Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Європейці все ще підтримують Україну. Але лише кожен десятий з них вірить, що вона зможе перемогти Росію.
Про це свідчать результати опитування YouGov, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Опитування було проведене в січні у 12 країнах-членах ЄС: Швеції, Португалії, Польщі, Франції, Іспанії, Нідерландах, Німеччині, Австрії, Румунії, Італії, Греції та Угорщині.
Лише 1 з 10 європейців у цих країнах вірить у перемогу України на полі бою. Тих, хто вірить в перемогу РФ, вдвічі більше - 20%.
Найбільше в перемогу України вірять у Польщі, Швеції та Португалії. Але й там цей показник не перевищує 17%.
В середньому 37% респондентів вірять, що війна закінчиться компромісом. Це найбільш поширена думка.
При цьому до думки, що Європа має допомагати Україні дати відсіч, більше схиляються у Швеції (50%), Португалії (48%) та Польщі (47%).
Натомість в Угорщині (64%), Греції (59%), Італії (52%) та Австрії (49%) вони віддавали перевагу тиску на Київ, щоб він погодився на врегулювання.
У Франції, Німеччині, Нідерландах та Іспанії думки розділилися більш рівномірно.
33% опитаних заявили, що війна Росії проти України впливає на них більше, ніж війна на Близькому Сході. Протилежної думки дотримуються 5%.
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як тільки росія почне валитися - вірунів стане 100%
на "згуртованість" єс та сша
тай роблять висновок.
треба готуватися до захисту самих себе через 5-8 років
Але станеться щось інше, за межами України. Якийсь "чорний лебідь", який докорінно змінить хід історії.
а тут віра взагалі ні до чого, тут є об'єктивна реальність, яку будують так звані цивілізовані країни. і ця реальність взагалі не на боці України, тому ніхто й не сподівається на її перемогу.
Що протримається місяць вірили 0% у ЄС.
То що таке РЕКЛАМА!
Норвегія - 2 місяці та 1 день, та Франція - 1 місяць 12 днів.
10 травня 1940 німецькі війська вторглися в Нідерланди, 15 травня 1940 нідерландські збройні сили капітулювали.
Бельгія вторгнення на її територію 10 травня 1940 року, 28 травня 1940 бельгійські збройні сили капітулювали.
Грецька операція, також відома як операція «Маріта» 6 квітня - 30 квітня 1941.
Австрії, Румунії, Італії, Словаччини та Угорщини, союзники Німеччини.