Ворог розгорнув уздовж кордону з Україною 2 додаткові пускові установки "Іскандер", наразі їх 48, - Скібіцький

Станом на 21 лютого Росія розгорнула уздовж українського кордону 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер".

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - сказав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році, - Скібіцький