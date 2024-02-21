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Новини Війна
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"Не бачу, що Україна зможе розпочати наступ у 2024 році, їй бракує боєприпасів та підтримки США", - депутат Бундестагу Хофрайтер

антон,хофрайтер

Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна у 2024 році в кращому випадку може запобігти подальшому просуванню російських окупантів. Для успішного наступу країні потрібні боєприпаси.

Про це він сказав у коментарі n-tv, інформує Цензор.НЕТ.

"Вкрай важливо, щоб українська армія змогла втримати лінію фронту цього року", - заявив Хофрайтер.

"Якщо виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі за цей час, як ми сподіваємося, збільшиться, українська армія зможе взяти гору в оборонній війні проти Росії у 2025 році" - наголосив німецький політик.

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Водночас він не бачить, "що Україна може розпочати наступ цього року". Їй не вистачає боєприпасів і підтримки з боку США.

Якщо Росія принаймні не отримає подальших територіальних здобутків, то це "все одно найкраще, чого Україна може досягти в найближчі місяці", додав Хофрайтер.

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Автор: 

Німеччина (7357) Бундестаг (195)


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Топ коментарі
+4
наступ?! вони там геть хворі на голову?
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21.02.2024 14:29
+2
Навіть за тисячу кілометрів від фронту вже побачили що треба Україні. А зєдЄрмак не вирішили переводити економіку на воєнний стан. Трясця ! Вже кацапи ВПК свій на цілодобову роботу перевели !
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21.02.2024 14:35
+2
Так а звідки з'явиться підтримка і **********, якщо про неї тільки базікати язиком?
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21.02.2024 14:44
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наступ?! вони там геть хворі на голову?
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21.02.2024 14:29 Відповісти
Цього почули. Наступний!
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21.02.2024 14:34 Відповісти
Навіть за тисячу кілометрів від фронту вже побачили що треба Україні. А зєдЄрмак не вирішили переводити економіку на воєнний стан. Трясця ! Вже кацапи ВПК свій на цілодобову роботу перевели !
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21.02.2024 14:35 Відповісти
Я також пенсіонер. А скільки платять за такі коментарі?
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21.02.2024 14:45 Відповісти
Мені на життя вистачає. Живу як сир у маслі. Шкода, що ти пенсіонер. Я б і тебе кудись вштрикнув. Ну хоча б у сметану.
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21.02.2024 20:08 Відповісти
Так а звідки з'явиться підтримка і **********, якщо про неї тільки базікати язиком?
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21.02.2024 14:44 Відповісти
Х... починаючи агресію, точно знав, що НАТО без США не варте уваги в допомозі. Німці тільки на папері тримають мощную армію. В першій лінії 33 танки Леопард, чверть заявлених Таурусів, пару сотень БМП..... І поставив мету вибити США з допомоги і можна говорити -Всьо что начертал я, ісполнєно.
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21.02.2024 14:48 Відповісти
Ну як що постійно пі"ти - ми допоможемо, то так воно і може статися.
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21.02.2024 14:51 Відповісти
Ну нет снарядов можем дождаться попутного ветра в сторону мацквы и взорвать Чернобыль. Сдаваться без боя и без последствий для врага не вижу смысла, если кто то думает что не давая нам боеприпасы мы капитулируем.
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21.02.2024 14:54 Відповісти
Не буде наступу в 24. І не буде наступу у25. Нічого не змінюється. Для наступу треба підготовка. Коли ми йшли у наступ на Херсонському напрямку, то перед цим нам хоча б розконсервували арту. Навезли БК. Залучали більше реактивки, нові бригади. А зараз цього всього не відбувається нічого. Все поламане, розбите, немає чим ремонтувати. Людей нема. БК нема. Гроші і ті врізали. Тому ремонти стали дубом. На підготовку хоч до якогось наступу треба хоча б півроку. Так що навіть 25 рік може стати гіршим за 24. Ха ха ха.
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21.02.2024 14:55 Відповісти
Так звідки тим *********** взятися якщо з 19 року НІ-ХУ-Я не виробляється?
Закон про мобілізацію (за виключенням чоловіків) навіть не пропонували. То ******* з музеїв воювати?
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21.02.2024 15:16 Відповісти
Сколько еще надо положить в могилу побратимов, что бы успокоить москалей...
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21.02.2024 15:19 Відповісти
👓
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21.02.2024 15:21 Відповісти
Всё его заявление ради последнего абзаца. С разных сторон всё пытаются к этой теме подвести. Теперь вот какой-то гривастый вылез...
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21.02.2024 15:22 Відповісти
Они там реально все е*анутые.
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21.02.2024 15:24 Відповісти
Ну от навіщо цей висер? А не пробували збільшити підтримку, перестати вангувати та вести
пусті балачки і дати нам все, що потрібно для перемоги над ворогом. росія це вам не хамас і не сомалійськи пірати. Схамениться, та не витрачайте часу і українську кров даремно. Якщо нам не вдасця перемогти - вам точно кінець, без варіантів орки вас розчавлять, закидають м'ясом і втоплять в крові. Не страшно? А це напрасно...
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21.02.2024 15:26 Відповісти
Умные немцы конечно. Завтра именно так и станем делать как сказал лохматый. Ажопаделаешь!
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21.02.2024 16:03 Відповісти
Головне, щоб ці меседжі надсилали інші. Зі сторони. Навіть щоб Залужний не втратив репутацію, замість нього поставили Сирсього, в нього все каміння і полетіло.
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21.02.2024 17:08 Відповісти
 
 