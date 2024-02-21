"Не бачу, що Україна зможе розпочати наступ у 2024 році, їй бракує боєприпасів та підтримки США", - депутат Бундестагу Хофрайтер
Голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер вважає, що Україна у 2024 році в кращому випадку може запобігти подальшому просуванню російських окупантів. Для успішного наступу країні потрібні боєприпаси.
Про це він сказав у коментарі n-tv, інформує Цензор.НЕТ.
"Вкрай важливо, щоб українська армія змогла втримати лінію фронту цього року", - заявив Хофрайтер.
"Якщо виробництво боєприпасів та іншого обладнання в Європі за цей час, як ми сподіваємося, збільшиться, українська армія зможе взяти гору в оборонній війні проти Росії у 2025 році" - наголосив німецький політик.
Водночас він не бачить, "що Україна може розпочати наступ цього року". Їй не вистачає боєприпасів і підтримки з боку США.
Якщо Росія принаймні не отримає подальших територіальних здобутків, то це "все одно найкраще, чого Україна може досягти в найближчі місяці", додав Хофрайтер.
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Закон про мобілізацію (за виключенням чоловіків) навіть не пропонували. То ******* з музеїв воювати?
пусті балачки і дати нам все, що потрібно для перемоги над ворогом. росія це вам не хамас і не сомалійськи пірати. Схамениться, та не витрачайте часу і українську кров даремно. Якщо нам не вдасця перемогти - вам точно кінець, без варіантів орки вас розчавлять, закидають м'ясом і втоплять в крові. Не страшно? А це напрасно...