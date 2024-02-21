Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Станом на початок лютого 2024 року в перемогу вірять 89% (у травні 2022 року їх було 95%). При цьому 72% українців вважають, що треба шукати дипломатичний шлях завершення війни (в травні 2024 року їх було 59%). Впевнених в тому, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, поменшало з 35% у травні 2022 до 23%.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.
Абсолютна більшість українців зберігають оптимізм: 89% вірять в перемогу, 60% - безумовно в ній переконані. Але частина налаштованих таким чином людей знижується: у травні 2022 року в перемогу вірили 95%, безумовно в ній були переконані 80% українців.
В тому, що переможе Росія, переконані 4% українців.
При цьому поточну ситуацію на фронті такою, що складається на користь України, вважають 24%. Такою, що складається на користь Росії - 15%. Майже половина українців - 47% - вважають, що ситуація не складається на користь жодної зі сторін.
65% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.
При цьому з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.
73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Цей показник майже не змінюється - в травні 2022 року терпіти стільки, скільки потрібно, були готові 71%.
Зростає число тих, хто вважає, що Україна має шукати дипломатичний шлях завершення війни. Якщо у травні 2022 року таких було 59%, то зараз - 72%.
Число тих, хто вважає, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, зменшилося з 35% у травні 2022 року до 23% в лютому 2024 року.
Опитування було проведене 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,2%.
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- Він першим побіжить до ворога домовлятися про мир."
Про те як вся Україна має стати перед ним рачки ? Про те як віддати свій дім пабєдітєлям , в якості трофея , бурятам і кадирківцям , а самому здохнути десь під парканом ? Про те як мені змусити своїх внуків перейти розмовляти з української мови на сраний ізик ? Про те що я маю плюнути на всіх своїх предків українців - козацького роду ,, і визнати себе кацапом , а не українцем ? Про ЩО млять .??
Не в одній воюючій країні в історії не проводили опитування обивателів під час війни.
Опитування замовляє опа ермака, арахамії?
Зробіть опитування та публікуйте відсотки, щодо підняття пенсій, заробітних плат, знищення надбавок для суддів, депутатів, запровадження смертної кари для корупціонерів. На підставі цих опитувань розганяйте та звільняйте чиновників.
Навіщо цей цирк за опитуваннями щодо ставлення обивателів в час війни.
Москалі захопили 18 відсотків території України, а вони опитують.
З дуба злетіли ідіоти.
Лише перемога!
Теперь ясно що залишиться майже нiчого.
За ці фрази під час війни цей КМІС і ті хто це замовляють були б найкраще для них у тюремній камері.
редакція цього видання як флюгер - щоб і вашим, і нашим
Все могло, без переговорів ще може закінчитись набагато гірше.
А Печерський холм правду сказав. Звільнення Залужного - криза у відносинах з Заходом - розворот до паРаші. План Зе-шобли все чіткіше проявляється.
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...