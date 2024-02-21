Зеленський обговорив на селекторі блокування на польському кордоні: Визначили наші наступні кроки, вони будуть дуже швидко
Сьогодні, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор, під час якого, окрім щоденних тем, обговорили блокування на польському кордоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"З урядовцями - віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським - детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - зазначив Зеленський.
За його словами, лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і він вдячний чіткій позиції Європейської комісії.
"Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - додає глава держави.
Також обговорили ситуацію на фронті.
Була детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.
Окрім того, за словами Зеленського, обговорили ситуацію в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.
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А ще послухайте уважно польського замміністра сг який підтримує блокаду. Так от він проти транзиту української агропродукції до Німеччини, бо це шкодить інтересам Польщі і кордон потрібно блокувати ще й там.
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко
https://www.youtube.com/watch?v=v63pseYBQ-0&t=10s
В минулому Польща втупила в ЄС і тепер користується усіма бонусами від цього. А ми - "стратегічно багатовекторні".
Сьогодення - нинішня нікчемна влада, просто нездатна врегулювати цю ситуацію, яку штучно роздмухують поляки у власних інтересах. І що гірше всього, Зенелох може такого накрутити - напідписує дебільних угод, які потім 20+ років будуть отруювати нам життя. Або остаточно посвариться з польською владою.
Майбутнє - це лише початок. Далі, коли дійде до вступу в ЄС, буде ще "веселіше", будуть такі вимоги поляків...... і політичні, і історичні, і економічні.....А все чому? А тому що вони в минулому вступили в ЄС, поки ми.......
І чесно кажучи, нормального шляху розв'язання цієї проблеми я не бачу. Окрім 3 варіантів - або ми здаємо велику частину майбутнього, задля вирішення цієї проблеми (і велика ймовірність, що Зеля так і зробить). Або в справу втрутиться таки увесь ЄС і трохи відкоригує несусвітні амбіції Польщі. Або ще реальний варіант, що самі поляки (народ, а не окремі фермери, мисливці, перевізники, повії - в кого там ще претензії до нас?) наведуть порядок.
Але поки все йде до торгової війни.