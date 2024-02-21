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Новини Війна
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Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Так це не робила ще жодна країна світу, - Повітряні сили

f-16,літак

Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги.

"Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", - сказав Ігнат.

Читайте: Перша група українських пілотів завершить навчання на F-16 до літа, - CNN

Речник Повітряних сил наголосив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі.

"Всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все - перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", - пояснив він.

Ігнат наголосив, що Україна не отримає одразу 40, 70 чи 120 літаків. Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій.

Також читайте: Ігнат про застосування ворожої авіації після збиття російських літаків: Літають менше, не наважуються підлітати ближче

Але процес при цьому йде, льотчики вже виконують польоти з інструкторами. Все це відбувається у прискореному порядку. Ігнат підкреслив, що навчання пілотів та інженерів відбувається згідно з чітким планом дій.

Автор: 

Повітряні сили (2642) Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+11
На кой чорт, оці новини для телемарафону? Щоб владі рейтинги підняти?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
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21.02.2024 14:04
+6
Часом здається шо проблема не в підготовці кадрів, інфраструктури, наявності бк, палива і т.і, а у ,,вмінні" потужних керівників робити запити на постачання так, шоб було не ясно, чи потрібні ці постачання взагалі. І це стосується всього спектра озброєнь.
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21.02.2024 14:38
+5
Сіки можна *******? Аби не мовчать, або в роті не засмирділось. То вони гей-гей і вже ось отримують, а тепер нє-нє в нас нема інфрастуктури. Так хто тут ідіоти?
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21.02.2024 14:02
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Сіки можна *******? Аби не мовчать, або в роті не засмирділось. То вони гей-гей і вже ось отримують, а тепер нє-нє в нас нема інфрастуктури. Так хто тут ідіоти?
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21.02.2024 14:02 Відповісти
ідіоти тут ті, хто свято вірують, як в якогось бога, в те, що F-16 якось докорінно змінять ситуацію.
реальність же буде така, як з тими трьома десятками "абрамсів": що вони є, що їх немає.
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21.02.2024 14:07 Відповісти
"якось докорінно змінять ситуацію" - згоден, докорінно не змінять, але як можна порівнювати 30 F-16 з 30-ма танками?
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21.02.2024 14:12 Відповісти
Швидше за все, вже ніяк не змінять. Завдяки 2-річному триндьожу кацапи вже досі підготувались до зустрічі Ф-16. Як свого часу до контрнаступу з Леопардами.
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21.02.2024 14:20 Відповісти
така кількість F-16 ніяк не впливатиме на загальну картину цієї війни, як не впливають ті 30 танків. то чому не можна?
якщо ти більш старша людина, й пам'ятаєш таку війну, як війна в Перській Затоці в 1990-1991 роках, то там була така собі операція "Буря в пустелі", так ось для цієї операції так звані цивілізовані країни нагнали більш, ніж півтори тисячі танків та більше 600 літаків F-16, Єврофайтерів та подібних. але там масштаб іракського вторгнення був у рази менший, ніж зараз масштаб вторгнення паРаші в Україну.
ось і співстав масштаби та скажи, чому не можна порівнювати дві пісчинки між собою?
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21.02.2024 14:24 Відповісти
Не згоден. Якщо з Фалконами прийде АМRAAM з дальністю 120 км, та свиням так кидати безкарно КАБи вже не вийде.
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21.02.2024 16:16 Відповісти
та ладно. все вийде, як і виходило.
хоч чим обвішати ті F-16, все одно це максимум дасть якусь незначну тимчасову тактичну перевагу. така жалюгідна кількість не може дати ніяку глобальну стратегічну перевагу, коли літаки противника налічуються сотнями.
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21.02.2024 16:41 Відповісти
"...Україна переходить на F-16 в екстреному порядку..."

Отличная новость... тока подскажите пожалуйста, а в каком году?
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21.02.2024 14:21 Відповісти
Цей екстрений свістьож, щоб замилити, що по вказівці генштаб розбомбили, авдіївку здали патріотів садять.
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21.02.2024 15:55 Відповісти
Манна небесна насипатиметься поступово.
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21.02.2024 14:03 Відповісти
На кой чорт, оці новини для телемарафону? Щоб владі рейтинги підняти?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
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21.02.2024 14:04 Відповісти
Це москалям яйця так морочать.
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21.02.2024 14:55 Відповісти
Кацапня і так краще нас все знає...
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21.02.2024 15:13 Відповісти
Не треба поспішати, бо ********* ще не підготувалися.
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21.02.2024 14:12 Відповісти
Абсолютно вірно. Плюс перед тим масований удар по логістиці та забезпеченню ворога. Я все приблизно так, як ти описав, і уявляв. А побачив, на жаль, якийсь бездарно спланований піхотний штурм "груддю на амбразуру" в стилі Жукова. Хоча і в того, навіть, була хоч якась примітивна артпідготовка та підтримка з повітря.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Птрібна деяка кількість захищених ангарів, вони у нас на військових аеродромах існують ще з часів совка. Але, можливо, проблема не в ангарах, а у інфраструктурі обслуговування, якої у нас ніколи не було.
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21.02.2024 14:25 Відповісти
Часом здається шо проблема не в підготовці кадрів, інфраструктури, наявності бк, палива і т.і, а у ,,вмінні" потужних керівників робити запити на постачання так, шоб було не ясно, чи потрібні ці постачання взагалі. І це стосується всього спектра озброєнь.
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21.02.2024 14:38 Відповісти
Байки-байки.
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21.02.2024 14:27 Відповісти
тобто, у нас є звідки злітати та сідати? у нас є чим заправляти і де обслуговувати? у нас є тех персонал та запчастини?

чи, цього нічого нема, а як почнуть падати, то залужний винен?
чи, це залужний заважав, а от умеров все зробив.....
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21.02.2024 14:28 Відповісти
Як би ти бачив який шляхопровід-гармидер будують у Київі на Оболоні у ліс Пущи Водиці. Там і для Б-52 мож збудувати пару аєродромів.
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21.02.2024 14:38 Відповісти
знову чую звук шарманки з піснею про F-16
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21.02.2024 14:58 Відповісти
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21.02.2024 15:01 Відповісти
48 іскандерів на кордоні чекають новин про прибуття. А наші замість того щоб знищити - тільки підраховують....
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21.02.2024 15:04 Відповісти
Маю деяке відношення до авіації,служив у 70-х роках на Су-7БМ.Влітку 1974 на аеродром стали доставляти МіГ-23 в розібраному стані.Восени 1974 полк вже повністю літав на нових літаках.Складали,переучувались і літали.
А тут півтора року і кінця краю не видно.
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21.02.2024 15:13 Відповісти
Повністю підтримую! Хто вміє їздити на Москвичі, поїде і на Мерсі. 25 країн літають на Ф-16 і ніяких проблем. А наші пілоти чи техніки чим гірші?
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21.02.2024 15:28 Відповісти
Та є вони вже, на місці, і у сонячний день активно тренувались )))
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21.02.2024 15:42 Відповісти
"Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій. "

У такому разі вони поступатимуться СУ 35 за своїми можливостями. Навіть Туреччина щойно отримала від Байдена пакети для модернізації старих F-16 = 70 штук. А без модернізації F-16 збиватимуть
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21.02.2024 15:50 Відповісти
І що? В кацапів теж є міги нічим не гірші за ці ф-16. Старий мотлох і так йшов на списання. А зе позбивавши їх, зробився хероєм. Ні дня без зашквару.
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21.02.2024 17:05 Відповісти
Вы ермаку не говорите хоть,где взлетные полосы,здаст карлику в тот же день
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21.02.2024 20:44 Відповісти
Требуется дополнительно и шведские https://ru.wikipedia.org/wiki/Saab_JAS_39_Gripen Saab JAS 39 Gripen
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22.02.2024 12:10 Відповісти
 
 