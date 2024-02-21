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Новини Війна
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Ракети, які летять вбивати українців, Росія випробовує, пускаючи їх в бік Казахстану, - ЗМІ

казахстан

Журналісти відвідали російський полігон для випробування ракет Капустин Яр, який розташований в Астраханській області Росії. Ракети, які тут тестують, спочатку летять у бік Казахстану. Після випробування - летять вбивати українців.

Про це пише "Новая газета Європа", передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний полігон Капустин Яр базується в Астраханській області Росії. Але зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді – у степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

Після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах. Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, пожежі, що спалахнули, казахи гасять самі. Ще важчі екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються інвалідами", - зазначає видання.

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Журналісти пояснюють, що коли Казахстан перестав бути частиною СРСР, випробування російських ракет на його території не припинилися, І тепер республіка здає в оренду свої землі під полігони.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої 2005 року, за 56 років існування полігону Капустин Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20.

Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

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Медичне обстеження місцевого населення на території полігону виявило, що рівень психічних захворювань, зокрема серед дітей, у 2,3 раза перевищує середній рівень по області й у 2,1 раза - рівень по республіці. Особливо поширені злоякісні новоутворення, легеневі захворювання, порушення імунної системи та складу крові. Минуло ще 19 років. Весь цей час Капустин Яр продовжує функціонувати.

Офіційно в Бокейординському районі зареєстровано 19 тисяч осіб. Скільки живе насправді – невідомо.

ЗМІ зазначає, що коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають. В Урде їх чують щонайменше двічі на місяць.

Згідно з офіційними документами місцевої адміністрації про виплати "інвалідам, які постраждали від наслідків діяльності полігонів", за 9 місяців 2023 року усім "постраждалим від ядерних полігонів" виплачено з місцевого бюджету 48,8 тисячі євро.

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Автор: 

Казахстан (873) ракети (4023) росія (65191)


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Топ коментарі
+4
Власть ҚАЗАҚСТАНА разрешает , а народ страдает. ҚАЗАҚСКИЙ народ желает Победу УКРАИНЕ! Аренда сразу прекратится после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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21.02.2024 14:02
+2
Після 2014-го цим договором можна дупу витерти. Для чого це писати?
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21.02.2024 13:22
+1
оренда до 2050, розходимося
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21.02.2024 13:15
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оренда до 2050, розходимося
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21.02.2024 13:15 Відповісти
Та й Україна аренду москальському чфрф забезпечує до 2042. Але розійтися так просто вже не вийде.
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21.02.2024 13:18 Відповісти
Після 2014-го цим договором можна дупу витерти. Для чого це писати?
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21.02.2024 13:22 Відповісти
до того, що невідомо, як воно з Казахстаном буде до 2050-го і чи не втратить сенс і цей договір з паРашю.
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21.02.2024 13:24 Відповісти
Україна правова держава, чи ні?

На сьогоднішній день чинний закон про ратифікацію "харківської угоди". Розкажіть міжнародним юристам, чим можна підтирати дупу.
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21.02.2024 13:25 Відповісти
Будапештийским можжа.
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21.02.2024 16:15 Відповісти
да вас раньше свиноцабак погонят...!
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21.02.2024 14:48 Відповісти
США, Європа, Тайвань! Ще мікропроцесорів казахам! Вони ж хароша країна, правда?
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21.02.2024 13:16 Відповісти
відстань до капустин яру приблизно як до енгельсу
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21.02.2024 13:18 Відповісти
На той полігон навіть ГДРовці(як свідок кінець 70х) їздили практикуватись в стрільбах.
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21.02.2024 13:31 Відповісти
Не только ГДРовцы, но и войска других стран Варшавского договора.
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21.02.2024 14:01 Відповісти
По кармічним законам ці ракети повернуться в Казахстан.
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21.02.2024 13:52 Відповісти
Власть ҚАЗАҚСТАНА разрешает , а народ страдает. ҚАЗАҚСКИЙ народ желает Победу УКРАИНЕ! Аренда сразу прекратится после Победы Украины. СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ЗСУ!
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21.02.2024 14:02 Відповісти
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21.02.2024 16:25 Відповісти
I samxi kazaxov voziat ubivati v Ukrainu. I Vsio za darom.
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21.02.2024 14:36 Відповісти
А не пара ли вернуть казахам свой Астраханский улус.
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21.02.2024 16:17 Відповісти
 
 