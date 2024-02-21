Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Станом на початок лютого 2024 року в перемогу вірять 89% (у травні 2022 року їх було 95%). При цьому 72% українців вважають, що треба шукати дипломатичний шлях завершення війни (в травні 2024 року їх було 59%). Впевнених в тому, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, поменшало з 35% у травні 2022 до 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Абсолютна більшість українців зберігають оптимізм: 89% вірять в перемогу, 60% - безумовно в ній переконані. Але частина налаштованих таким чином людей знижується: у травні 2022 року в перемогу вірили 95%, безумовно в ній були переконані 80% українців.

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Більшість українців вірять у перемогу у війні

В тому, що переможе Росія, переконані 4% українців.

При цьому поточну ситуацію на фронті такою, що складається на користь України, вважають 24%. Такою, що складається на користь Росії - 15%. Майже половина українців - 47% - вважають, що ситуація не складається на користь жодної зі сторін.

65% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.

При цьому з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

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Варіанти завершення війни

73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Цей показник майже не змінюється - в травні 2022 року терпіти стільки, скільки потрібно, були готові 71%.

Як довго українці готові терпіти війну

Зростає число тих, хто вважає, що Україна має шукати дипломатичний шлях завершення війни. Якщо у травні 2022 року таких було 59%, то зараз - 72%.

Число тих, хто вважає, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, зменшилося з 35% у травні 2022 року до 23% в лютому 2024 року.

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Як має бути завершена війна?

Опитування було проведене 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,2%.