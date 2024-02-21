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Новини
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Зеленський обговорив на селекторі блокування на польському кордоні: Визначили наші наступні кроки, вони будуть дуже швидко

протести,польща

Сьогодні, 21 лютого, президент України Володимир Зеленський провів селектор, під час якого, окрім щоденних тем, обговорили блокування на польському кордоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"З урядовцями - віцепрем’єркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським - детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко", - зазначив Зеленський.

За його словами, лібералізація торгівлі з Європейським Союзом має тривати, і він вдячний чіткій позиції Європейської комісії.

"Має бути міцною і наша єдність заради спільної безпеки й безпеки всіх країн, яким загрожує російська агресія. Ситуативні інтереси не мають права її похитнути", - додає глава держави.

Також читайте: "Сором і ганьба, не вірю, що це поляки. Перепрошую, воююча Україно", - генконсулка Польщі у Львові Дзвонкевич про блокаду кордону

Також обговорили ситуацію на фронті.

Була детальна доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо постачання: боєприпаси, зброя, системи РЕБ, дрони. Детальна доповідь головкома Олександра Сирського щодо ситуації по напрямках. Зведення ГУР МО та Служби зовнішньої розвідки.

Окрім того, за словами Зеленського, обговорили ситуацію в регіонах: ліквідація наслідків російських ударів, допомога людям, подальша розбудова багаторівневого захисту критичних об’єктів у прифронтових та прикордонних областях.

Автор: 

кордон (4769) Зеленський Володимир (23832) Польща (8500) блокування (650)


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Топ коментарі
+23
І року не пройшло як щеля побачив блокування кордону. Чи пройшло?
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21.02.2024 13:36
+20
Потужно потужився......
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21.02.2024 13:38
+19
"наступні кроки, вони будуть дуже швидко" - так это неподобство на границе тянется уже 4-й месяц. Скорость принятия решений властью, как говорил Митець "аху*вающая"
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21.02.2024 13:38
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І року не пройшло як щеля побачив блокування кордону. Чи пройшло?
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21.02.2024 13:36 Відповісти
Прокинувся, блін. Все на відосиках і на відосиках. Немає коли справами зайнятись.
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21.02.2024 13:45 Відповісти
Мудро! Але має бути детальний аналіз причини виникнення цієї проблеми і як її вирішити..?.І основне, а скільки ж с\г продукції зайшло в Польщу із України, рф і Білорусії, а скільки із Польщі в Україну, і хто активний бенефіціар, чиї вуха стирчать у розпалюванні ворожнечі? І як терміново вирішувати подібні проблеми, не доводячи до ворожого протистояння?
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21.02.2024 18:13 Відповісти
Потужно потужився......
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21.02.2024 13:38 Відповісти
Гундосий напружився...
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21.02.2024 14:45 Відповісти
цей Сєлєктор мабуть дуже крутий чувак, якщо через нього можна все так швиденько порєшать
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21.02.2024 14:46 Відповісти
"наступні кроки, вони будуть дуже швидко" - так это неподобство на границе тянется уже 4-й месяц. Скорость принятия решений властью, как говорил Митець "аху*вающая"
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21.02.2024 13:38 Відповісти
Швидко запишеться відосік. Потужний крок.
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21.02.2024 13:40 Відповісти
Черговий ? Провів ставку. Вирішили питання з розблокуванням кордону .... Тільки якого не скаже.
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21.02.2024 14:01 Відповісти
Пошли до них Єрмака -- хаи поганяє - і Офіс провітриться
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21.02.2024 13:40 Відповісти
будуть, буде, вони мають, вони повинні, вперше в історії, потужно ...
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21.02.2024 13:40 Відповісти
Может пора уже на законодательном уровне разобраться с этими барыгами зернотрейдерами, которые подставляют Украину при торговле с партнерами? Помню, на Черном море мутили непонятно что, нельзя было топить кацапские корабли. Теперь на границе.
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21.02.2024 13:41 Відповісти
Ви, пане, оченята протріть і подивіться що робиться і подумайте чи варто поляків зараз "партнерами" називати
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21.02.2024 13:43 Відповісти
З пшеками все зрозуміло( куйло просто купив десяток найбільших фермерів), а от ті українські бариги куди процент віддають? Щеля вже розпух як труп у воді, від вкрадених і віджатих сотень мільярдів .
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21.02.2024 13:56 Відповісти
Да то он от крови украинцев распух.
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21.02.2024 15:32 Відповісти
Так це українці винні у бичестві поляків? Як же ви вже задовбали!
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21.02.2024 13:52 Відповісти
Так всі хто втік за кордон звинувачують Україну, бо бояться щоб їх не вигнали назад.
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Зернотрейдери - олігархи українці? Та ви що?
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21.02.2024 14:34 Відповісти
А до чого тут зернотрейдери взагалі? Яка пшекам різниця? Трейдери є у всіх країнах. І вони всі не благодійники, але при чому тут ВСІ вантажі до стікаючої кров'ю України? Кацапські зернотрейдери панів польських "фермерів" чомусь геть не турбують...
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21.02.2024 15:40 Відповісти
Так і досі мутять оті "партнери", які чітко висловились - російські нафтові танкери не чіпать. А російське крадене зерно яке везуть через Білорусь поляків не турбує?
А ще послухайте уважно польського замміністра сг який підтримує блокаду. Так от він проти транзиту української агропродукції до Німеччини, бо це шкодить інтересам Польщі і кордон потрібно блокувати ще й там.
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21.02.2024 14:15 Відповісти
SRK - З початку треба з польськими барижними тварями розібратися що висмоктують сотні мільярдів евро дотації від розвинених країн ЕС а потім роблять розбій на кордоні, висипають зерно і закликають путіна. Це як тримати за горло людину що протистоїть ворогу. Ну нічого польша вже себе показала як ненадійний партнер. А польським баригам потрібно шукати губозакаточні пристрої. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера.
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21.02.2024 14:19 Відповісти
Які сотні мільярдів? Курячі твої мізки.
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21.02.2024 15:29 Відповісти
Кулєба без дозволу дєрьмака і посцять не ходе, що він там може сказати чи зробити?
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21.02.2024 13:58 Відповісти
https://eurosolidarity.org/2024/02/ 14-02-2024
«Додатково у мене були підтверджені зустрічі в Сеймі Польщі. Хочу нагадати, що з 20 лютого починається повна і тотальна блокада україно-польського кордону. Це ще один провал. Бо дипломатією у нас зараз займаються в офісі на Банковій. Вже зробіть висновки, бо страждають через вас армія, ЗСУ, фермери і український народ. Нічому не навчились», - констатує Порошенко

https://www.youtube.com/watch?v=v63pseYBQ-0&t=10s
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21.02.2024 13:45 Відповісти
Нарешті Херпіду буде вирішувати проблему в законний спосіб між посадовцями Польщі, України і ЄС. Не вийшло нахрапом за допомогою тролів і "помічників" подоляка. А яке ж було бажання. Залишився великий бруд українців по відношенню до поляк і навпаки. Бо потрібно такі справи вирішувати негайно і компетентним органам.
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21.02.2024 13:46 Відповісти
Толька піди проспись і поцілуй польськіх фермерів в сраку а потім передай цім баригам душегубам щоб вони купляли губозакаточні пристрої бо вони більше не будуть висмоктувати мільярди Евро від розвинених країн ЕС. Українське зерно якісніше та дешевше для пересічного европейця а польскі бариги нехай поцілують в сраку українського фермера. Слава Україні.
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21.02.2024 14:21 Відповісти
По питанням срак, то Ви великий спеціаліст. Так підіть до польських фермерів і передайте все те, про що тут написали. Забувся сказати, якщо подоляк і єрмак дадуть дозвіл, бо хто буде писати, що у всіх гріхах влади звинувачувати поляк, німців, американців і кого завгодно.
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21.02.2024 15:13 Відповісти
Дякуючи таким довбням, як ти, Україна перестане отримувати західну зброю (до чого і ведуть зєрмакі з вашою допомогою) і тоді ти будеш кричати слава росії.
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21.02.2024 15:27 Відповісти
Дуже швидкими! І потужними?!
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21.02.2024 13:47 Відповісти
Моя родина перестала купляти польські товари. Я вважаю, що нам треба негайно ввести заборону на всі польські товари. Топтатися по зерну це гріх.
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21.02.2024 13:47 Відповісти
Головне щоб Ваша родина не перестала дивитися телемарафон. Там вся сила. Не забувайте, що через Польщу до нас має йти американська зброя, натівська зброя і американсько-натівські літаки. Вся логістика має бути також на територіх Польщі і там перебувають мільйони наших громадян. Не потрібно бикувати, бо ми не в рівних вагових категоріях і не зовсім правда на нашому боці.
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21.02.2024 13:55 Відповісти
Не забуваємо. Якщо натівці побачать перешкоду для їх логістики, то польська поліція не встигатиме штани перевдягати. В ЄС цяцькаться ні з Туском, ні з Качинським не будуть.
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21.02.2024 14:04 Відповісти
Головне що ти не перестаєшь цілувати польських бариг в сраку. Колись ти змошь медаль за це отримати " Anatoliy K - найкращій цілувальник польськіх срак".
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21.02.2024 14:23 Відповісти
Не заважайте поцілувати когось в сраку. Він по цому напрямку величезний спеціаліст, націлувавши подоляків і єрмаків. Продовжуй, не відривайся ваід своєї улюбленої справи.
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21.02.2024 15:15 Відповісти
Потужно,Швидко!!!
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21.02.2024 13:49 Відповісти
Дешева болтовня
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21.02.2024 13:50 Відповісти
Интересно Рустем когда нибудь работает или только болтается по совещаниям!
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21.02.2024 13:52 Відповісти
Рік блокування а тут поговорив і все… дива та й годі.
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21.02.2024 13:54 Відповісти
Минуле, сьогодення і майбутнє.
В минулому Польща втупила в ЄС і тепер користується усіма бонусами від цього. А ми - "стратегічно багатовекторні".
Сьогодення - нинішня нікчемна влада, просто нездатна врегулювати цю ситуацію, яку штучно роздмухують поляки у власних інтересах. І що гірше всього, Зенелох може такого накрутити - напідписує дебільних угод, які потім 20+ років будуть отруювати нам життя. Або остаточно посвариться з польською владою.
Майбутнє - це лише початок. Далі, коли дійде до вступу в ЄС, буде ще "веселіше", будуть такі вимоги поляків...... і політичні, і історичні, і економічні.....А все чому? А тому що вони в минулому вступили в ЄС, поки ми.......
І чесно кажучи, нормального шляху розв'язання цієї проблеми я не бачу. Окрім 3 варіантів - або ми здаємо велику частину майбутнього, задля вирішення цієї проблеми (і велика ймовірність, що Зеля так і зробить). Або в справу втрутиться таки увесь ЄС і трохи відкоригує несусвітні амбіції Польщі. Або ще реальний варіант, що самі поляки (народ, а не окремі фермери, мисливці, перевізники, повії - в кого там ще претензії до нас?) наведуть порядок.
Але поки все йде до торгової війни.
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21.02.2024 14:15 Відповісти
Наступні кроки - запиляти вечірній гундосик від Зеленського і заявити, що це недопустимо.
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21.02.2024 14:16 Відповісти
Що ти несеш бл.
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21.02.2024 14:25 Відповісти
Потужно! Швидко! Детально! + часто фото і відео з глибокодумним та фатальним поглядом! Насправді, черговий провал!
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Колись будуть. Як і все, за що береться це небрите кострубате одоробло. Вони мали бути ще півроку тому твої кроки.
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21.02.2024 15:16 Відповісти
"Вони мали бути ще півроку тому твої кроки." О нет, лучше не надо!
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21.02.2024 15:35 Відповісти
Знову наївся мівінки і пучить ротом .
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21.02.2024 15:46 Відповісти
Поляки знають, що роблять, їм на ваші балачки начхати. Вони вже відкрили другий фронт. Ми й не помітимо, як вони почнуть ракетами нас хєрачити.
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21.02.2024 16:02 Відповісти
Та ти сам на поляків гнав,а тепер гундосиш!
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21.02.2024 16:25 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне патякало!...
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21.02.2024 16:36 Відповісти
 
 