Російська армія посилила наземні атаки на Запорізькому напрямку біля Роботиного, - британська розвідка

Російські сухопутні війська продовжили та, ймовірно, посилили свої наземні атаки у напрямку села Роботине Запорізької області. Росія намагається захопити населений пункт, який українські війська звільнили влітку 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

Зазначається, що після звільнення українськими військами під час контрнаступу влітку 2023 року Роботине залишається на лінії фронту.

За даними британської розвідки, російська 58 загальновійськова армія та російські повітряно-десантні війська (ВДВ), що діяли в цьому районі, зазнали значних втрат під час українського контрнаступу.

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Однак зниження з того часу темпів бойових дій, а також зусилля Росії з вербування, що продовжуються, ймовірно, дозволили російським військам відновитися на цьому напрямку.

"Останній тиждень російські війська посилили атаки на кількох точках лінії фронту, ймовірно, з метою розтягнути українські сили", - додали у Міноборони Британії.