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21.02.2024 12:03 Відповісти
Звичайно навмисне.
Як і бикування перед саммітом у Вільнюсі і посилання нахер конгресу США і блюзнірство в бік Британії тощо.
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21.02.2024 12:07 Відповісти
Ми бачимо обгортку.
Домовлятися потрібно із фермерами, а не з урядом. Це важка робота, витратна, але фінансувати це потрібно за рахунок Веєрєвського і Каргіла- які єкспортують зерно, знімають навар і навіть не повертають виручку до України.
Якби не хабарі, якими Веревський викупив усю владну верхівку, то як мінімум - добитися повернення валютної виручки. А наступним кроком, за рахунок Вєрєвського просто купити тих фермкрів, їх там сто- двісти людей!
Для Каргіла і Веревського- це копіки!
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21.02.2024 12:17 Відповісти
Купиш одних, одразу черга стане до німецького кордону...
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21.02.2024 12:19 Відповісти
Можли стане,юможливо не стане. За 8 мільярдів вкраденої валютної виручки багато що можна зробити, за бажанням звісно.
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21.02.2024 12:23 Відповісти
Клааасно ви придумали, що українці мають спонсорувати іноземних фермерів.
А от мисливці і шахтарі польскі теж почали перекривати нам кордони - їм теж ми маємо заплатити? А за ниим польські вчителі вийдуть на кордон, польські бомжі, польські прибиральникі, потім польські будівельники - всім платитимемо? А з такого атракціону нечуваної щедності - угорські, словацькі, румунські, молдавські шукачі шари не вийдуть на блокування українських кордонів?
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21.02.2024 14:35 Відповісти
1.Навіщо всім платити? Можна купити голів профспілок і ватажкам. Працює- аж гай шумить.
2. У тебе є конструктивні інші пропозиції? "Нехай їдуть до Брюселю" не кона. Не поїдуть.
3. Головне- цих грошей Україна не отримає- НІКОЛИ! Це гроші, що назавжди осіли У Вєровського і Каргіла на офшорах. І куплена влада НІКОЛИ не буде їх реально поверттати. Формально директорів прокладок будуть переслідувати.
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21.02.2024 15:08 Відповісти
"Можна купити голів профспілок і ватажкам"

Їх ВЖЕ купила РАшка - ви правда вважаєте, що Україна (навіть не Україна, а пара бізнесменів) може заплатити більше ніж Рашка?
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Які твої пропозиції?
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21.02.2024 19:17 Відповісти
Даже если бы власть что то пыталась сделать, это вряд ли бы помогло. Там проблема намного глубже, чем "украинское зерно". Проблема в том что ЕС утвердил новые правила согласно которым, дотации фермерам, не только польским, существенно урежут. А продукция многих фермерских предприятий имеет довольно высокую себестоимость, что снижает ее конкурентоспособность. Ведь можно купить более дешевую продукцию импортную, чем свою но дорого.

И этой ситуацией воспользовались политики, из той же "Конфедерации", которые не скрывают свою любовь к РФ, накручивают сейчас поляков что это все из-за Украины. Типа если украинское зерно и другие товары не будут поставлять в ЕС, то их дорогую продукцию будут покупать и они ух как заживут...

P.s. Это все напоминает давнюю историю с шахтами в Великобритании. Они были дотационными и Тэтчер пришлось радикально решать проблему... За что ее многие проклинали, а другие восхищались. Но вряд ли в Польше или в ЕС найдутся политики такого уровня.
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21.02.2024 12:19 Відповісти
А як так вийшло що своя продукція з дотаціями, а Польща отримує найбільші суми -270 мільярдів на наступні п'ять років, коштує дорожче ніж імпортна, без дотацій, вирощена під бомбами?
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21.02.2024 12:22 Відповісти
Так вийшло тому, що польский фермер хоче більше заробляти, ніж український. Причому у кілька раз.
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21.02.2024 14:37 Відповісти
І що, назви будь- якого бізнесмена, який не хоче більше заробляти, бажано на шару? Можна "пригвоздити до морального стовпа"- реально нічого не зміниться.
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21.02.2024 15:12 Відповісти
Шкода поляків, за те що в них водиться стільки ляхів..
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21.02.2024 12:03 Відповісти
А мені шкода українців які дозволяють розводити себе як лохів.
"хоть паржом".
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21.02.2024 12:08 Відповісти
А вона може перепросити за поліцію яка нічого не робить?
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21.02.2024 12:07 Відповісти
Як бачимо, для того, щоб стати адекватним, кожен поляк, чи полька поаинні потрапити у воюючу Україну. Хоча б у Львів (краще у Краматорськ), хоча б на тиждень (краще на місяць). Мені злається, місяць, проведений у Краматорську навіть Меклєру вправив би мізки.
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21.02.2024 12:08 Відповісти
Агенти ФСБ, і 5 колона накачують конфлікт на Польському кордоні. Спец службам Польши треба терміново вживати заходів до тих, хто всі ці провакації підбурює і отримує кошти від Кремля. Дійшло до того, що вже кличуть Путіна і роздмухують ксенофобські настрої проти українців… Ми можемо висловлювати протест, але потрібно розуміти, що це провокатори ФСБ працюють на розбрат. Ніяких загальних образ в сторону польського народа з нашої сторони бути не може і не повинно! Стосовно запроданців , які за 400 злотих блокують і вчиняють злочини, так, але не проти всього польського народу! Ситуація погана і схоже буде погіршуватися. Гибрідна війна… Треба терміново, щоб влада на найвищому рівні вирішувала цей нарив!
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21.02.2024 12:14 Відповісти
Там цілий польський міністр за 400 злотих провокує...
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21.02.2024 12:24 Відповісти
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21.02.2024 13:09 Відповісти
Що хотіти від фермера якому на вуха вішають лапшу що у всьому винна Україна? Це малограмтні селяни які далі свого трактора нічого бачать. Ними легко маніпулювати. Цим повинні були займатись політики в Польщі Європі. Натомість вони тільки підбурювали протести своєю бездіяльністю а подекуди і підтримкою. Тепер ситуація тільки погіршуватиметься, до серйозних провокацій недалеко.
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21.02.2024 12:18 Відповісти
В неосвіченого селянина трактора точно не буде.

Клепку потрібно мати неабияку керувати господарством
вони чудово все розуміють
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21.02.2024 13:02 Відповісти
Геніальний математик може виявитись нікчемним фермером.
А керувати трактором можна навчити навіть бібізянку.
Якої освіти не вистачає фермеру?
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21.02.2024 13:19 Відповісти
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21.02.2024 12:30 Відповісти
а хто це ***** до себе кличе? може з Литви чи з Латвії приїхали? лицеміри поляки.
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21.02.2024 12:34 Відповісти
Пригадую, у нас тут теж волали "путєн ввєді". Наслідки бачимо.
Поляки сумують за московським паном?
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21.02.2024 13:21 Відповісти
ну не вірю що вона тільки про це дізналась, а те що стурбованість, ну передбачено.... а взагалі влада там теж в курсі якщо дозволила і не розігнала тих "протестувальників"
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21.02.2024 12:35 Відповісти
Ну, вона ж дипломат! А що ще вона може казати? Слова правильні, але дій не буде ніяких, поки польська влада цього не захоче, ця польська ганьба на кордоні буде продовжуватись.
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21.02.2024 12:36 Відповісти
Консул каже одне. Дуда та польські міністри кажуть інше.
Дуже шкода , що цей консул не президент Польщі.
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21.02.2024 12:47 Відповісти
Люди, майте гідність - перестаньте купувати товари польського виробництва
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21.02.2024 13:00 Відповісти
руzzкіє рублі заходять полякам так же добре, як і багатьом іншим homo в так званих цивілізованих країнах, а останнім часом так навіть краще, ніж орбанівським ********.
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21.02.2024 13:06 Відповісти
"Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу".

 По всій Польщі проходять мітинги аграріїв на яких звучать антиукраїнські гасла. Антиросійських гасел не чутно, як не чутно невдоволення, що ЄС в тому числі і Польща завалені дешевим рашистським зерном. І рашистські міндобрива польським аграріям поперек горла не стали. Проти блокувальників, які висипали українське збіжжя з фур і вагонів польська влада ніяких кримінальних справ не відкрила, бо нікого не знайшли. Це при тому що все робилось демонстративно на камеру і їх дії, обличчя й розмови зафіксовані.

Посол України в Польщі Дещиця про польську, антиукраїнську істерію за якою стирчить параша: https://www.youtube.com/watch?v=jUsZfLMFUbI З нас хочуть вчергове зробити "нацистів". Поляки обшукують наші військові вантажівки
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21.02.2024 13:07 Відповісти
"Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу"
Тобто, якщо згадати історію, в Польщі ніколи не було справжніх поляків...
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21.02.2024 13:25 Відповісти
В польських курв мозги від Європейських дотацій та кредитів жиром позавпливали .Як вони хочуть до колхозу бігти.
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21.02.2024 13:17 Відповісти
Одним із польських "фермерів", який учора виїхав із плакатом "Путін розбереться і з Україною, і з Брюсселем, і з нашим урядом", виявився агент російських спецслужб Петро Панасюк, внесений до української бази "Миротворець" (його профіль на третьому скрині) .
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше "Російський світ прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
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21.02.2024 14:51 Відповісти
яке дніще, поляк ( якщо це дійсно поляк) стояв НОГАМИ на нашому хлібі😰
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21.02.2024 15:12 Відповісти
За період блокади Україна втратила 7,7 млрд грн - це сума митних платежів, яка не надійшла до державного бюджету.
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21.02.2024 13:23 Відповісти
Власть польская должна прекратить это безобразие. И журналюг продажных посадить. И кое кого сверху. Пропутинского. И все будет Ок. СЛАВА УКРАИНЕ!
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21.02.2024 13:46 Відповісти
ОК. Фермери кинули господарства і поїхали на новісіньких тракторах байдикувати. АГА, повірив ! Роботи на фермі ніякої ! АГА, повірив ! Спитайте у наших господарів, які працюють на землі "Є у них час сидіти біля вогнища на кордоні !" На землі роботи немає взимку, але до весни хто буде готуватись ? Тварини теж чекають, коли фермери прийдуть їх годувати ? АГА, повірив !
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21.02.2024 13:50 Відповісти
А заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак не виключив подальших обмежень українського імпорту. Про це він заявив в ефірі https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2024-02-20/michal-kolodziejczak-i-wieslaw-gryn-w-gosciu-wydarzen/ Polsat News. В ефірі заступника міністра сільського господарства запитали, серед іншого, чи розглядає уряд можливість запровадження одностороннього ембарго на імпорт агропродовольчих товарів з України. За словами Колодзейчака, такий варіант не буде виключений у разі відсутності співпраці з української сторони. І це при тому, що польські недофермери блокуюють не те що імпорт, а навіть і транзит. Вони не кращі за москалів, які з 2010 року блокували Україні транзит у Середню Азію, без будь яких пояснень.
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21.02.2024 14:12 Відповісти
3 мільйона с.г. виробників Польщі були ЛОЯЛЬНІ до нас після наступу. Одна СОТНЯ негідників з укр. паспортами ( так звані зернотрейдери) залізли чоботами НА ЧУЖИЙ РИНОК з мільйонами тон дешевого зерна. Місцевий виробник під загрозою банкрутства.
Ми спостерігаємо польський Майдан, з яким влада не може впоратись, хоч Туск і обіцяв. І винна в цьому українська влада, яка одобрила це свинство.
(П.С. А про любов поляків до нас може говорити той, хто ніколи не був у Польщі. Ми сусіди і воювали СОТНІ РОКІВ! Варто було б подивитися ЕТНІЧНИЙ СКЛАД наших зерно.трейдерів. Щоб розуміти, хто руйнує коаліцію.)
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21.02.2024 14:48 Відповісти
відверта брехня: у 2022 році ціни на ринку на зерно були високі, українські аграрії лише адаптувалися вирощувати с/г продукцію в умовах війни, це влаштовувало польських фермерів. Вони думали, що так буде весь час, вони завжди торгуватимуть в умовах високих цін. Коли ринок стабілізувався та ціни прогнозовано впали, саме тоді потрібно було знайти винних. Ними виявились українці. Хоча до Польщі українське зерно йде транзитом і лише 5%. Росія ввозила 12% зерна, до того ж, продавала і крадене в Україні. Вони ж крали, а не вирощували, яка їм різниця, за якими цінами продавати награбоване.
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21.02.2024 15:01 Відповісти
Не вірить вона ?!
На кордон поїдь і подивись!
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21.02.2024 15:03 Відповісти
Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

Не купуйте польські товари ! Бойкот !

Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
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21.02.2024 15:04 Відповісти
Ботоферма рф захищає незаконні дії польських фермерів та принижує українців.
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21.02.2024 15:05 Відповісти
Міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Польщі Чеслав Секірський вибачився за розсипане зерно, але зазначив, що хоча це "не зовсім адекватна форма протесту", фермери "перебувають у дуже складній економічній ситуації".

«Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього відчаю", - йдеться у заяві Секерського,
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21.02.2024 15:14 Відповісти
Німцям, чиє збіжжя висипали "польські хфєрмєри", абсолютно до самої спини вибачення цього довбойоба Міністра говна і соломи, який в одному реченні і вибачається і виправдовується.

Держава Польща повинна заплатити збитки Німеччині, штрафи і почути про звільнення таких міністрів у Польському Уряді:

- Міністра говна і соломи;
- Міністра внутрішніх справ.
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21.02.2024 15:59 Відповісти
Поважаю любу адекватну принципову людину, якій НАСРАТИ на наслідки за висловлювання і небайдужість.
Знімаю капелюха !!!

Жаль що таких меньшість, але і гордість бере що ця меньшість активна.
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21.02.2024 15:52 Відповісти
Думаєте звільнять?
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21.02.2024 16:56 Відповісти
Поляки?!

Шуткуєте?

Гляньте на лице не обтяженого інтелектом Міністра польських рольників. Хіба він сам звільниться? Наразі в Польщі така ж ситуація як у Грузії. При владі багато любителів незароблених грошей. Похер чиїх.

Їх прем'єр Туск, начебто проєвропейській, але одночасно латентний "захисник польських інтересів" з ввезення збіжжя з Білорусі та росії. Так само як і Міністр говна і соломи, в одному реченні і засуджує і виправдовується.
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21.02.2024 17:10 Відповісти
Я про генкосулку. Її звільнять?
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21.02.2024 17:32 Відповісти
Ні. Не звільнять. Зараз.
Тільки тоді, коли повернеться до влади PIS.
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21.02.2024 23:09 Відповісти
"Шерше ля фам" на новий лад. Шукайте кацапські вуха. вони стирчать. А поляки повинні заздалегідь вивчити наш сумний досвід: якщо ви гукаєте Г-на пу "прийди, розберись", то маєте усі шанси отримати наш Маріуполь у вашій Варшаві. Подумайте над цим, допоки ще не пізно
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22.02.2024 12:22 Відповісти
 
 