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Новини
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Ворог розгорнув уздовж кордону з Україною 2 додаткові пускові установки "Іскандер", наразі їх 48, - Скібіцький

іскандер

Станом на 21 лютого Росія розгорнула уздовж українського кордону 48 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер".

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії", - сказав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські ракети Х-101 відрізняються від тих, які використовували у 2022 році, - Скібіцький

Автор: 

армія рф (17388) розвідка (3862) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+16
А роз'їбашить нє ? Чи цілий генерал-майор тільки язиком бовтати може ?
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21.02.2024 14:27
+9
Чим? Асфальтом чи лігою сміху ?
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21.02.2024 14:34
+5
Дійсно. Куди Сирський дивиться?

От я б на його місці …
Віддав би команду: «Знищити 48 кацапських іскандерів!»
Тоді Павлюк такий: «Гармати до бою! По кацапських іскандерах вогонь!»
І полетіли 48 Томагавків, і лише купа брухту лишилася від 48 іскандерів.

Так має бути?
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21.02.2024 14:45
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А роз'їбашить нє ? Чи цілий генерал-майор тільки язиком бовтати може ?
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21.02.2024 14:27 Відповісти
Чим? Асфальтом чи лігою сміху ?
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Можно и асфальтом. Если этот асфальт привезут Ф-35...
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21.02.2024 16:05 Відповісти
Да хоч дронами...
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21.02.2024 17:08 Відповісти
Дійсно. Куди Сирський дивиться?

От я б на його місці …
Віддав би команду: «Знищити 48 кацапських іскандерів!»
Тоді Павлюк такий: «Гармати до бою! По кацапських іскандерах вогонь!»
І полетіли 48 Томагавків, і лише купа брухту лишилася від 48 іскандерів.

Так має бути?
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Та ні, ну що ви. Хай стоять, вони що, комусь заважають, чи що? Гарні, красиві. Подумаєш, якісь цивільні там здохнуть. Все одно ухилянти кляті, не шкода їх, в окопах не сидять, а сидять по барах і барбершопах, суки такі, нехай собі дохнуть.
Все правильно сказав?
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21.02.2024 17:02 Відповісти
Та сидіть ви в барах. Бажано обирайте бари в підвалах будинків міцної конструкції. Фронт воює, щоб тил міг нормально жити.
Звісно, установку іскандера дістати легше, ніж тушку, але тушку легше знайти, вона собі стоїть на аеродромі, а іскандер, падлюка, переміщається туди-сюди, ховається по лісах і ангарах, спробуй його знайти. Чи ви думали, що слово «розгорнули» означає поставили на опори в полі і чекають команду на пуск?
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21.02.2024 17:21 Відповісти
Та нічого я не думав, крім одного - на хера такі "новини" випускати в ефір, якщо не для того, щоб в людях поселити відчуття безнадії і грядущого *******? От бляха для чого? Щоб я боявся не 14 годин на день, а всі 24?
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21.02.2024 17:25 Відповісти
Просто Інтерфакс вирішив взяти інтервʼю у Скібіцького. В оригіналі воно звучало:

У вересні Ви повідомляли, що РФ вздовж кордону з Україною розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер", яка кількість станом на зараз?

Додалися ще дві пускові установки. Набагато змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додалися дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території Росії.

Так що спіть і реагуйте на повітряні тривоги. Бережіть нерви.

Дійсно останнім часом йде посилення нагнітання, купа провокативних заголовків, настрої погані і у нас, і у західних партнерів, всі перелякані. Думаю, далі буде нагнітатися ще сильніше.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.

Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649

Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do

Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).

Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.
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21.02.2024 19:27 Відповісти
люблю оптимистов
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22.02.2024 02:05 Відповісти
Я взагалі не впевнений, що ядерна зброя в космосі взагалі працюватиме.
Та й якщо чесно ядерна зброя якось абсолютно не лякає, на відміну від сраних крилатих ракет для кошмарінга цивільних. Очі закриваю - бачу розвалені панельки. А квартиру з собою в сховище не візьмеш... фактично, розвалене житло для більшості громадян країни - гірше смерті.
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22.02.2024 09:04 Відповісти
Тоді у вас два варіанти:
1. Тримайтеся.
2. Продавайте до біса ту квартиру, за виручені гроші купуйте на що вистачить десь в Євросоюзі. Кияни можуть гарну квартирку в Іспанії прикупити. І живіть собі там спокійно, принаймні поки тут ракетні удари безповоротно не припиняться. А як закінчиться, можна буде в зворотньому порядку все зробити.
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22.02.2024 13:27 Відповісти
Ви про щось трошки забули)
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22.02.2024 14:10 Відповісти
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Стать країниі сьогодні в ударі... Сере в кожному пості...
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21.02.2024 15:08 Відповісти
вже здохло
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21.02.2024 15:11 Відповісти
24 через декілька днів,от нечисть і буде гадити.
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21.02.2024 14:29 Відповісти
Іра, ну чому Ви не можете просто написати в заголовку, як є. Учіться:
Додалися дві пускові установки "Іскандер". 46 було, зараз 48. Скібіцький
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21.02.2024 14:29 Відповісти
Це складно. Треба щось від чогось віднімати. )
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21.02.2024 14:32 Відповісти
І ви просто дивитесь, як вони розгортають? Які умнічки! Дякуємо вам!
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21.02.2024 14:32 Відповісти
Президент має крутих менеджерів,вони все порішають.
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21.02.2024 14:34 Відповісти
дронами можна б було значно скоротити? або Хаймарсами? чому тільки пидять, а нічого не роблять.
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21.02.2024 14:37 Відповісти
Ну.? А наші дії?
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21.02.2024 14:39 Відповісти
закинути ще бабла на зомбімарафон та наловити ще когось на вулиці та відправити боронити чергову "фортецю" з лопатками
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21.02.2024 14:54 Відповісти
про що повідомляє скібіцький? про нашу неспроможність?
чи, він, у такий спосіб, передає секретну інфу, ігнату?
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21.02.2024 14:46 Відповісти
ДєзінХВорміруєт врага...
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21.02.2024 14:55 Відповісти
а ми 48 мангалів і 48 тон асфальту

шах і мат кацапи
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21.02.2024 15:00 Відповісти
чому не запускаєте по низ дрони якщо знаєте де і скільки їх стоїть? чи це теж ланцюжок стратегії про перемовини ?
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21.02.2024 15:11 Відповісти
А КАРТА ГДЕ !?
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21.02.2024 20:51 Відповісти
 
 