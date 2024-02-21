"Відповідальність Верховного Головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні", - Порошенко

Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Прямий" назвав ключові умови для ухвалення закону про мобілізацію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр політсили "Європейська солідарність".

Він наголосив: в основі має бути достатнє забезпечення військових засобами захисту, а також умови ротації, демобілізації та підготовки до фронту.



"Відповідальність верховного головнокомандувача за мобілізацію не залежить від того, бере він її чи ні. У Ст.106 Конституції України чітко записано, що це право і відповідальність президента. Хочу наголосити, що "Європейська Солідарність" усі дев’ять разів, коли треба було голосувати за оголошення чи продовження мобілізації, віддала всі свої голоси. Популярне це рішення, не популярне… це відповідальне рішення, яке вноситься президентом і підтримується мною і нашою фракцією. Так само записано в нормах законодавства України", - зазначив Порошенко.

"Тому що тільки в президента є в повному обсязі інформація - від військового керівництва до міністра фінансів, від виробництва боєприпасів і, завершуючи потужностями міністерства сільського господарства. Ти особисто знаєш, що, коли і як робити. Якщо такий потужний закон вноситься неадекватною депутаткою, яка сидить і оббріхує українські Збройні Сили, українських військових і головнокомандуючих - текст цього законопроєкту ганебний. І тому, і тільки тому він не знаходить підтримки в залі", - констатує лідер партії.

"У нас достатньо законодавчого забезпечення для того, щоб проводити мобілізацію. По-друге, в нових нормах закона про мобілізацію ми наполягаємо, щоб ми бачили елементи ротацій - гарантію того, що після перебування на передку військові мають бути ротовані для відновлення боєздатності. Має бути визначена позиція щодо демобілізації", - зауважує Порошенко.

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"Я три тижні тому повернувся з Брюсселя. Ми мали можливість поспілкуватися з нашими колегами з північних і балтійських країн. Дуже цікаву розробку ми оголосили спільно з естонськими партнерами. Вона називається "Save soldier" - врятуй солдата. І там чітко зазначено, що коли воїн йде воювати: перше - є мінімальний термін, 5,5 місяців - на підготовку воїна за фахом. Воїн має бути оснащений бронежилетом, кевраловим шоломом, має бути зброя, патрони, засіб радіоелектронної боротьби купольний. Тим, кому потрібно - прибори нічного бачення. Тим, кому потрібні - лазерні далекоміри. Забезпечення боєприпасами. Якщо цього немає - значить ви збираєте і відправляєте на фронт неозброєну людину. В бюджеті на момент мобілізації мають бути закладені ці видатки", - наголошує Петро Порошенко.

"Якщо цього немає - то тоді означає, що ви мобілізуєте людей, оплачуєте їм грошове забезпечення, а поставлені завдання вони виконувати не можуть. А це найцінніший ресурс, який не відновлюється. Тому, будь ласка, вивчіть і надайте "Save soldiers", - резюмує Порошенко.

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