"Відповідальність Верховного Головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні", - Порошенко
Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" назвав ключові умови для ухвалення закону про мобілізацію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".
Він наголосив: в основі має бути достатнє забезпечення військових засобами захисту, а також умови ротації, демобілізації та підготовки до фронту.
"Відповідальність верховного головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні. У Ст.106 Конституції України чітко записано, що це право і відповідальність президента. Хочу наголосити, що "Європейська Солідарність" усі дев’ять разів, коли треба було голосувати за оголошення чи продовження мобілізації, віддала всі свої голоси. Популярне це рішення, не популярне… це відповідальне рішення, яке вноситься президентом і підтримується мною і нашою фракцією. Так само записано в нормах законодавства України", - зазначив Порошенко.
"Тому що тільки в президента є в повному обсязі інформація - від військового керівництва до міністра фінансів, від виробництва боєприпасів і, завершуючи потужностями міністерства сільського господарства. Ти особисто знаєш, що, коли і як робити. Якщо такий потужний закон вноситься неадекватною депутаткою, яка сидить і оббріхує українські Збройні Сили, українських військових і головнокомандуючих - текст цього законопроєкту ганебний. І тому, і тільки тому він не знаходить підтримки в залі", - констатує лідер партії.
"У нас достатньо законодавчого забезпечення для того, щоб проводити мобілізацію. По-друге, в нових нормах закона про мобілізацію ми наполягаємо, щоб ми бачили елементи ротацій - гарантію того, що після перебування на передку військові мають бути ротовані для відновлення боєздатності. Має бути визначена позиція щодо демобілізації", - зауважує Порошенко.
"Я три тижні тому повернувся з Брюсселя. Ми мали можливість поспілкуватися з нашими колегами з північних і балтійських країн. Дуже цікаву розробку ми оголосили спільно з естонськими партнерами. Вона називається "Save soldier" - врятуй солдата. І там чітко зазначено, що коли воїн йде воювати: перше - є мінімальний термін, 5,5 місяців - на підготовку воїна за фахом. Воїн має бути оснащений бронежилетом, кевраловим шоломом, має бути зброя, патрони, засіб радіоелектронної боротьби купольний. Тим, кому потрібно - прибори нічного бачення. Тим, кому потрібні - лазерні далекоміри. Забезпечення боєприпасами. Якщо цього немає - значить ви збираєте і відправляєте на фронт неозброєну людину. В бюджеті на момент мобілізації мають бути закладені ці видатки", - наголошує Петро Порошенко.
"Якщо цього немає - то тоді означає, що ви мобілізуєте людей, оплачуєте їм грошове забезпечення, а поставлені завдання вони виконувати не можуть. А це найцінніший ресурс, який не відновлюється. Тому, будь ласка, вивчіть і надайте "Save soldiers", - резюмує Порошенко.
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зверніть увагу як буйло скиглить що Порох його обманув на обидвох Мінськах.
але поки Президентом був Порох, то ніяких "навчань" навколо кордонів не було
так що війни з рашкою можна було б уникнути, бо буйло сцикливе
"Найкраща війна та, яка НЕ відбулась"
Мистецтво війни Сунь Цзи
Ага, вже чули цю кремлівську замутку...і не один раз - вам же ж ще й досі "головне щоб не Порошенко", як це відверто заявляв пуйло, а ви ВСІ ВИ, 73% ідіотів, за це й проголосували. І от тепер у вас нова замутка - "новий, справжній Гетьман", якого вам всунуть з кремля. Ідіоти, блдь!
зелінський-ярмак-баканов-татаров-шаурма-гетьманцев-безкутна-хламідія
ну не буде ж він брехати?
як і завхоз із батьком з фсб раісі
тому це справжні патріоти - тільки помийки-росії
нечего будет тыритьне за что будет строить дороги, потому что "это для нас критично". И еще, тот, чьи сыночки должны быть в окопах, руководит государством, имеет большинство в парламенте, лезет в руководство армией, при это в том деле ни уха, ни рыла? Вот когда сыны Данилова будут в окопах, там же будут Портновы, Арестовичи, Трухины и им подобные, когда детки Зеленского, Арахамии, других, кто правит страной и врали населению Украины перед вторжением, а своих вывезли, будут жить в Украине, как дети украинцев, я первый начну требовать, чтобы дети Порошенко были направлены в окопы.
А як жеж мародьорити зезидент зі слугами будуть?!
Чи такий дурбелик,що не вмієш користуватися інтернетом?!
Лікуватись треба,лапоть ти зелений!
Дивись хоч године інтерв'ю Порошенка "прямому". Це я вже,з жалю,зважаючи на твої скудні розумові здібності написав.
Ображайся далі.
Видно у ЗЕрмака-подоляка проблеми з аккаунтами - ботву вичисляють і банять моментально, а тому потрібні отакі нові "лахудри".
ті хто незаконно виїхав за кордон втік від віконання основного громадянського обовьязку - Захисту Батьківщини
чому якийсь Микола-механізатор з села або ботанік-айтішнік Пєтя з мегаполісу мають захищати майно да родину дезертирів ?
Давайте подоляківці-єрмаківці-беня-медведчуківці набирайте в рот побільше гіvna і плюйте в мій бік.
Булаву взяв,побавитись. А от відповідальність - ні,і не хоче. Зіцпрезидент Зеленський.
А відповідати за злочини доведеться.