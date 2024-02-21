Україна переходить на F-16 в екстреному порядку. Так це не робила ще жодна країна світу, - Повітряні сили

Ніхто достеменно не знає, коли саме Україна отримає винищувачі F-16. Але їх очікують якомога швидше.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розповів, що зараз під F-16 адаптують інфраструктуру та удосконалюють злітно-посадкові смуги.

"Ми не можемо в умовах війни капітально будувати під F-16 інфраструктуру, згідно з вимогами країн НАТО, але літаки й так можуть злітати з того, що у нас є. Зараз ніхто точно не знає, коли в Україні будуть F-16. Ми очікуємо якомога швидше", - сказав Ігнат.

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Речник Повітряних сил наголосив, що Україна переходить на F-16 в екстреному порядку, як це не робила жодна країна в світі.

"Всі так чекають, ніби прийдуть літаки і все - перемога. Ви ж розумієте, що спочатку прибуде невелика група пілотів, починатимуть працювати в небі, звичайно, Росія буде на це реагувати відповідно. Але процес підготовки пілотів і збільшення їх в Україні буде йти поступово", - пояснив він.

Ігнат наголосив, що Україна не отримає одразу 40, 70 чи 120 літаків. Крім того, F-16 будуть не найновіших модифікацій.

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Але процес при цьому йде, льотчики вже виконують польоти з інструкторами. Все це відбувається у прискореному порядку. Ігнат підкреслив, що навчання пілотів та інженерів відбувається згідно з чітким планом дій.