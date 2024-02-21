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Новини
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"Відповідальність Верховного Головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні", - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" назвав ключові умови для ухвалення закону про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність". 

Він наголосив: в основі має бути достатнє забезпечення військових засобами захисту, а також умови ротації, демобілізації та підготовки до фронту.

"Відповідальність верховного головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні. У Ст.106 Конституції України чітко записано, що це право і відповідальність президента. Хочу наголосити, що "Європейська Солідарність" усі дев’ять разів, коли треба було голосувати за оголошення чи продовження мобілізації, віддала всі свої голоси. Популярне це рішення, не популярне… це відповідальне рішення, яке вноситься президентом і підтримується мною і нашою фракцією. Так само записано в нормах законодавства України", - зазначив Порошенко.

"Тому що тільки в президента є в повному обсязі інформація - від військового керівництва до міністра фінансів, від виробництва боєприпасів і, завершуючи потужностями міністерства сільського господарства. Ти особисто знаєш, що, коли і як робити. Якщо такий потужний закон вноситься неадекватною депутаткою, яка сидить і оббріхує українські Збройні Сили, українських військових і головнокомандуючих - текст цього законопроєкту ганебний. І тому, і тільки тому він не знаходить підтримки в залі", - констатує лідер партії.

"У нас достатньо законодавчого забезпечення для того, щоб проводити мобілізацію. По-друге, в нових нормах закона про мобілізацію ми наполягаємо, щоб ми бачили елементи ротацій - гарантію того, що після перебування на передку військові мають бути ротовані для відновлення боєздатності. Має бути визначена позиція щодо демобілізації", - зауважує Порошенко.

Також читайте: Зеленський про справедливу мобілізацію: Це питання ротації

"Я три тижні тому повернувся з Брюсселя. Ми мали можливість поспілкуватися з нашими колегами з північних і балтійських країн. Дуже цікаву розробку ми оголосили спільно з естонськими партнерами. Вона називається "Save soldier" - врятуй солдата. І там чітко зазначено, що коли воїн йде воювати: перше - є мінімальний термін, 5,5 місяців - на підготовку воїна за фахом. Воїн має бути оснащений бронежилетом, кевраловим шоломом, має бути зброя, патрони, засіб радіоелектронної боротьби купольний. Тим, кому потрібно - прибори нічного бачення. Тим, кому потрібні - лазерні далекоміри. Забезпечення боєприпасами. Якщо цього немає - значить ви збираєте і відправляєте на фронт неозброєну людину. В бюджеті на момент мобілізації мають бути закладені ці видатки", - наголошує Петро Порошенко.

"Якщо цього немає - то тоді означає, що ви мобілізуєте людей, оплачуєте їм грошове забезпечення, а поставлені завдання вони виконувати не можуть. А це найцінніший ресурс, який не відновлюється. Тому, будь ласка, вивчіть і надайте "Save soldiers", - резюмує Порошенко.

Також читайте: Засуджених за ДТП і корупцію треба мобілізувати, - міністр юстиції Малюська

Автор: 

Порошенко Петро (15174) мобілізація (3057)


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Топ коментарі
+42
Господи, поверни дорослих в хату...
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21.02.2024 13:09
+25
Гетьман діло каже. Але зелена шобла робить пАприколу... На жаль...
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21.02.2024 13:15
+19
гетьман проти "янетряпка", але влада поки у другого. Слава ЗСУ!
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21.02.2024 13:10
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Господи, поверни дорослих в хату...
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21.02.2024 13:09 Відповісти
Если бы люмпен под аккомпанемент полного безумия и пропаганды, не изгнал "дорослих из хати", то большой войны скорее всего удалось бы избежать.
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21.02.2024 13:30 Відповісти
Ні, не вдалось б, але початок був би зовсім іншим і втрати підарів на початковому етапі були б значно більшими по всіх позиціях, від м'яса до літаків. І вторгнення було б зупинено біля кордонів, і на Чонгаре русня ще б топталась і до Херсону не дійшли б, і на Оболонь би не прорвались. Не було б Маріка, Ізюму, Бучі тощо.
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21.02.2024 13:53 Відповісти
Не согласен. ху*ло рассчитывало на "Киев за три дня", а не на долгую и затратную войну. При условии прибывании Пороха на посту президента, первый вариант отпадал сам по себе, а на второй сцикливое, бункерное ничтожество не решилось бы, зная, что красный ковер ему тут стелить никто не будет.
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21.02.2024 14:05 Відповісти
Розраховував,бо Зеленський це йому обіцяв ще у Парижі.
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21.02.2024 14:46 Відповісти
... або в Омані

зверніть увагу як буйло скиглить що Порох його обманув на обидвох Мінськах.
але поки Президентом був Порох, то ніяких "навчань" навколо кордонів не було

так що війни з рашкою можна було б уникнути, бо буйло сцикливе

"Найкраща війна та, яка НЕ відбулась"
Мистецтво війни Сунь Цзи

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21.02.2024 15:17 Відповісти
Це ваше право, бути не згодним.
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21.02.2024 15:14 Відповісти
"История не терпит сослагательного наклонения". Никто не может сказать, что БЫЛО БЫ, но если бы на в кресле президента вместо тупого самовлюбленного торчка был взрослый (во всех отношениях) человек, то шансы избежать такой войны были бы гораздо выше. Логика подсказывает, что когда перед грабителем, насильником и убийцей распахиваешь ворота, пытаясь найти у того в глазах мир и человечность, то это зверя только поощряет.
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21.02.2024 15:44 Відповісти
гетьман проти "янетряпка", але влада поки у другого. Слава ЗСУ!
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21.02.2024 13:10 Відповісти
І де ж той чувак на білій кобилі?
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21.02.2024 13:18 Відповісти
)))+
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21.02.2024 15:03 Відповісти
Поки ще отой чувак на ЗЕленій свині. До речі, він і не чувак, він Янелохов Янетряпка Боневтікович.
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21.02.2024 15:17 Відповісти
замовляли чувака на білій кобилі - получітє-распішитєсь, після звільнення Генерала Залужного

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21.02.2024 15:20 Відповісти
Ти чмо кончене. Тупе як і зелайно
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21.02.2024 13:26 Відповісти
І шо ж ти бачив, йолопе? Ти ЧУВ з усіх прасок і "недорогеньких" те, що тобі вдували у вуха, і що не мало під собою ЖОДНОГО факту! Але ж і зараз ви, підари тупоголові, готові і далі жувати те гівно, якого насьорбались з ********* Ґ+Ґ та "кварталу". І ще скажи, що в 19-му "нєкАво било вібірать".
Ага, вже чули цю кремлівську замутку...і не один раз - вам же ж ще й досі "головне щоб не Порошенко", як це відверто заявляв пуйло, а ви ВСІ ВИ, 73% ідіотів, за це й проголосували. І от тепер у вас нова замутка - "новий, справжній Гетьман", якого вам всунуть з кремля. Ідіоти, блдь!
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21.02.2024 13:37 Відповісти
Які 5,5 місяців? Бусифікують, а через 2-3 тижні вже в труні повертаються.
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21.02.2024 13:10 Відповісти
перелік патріотів та незрадників:

зелінський-ярмак-баканов-татаров-шаурма-гетьманцев-безкутна-хламідія
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21.02.2024 13:11 Відповісти
пфіпец увас списочок ... це усі зрадники, колоборанти та агенти фсб !!!
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21.02.2024 13:21 Відповісти
ні-ні! корпоративщик з московських саун казав, що треба "максимально шатать эту власть"
ну не буде ж він брехати?

як і завхоз із батьком з фсб раісі

тому це справжні патріоти - тільки помийки-росії
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21.02.2024 13:27 Відповісти
він ще грав кацапам членом на роялі !!! +
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21.02.2024 13:55 Відповісти
А що він робив у саюнах москвабада - плівки у ФСБ,разом з йог згодою працювати на рашу десь 2000-2004 років.
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21.02.2024 14:51 Відповісти
Доповню: брати шефіри, міндіч, подоляк, гогіашвілі, дружина якого досі працює в Опі, данілов, резніков який прибарахлився на мільярди і живе собі і ще багато хто
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21.02.2024 15:17 Відповісти
Ще згадуються: арестович - патріот(((
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21.02.2024 15:20 Відповісти
З тобою в окопі
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21.02.2024 13:21 Відповісти
Петро Олексійович со своего кармана оплатил огромное количество военной техники, переданной ВСУ. И уж поверьте, отсутствие его "сыночков" в окопе - это гораздо менее значимый факт, чем то, что он уже сделал и продолжает делать для снабжения армии.
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21.02.2024 13:27 Відповісти
Насчет "сыночков в окопе" - все правильно, но есть маленькое "но". Вспомним. кто требовал выделить деньги на армию, и кто заявлял, что тогда нечего будет тырить не за что будет строить дороги, потому что "это для нас критично". И еще, тот, чьи сыночки должны быть в окопах, руководит государством, имеет большинство в парламенте, лезет в руководство армией, при это в том деле ни уха, ни рыла? Вот когда сыны Данилова будут в окопах, там же будут Портновы, Арестовичи, Трухины и им подобные, когда детки Зеленского, Арахамии, других, кто правит страной и врали населению Украины перед вторжением, а своих вывезли, будут жить в Украине, как дети украинцев, я первый начну требовать, чтобы дети Порошенко были направлены в окопы.
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21.02.2024 15:55 Відповісти
Гетьман діло каже. Але зелена шобла робить пАприколу... На жаль...
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21.02.2024 13:15 Відповісти
Лудиночки добреньки , Украiнцi. та дайте ж Петру коня та булаву , ну треба треба так зробити ! Тодi Украiна вiдродится та й буде в ЕС ! Слава Украiнi ! Героям Слава!
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21.02.2024 13:23 Відповісти
Ти спочатку шашлик пережуй, а вже потім розкажеш що хотів!
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21.02.2024 13:25 Відповісти
А ти шо, ще не пережував?
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21.02.2024 13:39 Відповісти
Не шокай. Пережовуй краще.
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21.02.2024 13:43 Відповісти
Ну, тобі з х*єм в роті видніше
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21.02.2024 13:53 Відповісти
В твоєму роті, сер ґєй! В твоєму!))
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21.02.2024 14:15 Відповісти
не знаю, що прочитали ви , але бачу friendly fire із-за допису свіжого кугута на форумі із тупорилим сарказмом у стилі 95аналу. Думайте.
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21.02.2024 14:54 Відповісти
Ось такі "тупорилі" і "сдєлалі" нас в 19-му. Тому я зараз НІКОЛИ такого не дозволяю - хай вчаться і змінюються або просто йдуть нах..надивився я вже на них.
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21.02.2024 15:34 Відповісти
вірно мислите, але не про той допис із-за котрого фуйкаєтесь... Ще раз його перечитайте від та зрозумійте, що саме цей 18-ти денний кугут пропихає.
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21.02.2024 18:17 Відповісти
А чи любите Ви землю Українську як ******* її справжні патріоти? А чи не продавали Ви пшекам чи хасапам Україну? Тодi любить Україну та кохайтеся , чужої землі не хапайте та своєi не цурайтеся !
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21.02.2024 17:29 Відповісти
то може пора оголошувати стан війни ? чи ще рано ?
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21.02.2024 13:30 Відповісти
Тоді влада перейде до військових,як і змі,гроші,зброя.
А як жеж мародьорити зезидент зі слугами будуть?!
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21.02.2024 14:54 Відповісти
так я не чую подібних пропозицій ні від Порошенка ,ні Тимошенко, ні військових ? всіх влаштовує такий стан .
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21.02.2024 17:13 Відповісти
Мабуть не те слухаєш? Порошенко за це говорив ще у лютому 2022.
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21.02.2024 19:15 Відповісти
а можно посилання ?
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21.02.2024 20:32 Відповісти
Ти з дуба рухнув,лежиш і не підіймаєшся?!
Чи такий дурбелик,що не вмієш користуватися інтернетом?!
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21.02.2024 22:14 Відповісти
просто такого не було ! жоден депутат не пропонував оголосити стан війни .
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21.02.2024 22:45 Відповісти
Якщо щось дурбелик не бачив,не чув,і знайти кеби не вистачає, то того і немє!
Лікуватись треба,лапоть ти зелений!
Дивись хоч године інтерв'ю Порошенка "прямому". Це я вже,з жалю,зважаючи на твої скудні розумові здібності написав.
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21.02.2024 23:12 Відповісти
ну ти крім образ нічого розумного написати не здатний !
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21.02.2024 23:43 Відповісти
Порошенко. Порошенко. Порошенко.
Ображайся далі.
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22.02.2024 00:57 Відповісти
я на бидло не ображаюсь ! спілкуватись навчись .
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22.02.2024 01:10 Відповісти
А ти "лахудра" для цього висеру сьогодні і зареєструвався?
Видно у ЗЕрмака-подоляка проблеми з аккаунтами - ботву вичисляють і банять моментально, а тому потрібні отакі нові "лахудри".
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21.02.2024 13:42 Відповісти
Ага, вірю тобі картонная дурілка! А як же - вірю...як і путіну. Від тебе лаптями смердить за версту, а ти мені тут патріота клеїти будеш, підарок?
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21.02.2024 13:56 Відповісти
звичайний кугут одноденка із звихненим клювом, що витратив весь інтезе!кт на нік-нейм.
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21.02.2024 14:18 Відповісти
Ти вошол нє в ту двєрь, пид@р!
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21.02.2024 13:44 Відповісти
Свіженький кацап, пірнайте за вашим рузьгем коритом.
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21.02.2024 14:20 Відповісти
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21.02.2024 13:47 Відповісти
ЗЄльоний мені не друг, але істина дорожча.

ті хто незаконно виїхав за кордон втік від віконання основного громадянського обовьязку - Захисту Батьківщини

чому якийсь Микола-механізатор з села або ботанік-айтішнік Пєтя з мегаполісу мають захищати майно да родину дезертирів ?
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21.02.2024 15:26 Відповісти
А ти, я бачу, строчиш тут прямо з окопу!
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21.02.2024 13:57 Відповісти
Хто б не сказав, все сказане вірно. От тільки скільки б не казали вірного, ЗЕбоневтік робить те що каже Єрмак у будьонівці з парашутом за плечима.
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21.02.2024 14:56 Відповісти
Підтримував і підтримую Порошенка, бо на сьогоднійшній день кращого за цього політика-патріота в Україне немає.
Давайте подоляківці-єрмаківці-беня-медведчуківці набирайте в рот побільше гіvna і плюйте в мій бік.
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21.02.2024 14:04 Відповісти
Мобілізація має бути якісною, а не кількісною за принципом: аби було. Що з того, що для мобілізованого буде і бронежилет, і кевларовий шолом та все належне екіпірування, якщо він має таке здоров'я, що не здатен навіть підняти все це (не те щоб ще й воювати в ньому) чи який помре від серцевого нападу як не під час навчання то в перший же день? Потрібно повністю міняти підхід ВЛК та ТЦК, бо якщо замість виведених на ротацію підрозділів прийдуть аби як набрані слабкі, хворобливі чи боягузливі - таке військо не триматиме оборону і доведеться або відступати, або повертати виведених бійців назад.
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21.02.2024 14:12 Відповісти
Все требуют мобилизацию хотя у нас за последнюю неделю повестки раздали по селам даже тем кто раньше не прошли бы ни одну ЛВК. Зато на трехмиллионный Киев открыли аж 85 дел на ухилянтов за два года войны и никто никого не ловит и не ищет.Можно еще десять мобилизаций объявить но уже все на селах ее не выполнить почти все на фронте.
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21.02.2024 14:22 Відповісти
Да, да, пам'ятаю, за президенства Порошенка - винний був у всьому Порошенко, а за нинішнього президентства - ні за що не несе відповідальності. Уже і "Дебальцево"(яке порох здав)) - це героїзм.
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21.02.2024 14:37 Відповісти
Так йому ж дали відповідальність разом з булавою ще у 2019!
Булаву взяв,побавитись. А от відповідальність - ні,і не хоче. Зіцпрезидент Зеленський.
А відповідати за злочини доведеться.
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21.02.2024 15:02 Відповісти
 
 