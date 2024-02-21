Ракети, які летять вбивати українців, Росія випробовує, пускаючи їх в бік Казахстану, - ЗМІ

Журналісти відвідали російський полігон для випробування ракет Капустин Яр, який розташований в Астраханській області Росії. Ракети, які тут тестують, спочатку летять у бік Казахстану. Після випробування - летять вбивати українців.

Про це пише "Новая газета Європа", передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний полігон Капустин Яр базується в Астраханській області Росії. Але зенітні та балістичні ракети, які тут випробовують, летять у бік Казахстану і падають у Бокейорді – у степу, де розташований природний заказник, що особливо охороняється.

Після випробувань ракети полетять вбивати українців, але спочатку їх перевіряють на казахах. Ракети скидають паливо в їхній степ, уламки падають біля їхніх будинків, вбивають їхню худобу, пожежі, що спалахнули, казахи гасять самі. Ще важчі екологічні наслідки: дорослі в Бокейорді помирають від раку, діти народжуються інвалідами", - зазначає видання.

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Журналісти пояснюють, що коли Казахстан перестав бути частиною СРСР, випробування російських ракет на його території не припинилися, І тепер республіка здає в оренду свої землі під полігони.

За даними "Національної енциклопедії Казахстану", виданої 2005 року, за 56 років існування полігону Капустин Яр там було підірвано 24 тисячі ракет, проведено випробування 177 видів військової техніки, знищено 619 ракет СС-20.

Радіаційні перевірки показали, що вже тоді, майже 20 років тому, вміст у ґрунті радіоактивних речовин був "у кілька разів вищим за допустимі норми".

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Медичне обстеження місцевого населення на території полігону виявило, що рівень психічних захворювань, зокрема серед дітей, у 2,3 раза перевищує середній рівень по області й у 2,1 раза - рівень по республіці. Особливо поширені злоякісні новоутворення, легеневі захворювання, порушення імунної системи та складу крові. Минуло ще 19 років. Весь цей час Капустин Яр продовжує функціонувати.

Офіційно в Бокейординському районі зареєстровано 19 тисяч осіб. Скільки живе насправді – невідомо.

ЗМІ зазначає, що коли російські військові випробовують чергову ракету, казахів про це ніхто не попереджає. Але про кожен вибух у Бокейорді знають. В Урде їх чують щонайменше двічі на місяць.

Згідно з офіційними документами місцевої адміністрації про виплати "інвалідам, які постраждали від наслідків діяльності полігонів", за 9 місяців 2023 року усім "постраждалим від ядерних полігонів" виплачено з місцевого бюджету 48,8 тисячі євро.

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