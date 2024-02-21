"Сором і ганьба, не вірю, що це поляки. Перепрошую, воююча Україно", - генконсулка Польщі у Львові Дзвонкевич про блокаду кордону
Генеральна консулка Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич засудила дії польських фермерів на кордоні з Україною та перепросила "у воюючої України".
Про це генконсулка написала на сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Не можу більше мовчати. З любові до Батьківщини. Не можу вдавати, що не бачу цих дій, які ганьблять Польщу на польсько-українському кордоні. Вибачте, дорогі українські друзі. Те, що відбувається, не може бути справою рук моїх співвітчизників", - наголосила Дзвонкевич.
За її словами, коли ще підлітком вона дізналася, що під час Варшавського повстання 1944 року росіяни, які стояли на правому березі Вісли, не погодилися на посадку літаків союзників, які допомагали воюючій Варшаві, то подумала, що лише росіяни можуть поводитися так ганебно.
"Зрештою, призначена для повстанців допомога була скинута з цих літаків на околиці Варшави й опинилася в руках німців. Тоді, будучи підлітком, я була переконана, що тільки росіяни можуть спокійно дивитися, як стікає кров'ю інший народ... що ми, поляки, ніколи б не зробили чогось подібного.
А що сьогодні роблять "польські" фермери та перевізники? Я не вірю, що вони поляки... Справжній поляк ніколи не вдарить ножем у спину своїм сусідам, які борються за свободу. Йдеться не про вимоги, а про форму протесту. Сором і ганьба. Перепрошую, воююча Україно, перепрошую….", - додала генконсулка.
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Схеми продажу зерна про які ви кажете , існують вже десятки років , а поляки їх тільки побачили , чи що ?
Чому ж до 2023р вони не протестували .? Чи не тому що ціна у 2022 р їх влаштовувала . А тепер коли світові ціни на зерно впали і їм стало невигідно продавати своє збіжжя , зразу винуваті стали українські зернотрейдери .
Поляки невдоволені аграрною політикою ЄС , через яку їхнє зерно стало дорожче від українського майже вдвічі . Але зло чомусь вирішили зірвати на Україні . Замість того щоб йти і домагатись свого від Брюсселя .
https://tradingeconomics.com/commodity/wheat
тут ціни на зерно. Кому ціково ******* ціну 5.6 за бушель в тони. Або графік цін побачить. Може перестануть перепостити лайно
Дестабілізацію Польщі, від ФСБ прутіна+патрушева, самі Поляки не замовляли, вона включена до планів сруськага міра!! Прутін ввєді …, ще з 2014 року, волали ряжені з іконами від московскага паханату!!
Пильнуймо Україну!
накалюють страсті та псують відносини, чи це навмисне?
Як і бикування перед саммітом у Вільнюсі і посилання нахер конгресу США і блюзнірство в бік Британії тощо.
Домовлятися потрібно із фермерами, а не з урядом. Це важка робота, витратна, але фінансувати це потрібно за рахунок Веєрєвського і Каргіла- які єкспортують зерно, знімають навар і навіть не повертають виручку до України.
Якби не хабарі, якими Веревський викупив усю владну верхівку, то як мінімум - добитися повернення валютної виручки. А наступним кроком, за рахунок Вєрєвського просто купити тих фермкрів, їх там сто- двісти людей!
Для Каргіла і Веревського- це копіки!
А от мисливці і шахтарі польскі теж почали перекривати нам кордони - їм теж ми маємо заплатити? А за ниим польські вчителі вийдуть на кордон, польські бомжі, польські прибиральникі, потім польські будівельники - всім платитимемо? А з такого атракціону нечуваної щедності - угорські, словацькі, румунські, молдавські шукачі шари не вийдуть на блокування українських кордонів?
2. У тебе є конструктивні інші пропозиції? "Нехай їдуть до Брюселю" не кона. Не поїдуть.
3. Головне- цих грошей Україна не отримає- НІКОЛИ! Це гроші, що назавжди осіли У Вєровського і Каргіла на офшорах. І куплена влада НІКОЛИ не буде їх реально поверттати. Формально директорів прокладок будуть переслідувати.
Їх ВЖЕ купила РАшка - ви правда вважаєте, що Україна (навіть не Україна, а пара бізнесменів) може заплатити більше ніж Рашка?
И этой ситуацией воспользовались политики, из той же "Конфедерации", которые не скрывают свою любовь к РФ, накручивают сейчас поляков что это все из-за Украины. Типа если украинское зерно и другие товары не будут поставлять в ЕС, то их дорогую продукцию будут покупать и они ух как заживут...
P.s. Это все напоминает давнюю историю с шахтами в Великобритании. Они были дотационными и Тэтчер пришлось радикально решать проблему... За что ее многие проклинали, а другие восхищались. Но вряд ли в Польше или в ЕС найдутся политики такого уровня.
"хоть паржом".
Клепку потрібно мати неабияку керувати господарством
вони чудово все розуміють
А керувати трактором можна навчити навіть бібізянку.
Якої освіти не вистачає фермеру?
Поляки сумують за московським паном?
Дуже шкода , що цей консул не президент Польщі.
По всій Польщі проходять мітинги аграріїв на яких звучать антиукраїнські гасла. Антиросійських гасел не чутно, як не чутно невдоволення, що ЄС в тому числі і Польща завалені дешевим рашистським зерном. І рашистські міндобрива польським аграріям поперек горла не стали. Проти блокувальників, які висипали українське збіжжя з фур і вагонів польська влада ніяких кримінальних справ не відкрила, бо нікого не знайшли. Це при тому що все робилось демонстративно на камеру і їх дії, обличчя й розмови зафіксовані.
Посол України в Польщі Дещиця про польську, антиукраїнську істерію за якою стирчить параша: https://www.youtube.com/watch?v=jUsZfLMFUbI З нас хочуть вчергове зробити "нацистів". Поляки обшукують наші військові вантажівки
Тобто, якщо згадати історію, в Польщі ніколи не було справжніх поляків...
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше "Російський світ прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
Ми спостерігаємо польський Майдан, з яким влада не може впоратись, хоч Туск і обіцяв. І винна в цьому українська влада, яка одобрила це свинство.
(П.С. А про любов поляків до нас може говорити той, хто ніколи не був у Польщі. Ми сусіди і воювали СОТНІ РОКІВ! Варто було б подивитися ЕТНІЧНИЙ СКЛАД наших зерно.трейдерів. Щоб розуміти, хто руйнує коаліцію.)
На кордон поїдь і подивись!
Не купуйте польські товари ! Бойкот !
Заборонити ввіз в Україну всіх польських продуктів і товарів!
«Напередодні весняно-польових робіт у них немає грошей на закупівлю добрив та засобів захисту рослин. Важко не зрозуміти їхнього відчаю", - йдеться у заяві Секерського,
Держава Польща повинна заплатити збитки Німеччині, штрафи і почути про звільнення таких міністрів у Польському Уряді:
- Міністра говна і соломи;
- Міністра внутрішніх справ.
Знімаю капелюха !!!
Жаль що таких меньшість, але і гордість бере що ця меньшість активна.
Шуткуєте?
Гляньте на лице не обтяженого інтелектом Міністра польських рольників. Хіба він сам звільниться? Наразі в Польщі така ж ситуація як у Грузії. При владі багато любителів незароблених грошей. Похер чиїх.
Їх прем'єр Туск, начебто проєвропейській, але одночасно латентний "захисник польських інтересів" з ввезення збіжжя з Білорусі та росії. Так само як і Міністр говна і соломи, в одному реченні і засуджує і виправдовується.
Тільки тоді, коли повернеться до влади PIS.