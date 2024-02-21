"Сором і ганьба, не вірю, що це поляки. Перепрошую, воююча Україно", - генконсулка Польщі у Львові Дзвонкевич про блокаду кордону

Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів на кордоні з Україною та перепросила "у воюючої України".

Про це генконсулка написала на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Не можу більше мовчати. З любові до Батьківщини. Не можу вдавати, що не бачу цих дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", - наголосила Дзвонкевич.

За її словами, коли ще підлітком вона дізналася, що під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому березі Вісли, не погодилися на посадку літаків союзників, які допомагали воюючій Варшаві, то подумала, що лише росіяни можуть поводитися так ганебно.

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"Зрештою, призначена для повстанців допомога була скинута з цих літаків на околиці Варшави й опинилася в руках німців. Тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ... що ми, поляки, ніколи б не зробили чогось подібного.

А що сьогодні роблять "польські" фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Йдеться не про вимоги, а про форму протесту. Сором і ганьба. Перепрошую, воююча Україно, перепрошую….", - додала генконсулка.

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