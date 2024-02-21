Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Так це не робила ще жодна країна світу, - Повітряні сили
Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.
Він розповів, що зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги.
"Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", - сказав Ігнат.
Речник Повітряних сил наголосив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі.
"Всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все - перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", - пояснив він.
Ігнат наголосив, що Україна не отримає одразу 40, 70 чи 120 літаків. Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій.
Але процес при цьому йде, льотчики вже виконують польоти з інструкторами. Все це відбувається у прискореному порядку. Ігнат підкреслив, що навчання пілотів та інженерів відбувається згідно з чітким планом дій.
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реальність же буде така, як з тими трьома десятками "абрамсів": що вони є, що їх немає.
якщо ти більш старша людина, й пам'ятаєш таку війну, як війна в Перській Затоці в 1990-1991 роках, то там була така собі операція "Буря в пустелі", так ось для цієї операції так звані цивілізовані країни нагнали більш, ніж півтори тисячі танків та більше 600 літаків F-16, Єврофайтерів та подібних. але там масштаб іракського вторгнення був у рази менший, ніж зараз масштаб вторгнення паРаші в Україну.
ось і співстав масштаби та скажи, чому не можна порівнювати дві пісчинки між собою?
хоч чим обвішати ті F-16, все одно це максимум дасть якусь незначну тимчасову тактичну перевагу. така жалюгідна кількість не може дати ніяку глобальну стратегічну перевагу, коли літаки противника налічуються сотнями.
Отличная новость... тока подскажите пожалуйста, а в каком году?
Рашисти мають чути лише тишу, про всі нові види зброї, що нам надходять!
чи, цього нічого нема, а як почнуть падати, то залужний винен?
чи, це залужний заважав, а от умеров все зробив.....
А тут півтора року і кінця краю не видно.
У такому разі вони поступатимуться СУ 35 за своїми можливостями. Навіть Туреччина щойно отримала від Байдена пакети для модернізації старих F-16 = 70 штук. А без модернізації F-16 збиватимуть