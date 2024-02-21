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В Україні судитимуть двох рашистів, які розстріляли трьох братів на Чернігівщині, - Офіс Генпрокурора

суд,феміда

У Чернігівській області судитимуть російського командира та військового одного з підрозділів центрального військового округу ЗС РФ за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з умисним вбивством.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, 18 березня 2022 року військовослужбовці РФ за наказом полковника командира ворожих військ з позивним "Закон" незаконно ув’язнили трьох братів. Один з них раніше був учасником АТО/ООС.

Надалі окупанти на території однієї з громад області протягом чотирьох днів незаконно утримували чоловіків у неналежних умовах, постійно били та змушували підтвердити їх участь у знищенні техніки ворога. Один з братів, не витримавши катування, зізнався у причетності до підриву колони, хоча не мав до цього жодного відношення.

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Отримавши "зізнання", командир ворожих військ віддав своїм підлеглим, зокрема іншому встановленому військовослужбовцю, наказ вбити цивільних осіб.

У цей же день російські військові розстріляли трьох братів, залишили їх тіла в ямі та закопали землею. Проте одному з них вдалось вижити та самостійно вибратись з місця поховання.

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Прокурорами Чернігівської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно командира одного з підрозділів центрального військового округу ЗС РФ та російського військового за фактами порушення законів та звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

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Суд над російськими окупантами

Автор: 

армія рф (17388) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1861) Офіс Генпрокурора (3250)


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Топ коментарі
+9
От чому роботу, яка повинна бути буденною так афішують? І знову ні фоток ні імен. Ці справи треба формувати мовчки й передавати до міжнародних інстанцій! А після передачі - викладати переліки справ із зазначенням ПІП, дари народження, ймовірної адреси, статті по яких засуджені, строк й суму винагороди за голову - якщо курв почнуть утилізувати. Реєстр публікувати так, щоб і на раїсі бачили. Засуджених за гроші самі росісяни повбивають.
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21.02.2024 12:54
+7
Заочно?? То впаяйте максимум років скількі там 3 ? Тоже заочно.
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21.02.2024 12:48
+5
Шапіто.... Ні дати - ні взяти!
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21.02.2024 12:57
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Заочно?? То впаяйте максимум років скількі там 3 ? Тоже заочно.
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21.02.2024 12:48 Відповісти
От чому роботу, яка повинна бути буденною так афішують? І знову ні фоток ні імен. Ці справи треба формувати мовчки й передавати до міжнародних інстанцій! А після передачі - викладати переліки справ із зазначенням ПІП, дари народження, ймовірної адреси, статті по яких засуджені, строк й суму винагороди за голову - якщо курв почнуть утилізувати. Реєстр публікувати так, щоб і на раїсі бачили. Засуджених за гроші самі росісяни повбивають.
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21.02.2024 12:54 Відповісти
Шапіто.... Ні дати - ні взяти!
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21.02.2024 12:57 Відповісти
Шо цікаво - самі рузке вважає це нормальним моральним і "він бореться протів Америки"...Це просто НЕ люди. Їм треба вбивати по всій планеті. І нажаль нам треба союзники бо в нас не хватить людей перебити 140 млн
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21.02.2024 12:57 Відповісти
Вони вже під вартою?
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21.02.2024 13:02 Відповісти
як би не так ... під вартою Червінський , ск буде Пашинський ... а Ценз лише трясе повітря слідом за прокурорськими ...
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21.02.2024 13:06 Відповісти
Для чого їм замилювати ряхи?
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21.02.2024 14:37 Відповісти
Бо це може бути простою імітацією бурхливої діяльності. Щоб премії отримати.
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21.02.2024 14:57 Відповісти
Доречі той що справа вилитий боневтік, тільки лисий.
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21.02.2024 18:29 Відповісти
На час війни не діють громадянські свободи. Навіщо замилювать обличчя? Раптом ще якісь жертви впізнають злочинців?
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21.02.2024 15:05 Відповісти
Краще би звучало:
"В Україні розстріляють двох рашистів, які судили трьох братів на Чернігівщині"
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21.02.2024 21:36 Відповісти
 
 