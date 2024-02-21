Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Європейці все ще підтримують Україну. Але лише кожен десятий з них вірить, що вона зможе перемогти Росію.

Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Опитування було проведене в січні у 12 країнах-членах ЄС: Швеції, Португалії, Польщі, Франції, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Австрії, Румунії, Італії, Греції та Угорщині.

Лише 1 з 10 європейців у цих країнах вірить у перемогу України на полі бою. Тих, хто вірить в перемогу РФ, вдвічі більше - 20%.

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Найбільше в перемогу України вірять у Польщі, Швеції та Португалії. Але й там цей показник не перевищує 17%.

Запитання: "Яким буде результат віни РФ в Україні?". Відповіді: Україна переможе - темно-синій, компроміс - блакитний, не знаю - сірий, переможе РФ - червоний

В середньому 37% респондентів вірять, що війна закінчиться компромісом. Це найбільш поширена думка.

При цьому до думки, що Європа має допомагати Україні дати відсіч, більше схиляються у Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%).

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Натомість в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) вони віддавали перевагу тиску на Київ, щоб він погодився на врегулювання.

Запитання: "Що Європа має робити з війною РФ в Україні?". Відповіді: підтримувати Україну - темно-синій, не знаю - сірий, підштовхувати Україну до перемовин - червоний

У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.

33% опитаних заявили, що війна Росії проти України впливає на них більше, ніж війна на Близькому Сході. Протилежної думки дотримуються 5%.