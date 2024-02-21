В Україні судитимуть двох рашистів, які розстріляли трьох братів на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора

У Чернігівській області судитимуть російського командира та військового одного з підрозділів центрального військового округу ЗС РФ за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з умисним вбивством.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці РФ за наказом полковника командира ворожих військ з позивним "Закон" незаконно ув’язнили трьох братів. Один з них раніше був учасником АТО/ООС.

Надалі окупанти на території однієї з громад області протягом чотирьох днів незаконно утримували чоловіків у неналежних умовах, постійно били та змушували підтвердити їх участь у знищенні техніки ворога. Один з братів, не витримавши катування, зізнався у причетності до підриву колони, хоча не мав до цього жодного відношення.

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Отримавши "зізнання", командир ворожих військ віддав своїм підлеглим, зокрема іншому встановленому військовослужбовцю, наказ вбити цивільних осіб.

У цей же день російські військові розстріляли трьох братів, залишили їх тіла в ямі та закопали землею. Проте одному з них вдалось вижити та самостійно вибратись з місця поховання.

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Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира одного з підрозділів центрального військового округу ЗС РФ та російського військового за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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