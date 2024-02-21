Зеленський обговорив на селекторі блокування на польському кордоні: Визначили наші наступні кроки, вони будуть дуже швидко

Сьогодні, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор, під час якого, окрім щоденних тем, обговорили блокування на польському кордоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З урядовцями - віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським - детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - зазначив Зеленський.

За його словами, лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і він вдячний чіткій позиції Європейської комісії.

"Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - додає глава держави.

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Також обговорили ситуацію на фронті.

Була детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

Окрім того, за словами Зеленського, обговорили ситуацію в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.