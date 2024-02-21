УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13628 відвідувачів онлайн
Новини Війна
11 836 168

Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

прапор,україна,перемога,мати

Станом на початок лютого 2024 року в перемогу вірять 89% (у травні 2022 року їх було 95%). При цьому 72% українців вважають, що треба шукати дипломатичний шлях завершення війни (в травні 2024 року їх було 59%). Впевнених в тому, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, поменшало з 35% у травні 2022 до 23%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

Абсолютна більшість українців зберігають оптимізм: 89% вірять в перемогу, 60% - безумовно в ній переконані. Але частина налаштованих таким чином людей знижується: у травні 2022 року в перемогу вірили 95%, безумовно в ній були переконані 80% українців.

Читайте: Лише 10% європейців вірять, що Україна переможе Росію у війні, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Українці про перемогу
Більшість українців вірять у перемогу у війні

В тому, що переможе Росія, переконані 4% українців.

При цьому поточну ситуацію на фронті такою, що складається на користь України, вважають 24%. Такою, що складається на користь Росії - 15%. Майже половина українців - 47% - вважають, що ситуація не складається на користь жодної зі сторін.

Українці про ситуацію на фронті

65% українців вірять, що війна завершиться поверненням під контроль України всіх територій, включно із Донбасом та Кримом.

При цьому з 25% у травні 2022 року до 32% у лютому 2024 року стало більше тих, хто допускає, що в результаті війни можуть бути певні втрати.

Також читайте: Українці стали гірше ставитися до Польщі та США, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Варіанти завершення війни
Варіанти завершення війни

73% українців стверджують, що готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. Цей показник майже не змінюється - в травні 2022 року терпіти стільки, скільки потрібно, були готові 71%.

Тривалість війни
Як довго українці готові терпіти війну

Зростає число тих, хто вважає, що Україна має шукати дипломатичний шлях завершення війни. Якщо у травні 2022 року таких було 59%, то зараз - 72%.

Число тих, хто вважає, що Росію можна перемогти лише воєнним шляхом, зменшилося з 35% у травні 2022 року до 23% в лютому 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ втратила щонайменше 216 військових пілотів з початку повномасштабної війни, - BBC

Завершення війни
Як має бути завершена війна?

Опитування було проведене 5-10 лютого методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Опитано 1202 респонденти з усіх регіонів України, крім окупованого Криму. Похибка не перевищує 3,2%.

Автор: 

опитування (1936) КМІС (334)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
Замовна локшина
показати весь коментар
21.02.2024 14:33
+45
Саме так. ОПа останнім часом взяла курс на перемовини. Проблема в тому, що зелень може собі виторгувати якісь прийнятні умови співіснування, а от решті украхнців слід усвідомити, що для них прийнятних умов не буде. Ба, гірше - будуть сибірські поселення, грабіж і позасудові страти. Це вже було. Було завжди, коли українці припиняли опір.
показати весь коментар
21.02.2024 14:42
+25
КМІС - ижут нах за руцким кораблем
показати весь коментар
21.02.2024 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Смішно, що саме тоді наш Зе вирішив грати роль Черчіля, що принесло нам багато неприємностей (наприклад, тоді внаслідок Зе-промов про кордони 91-го року, на сторону кацапії остаточно перейшов Китай). Навіть американці в грудні-22 казали нашому дурачку, щоб заткнув пельку. Але ж ти за того лурачка голосував, то чого ж тепер тут умного з себе строїш?
показати весь коментар
21.02.2024 15:19 Відповісти
Усі сподівалися на контрнаступ, який так рекламували. Я так розумію, що наслідки невдалого контрнаступу ніхто не прорахував і ніхто нічого не зробив для запобіганню "найгіршому варіанту". Ну а в геополітиці наш Лідор через П - повний імбецил, як і в інших галузях, такі тонкощі, як геополітичні ігрища, та маніпуляції світовою думкою, ні йому, ні його недорозвинотій шоблі, не під силу. Це ж не піаніно.
показати весь коментар
21.02.2024 15:35 Відповісти
Активна політика ОПешних. Чекають Трампа. Тоді допоможе визнати право Кацапії на окуповані території.
показати весь коментар
21.02.2024 14:50 Відповісти
До сраки.
показати весь коментар
21.02.2024 14:51 Відповісти
"- А як розпізнати ворога, батьку?
- Він першим побіжить до ворога домовлятися про мир."
показати весь коментар
21.02.2024 14:52 Відповісти
Знову ці срані пірігавори .! Про що ?? Ну от про що можна піріговорюватись з ****** ? З божевільною тварюкою , яка цілковито з'їхала з глузду !! Не уявляю .
Про те як вся Україна має стати перед ним рачки ? Про те як віддати свій дім пабєдітєлям , в якості трофея , бурятам і кадирківцям , а самому здохнути десь під парканом ? Про те як мені змусити своїх внуків перейти розмовляти з української мови на сраний ізик ? Про те що я маю плюнути на всіх своїх предків українців - козацького роду ,, і визнати себе кацапом , а не українцем ? Про ЩО млять .??
показати весь коментар
21.02.2024 14:53 Відповісти
Самые мощные союзники Украины это - Терпение и Настойчивость. Время играет на пользу Украины.
показати весь коментар
21.02.2024 14:55 Відповісти
Ці всі опитування зі стелі до сраки.
показати весь коментар
21.02.2024 14:57 Відповісти
Чтобы победить тирана, самому нужно стать тираном. Украина должна приступить к геноциду русских оккупантов. 140 миллионов дронов - вот что нужно Украине.
показати весь коментар
21.02.2024 14:57 Відповісти
Заборонити такі опитування.
Не в одній воюючій країні в історії не проводили опитування обивателів під час війни.

Опитування замовляє опа ермака, арахамії?

Зробіть опитування та публікуйте відсотки, щодо підняття пенсій, заробітних плат, знищення надбавок для суддів, депутатів, запровадження смертної кари для корупціонерів. На підставі цих опитувань розганяйте та звільняйте чиновників.
Навіщо цей цирк за опитуваннями щодо ставлення обивателів в час війни.
Москалі захопили 18 відсотків території України, а вони опитують.
З дуба злетіли ідіоти.
показати весь коментар
21.02.2024 15:00 Відповісти
Так, вони ще й оплачують оцю галіматью з бюджету.
показати весь коментар
21.02.2024 15:05 Відповісти
Зеленский активно работает на подрыв морали украинцев. Как он уже только не издевался над ними, но они все равно не хотят сдаваться.
показати весь коментар
21.02.2024 15:00 Відповісти
У хлопців немає снарядів, дронів, ракет, щоб втримати фронт, а офіс Найвєлічайного Херпіду Нетряпковича витрачає мільйони із державної казни на якісь опитування, заміри рейтингів та інше. Вже просто немає слів.
показати весь коментар
21.02.2024 15:01 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 15:02 Відповісти
Наприклад я не розумію цих безтолкових опитувань. Опитують кого? Населення. 90 відсотків з яких ніяким чином не залучені до оборони. Це те саме що опитувати страуса з питаннями про квантову фізику. Якоби населення просто хоче сказати, що тих 90 відсотків як не воювали, так воювати і не збираються і все для цього роблять і зроблять. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.02.2024 15:04 Відповісти
Спочатку знайдіть хоч одного, кого опитали. Всі опитування - то фейк. Результати заказні.
показати весь коментар
21.02.2024 15:06 Відповісти
Якби проводилося опитування серед тих, хто безпосередньо займається темою війни, то це було би нормально. До чого тут населення? 90 відсоткам цивільним взагалі пофіг що відбувається на фронті. Які можуть бути результати?
показати весь коментар
21.02.2024 15:20 Відповісти
Та блін, ніхто НЕ проводить опитування. То все зелені політтехнології. Тупе малювання за бюджетні кошти результатів, вигідних зебанді.
показати весь коментар
21.02.2024 16:34 Відповісти
Тобто не виключається і той варіант,що якби і проводилося то результати могли би бути ще гірші? Чи все ж таки кращі? Я гадаю насправді ще гірші. Для мене це була би не дивина. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.02.2024 17:45 Відповісти
Я хз, що для Вас краще, а що гірше. Я про те - що такі псевдо опитування - це засіб виведення грошей.
показати весь коментар
21.02.2024 17:58 Відповісти
Тобто опитування не було і не буде. Тоді ніякого результату нема і не буде. Просто розкрадання. Ха ха ха.
показати весь коментар
21.02.2024 22:58 Відповісти
Подібні провлладні опитування 10 років на часі.
показати весь коментар
21.02.2024 15:04 Відповісти
єрмак з подоляком та арахамією пішли в наступ
показати весь коментар
21.02.2024 15:05 Відповісти
а як щодо людей, що воюють два роки, які поранені, хворі і змореня і воюють вже два роки, а дехто й більше. ви втомилися від війни, а на них вам пох.й?
показати весь коментар
21.02.2024 15:19 Відповісти
То кацапський троль, не намагайтесь йому щось довести
показати весь коментар
21.02.2024 15:27 Відповісти
Не чекайте людяності від зеленої плісняви, беріть власну долю в свої руки.
показати весь коментар
21.02.2024 15:48 Відповісти
Перемовини з вбивцями?!
Лише перемога!
показати весь коментар
21.02.2024 15:08 Відповісти
Що перемоги не буде - було ясно ще два року потому, притомним людям. Питання було тiльки в тому, що залишиться.

Теперь ясно що залишиться майже нiчого.
показати весь коментар
21.02.2024 17:28 Відповісти
"Серед українців поменшало віри в перемогу й побільшало готовності до переговорів, - опитування КМІС."

За ці фрази під час війни цей КМІС і ті хто це замовляють були б найкраще для них у тюремній камері.
показати весь коментар
21.02.2024 15:11 Відповісти
Для чого поширювати цю інформацію?

редакція цього видання як флюгер - щоб і вашим, і нашим
показати весь коментар
21.02.2024 15:13 Відповісти
чи не важали б перемогою, порівняно з тим які шанси і прогнози давали України перед нападом в 2022 році, втрату 1-го великого міста і +13% території?
Все могло, без переговорів ще може закінчитись набагато гірше.
показати весь коментар
21.02.2024 15:14 Відповісти
Дивно, що з клоунами-мародерами-дегенератами-брехунами на чолі, хтось взагалі в якусь перемогу вірить через два роки війни. Якщо керівництво країни не здатне ворогові протиставити нічого, крім брехні своєму народові, та розкрадання допомоги союзників, про яку перемогу мова взагалі? Два роки постійної брехні, та кривавих схематозів для набивання офшорів.

А Печерський холм правду сказав. Звільнення Залужного - криза у відносинах з Заходом - розворот до паРаші. План Зе-шобли все чіткіше проявляється.
показати весь коментар
21.02.2024 15:17 Відповісти
З Криму, та з дыныры теж не бажали воювати, ну і допомогло воно їм? Москалючча запрягло та погнало, і хера відмовишся. І гасло- йди, типу, родину захищай. Бо ж родина- вона не Батьківщина, як і хохол не українець. Полізуть в іньші країни і погонять туди тих, кого "спасуть" як не їх, то їхніх дітей. Домовлятися з людожером, про що?
показати весь коментар
21.02.2024 15:23 Відповісти
Зараз пересічним втюхають перемирʼя...
показати весь коментар
21.02.2024 15:27 Відповісти
Зеленский только и твердит про границы 91-го года. Что никогда не сдастся.
показати весь коментар
21.02.2024 15:32 Відповісти
Його винесуть з передозом ногами вперед, коли все буде домовлено. Зелена сопля - ніщо, в нас країною керує Дєрьмак, який вже узурпував усі гілки влади.
показати весь коментар
21.02.2024 15:38 Відповісти
Про які дипломатичні перемовини йдется , хтось чув про якісь компроміси від цієї терористичної недодержави ? в рашистів мета одна капітуляція України ,тому про що можна домовитись з ворогом який хоче тебе знищити ?
показати весь коментар
21.02.2024 15:29 Відповісти
Нас готують до капітуляції. Захід цього давно хоче.
показати весь коментар
21.02.2024 15:37 Відповісти
Голобородько идёт на второй срок...стадо опять даст 73% 😁👺👹 за болвана в квадрате
показати весь коментар
21.02.2024 15:51 Відповісти
У Голобородько идеальная ситуация...все контролирует и ни за что не отвечает.... Фюрер по факту 😁😁😁Сралин номер 2
показати весь коментар
21.02.2024 16:02 Відповісти
Зевлада здає Україну такими вбросами
показати весь коментар
21.02.2024 16:02 Відповісти
ті 4%. які не вірять у перемогу України, то не українці, то 2% хохли, 2% ждуни, як отой з авдіївки. Слава ЗСУ! Слава Азовцям!
показати весь коментар
21.02.2024 16:13 Відповісти
що ти розумієш під перемогою ?
показати весь коментар
21.02.2024 16:27 Відповісти
Про що, ****, ті переговори?! Про те як дохволити куйлу загеноцидити усіх українців?! Припиніть цю маячню.
показати весь коментар
21.02.2024 16:32 Відповісти
Убивають віру в перемогу.
показати весь коментар
21.02.2024 16:55 Відповісти
Багато людей вірить у перемогу, але йти воювати не хочуть
показати весь коментар
21.02.2024 17:19 Відповісти
Ті, хто здав південь вже готують суспільство до здачі України.
показати весь коментар
21.02.2024 17:23 Відповісти
Будьмо реалістами , переговори будуть вести США і можливо "велика сімка " з Китаєм ,а Україну і Рашку поставлять перед фактом реалізації результатів переговорів , Ймовірні результати переговорів - поділ сфери впливів по теперішній лінії фронту (як державного кордону чи демаркаційної лінії за корейським варіантом) ( можливе повернення окупованої частини Запоріжжя і Хесонщини ,з пришвидченим прийняттям України ( за фінським варіантом ) до НАТО та ЄС , на мій погляд це максимально можливий позитивний результат для України.
показати весь коментар
21.02.2024 17:26 Відповісти
не будет этого
показати весь коментар
22.02.2024 01:58 Відповісти
А что будет ?
показати весь коментар
22.02.2024 17:04 Відповісти
плохо будет
показати весь коментар
22.02.2024 23:27 Відповісти
кому плохо будет?
показати весь коментар
23.02.2024 17:07 Відповісти
нам
показати весь коментар
23.02.2024 21:45 Відповісти
Це точно КМІС проводив опитування, чи то ОПа такі інфографіки поразки намалювала
показати весь коментар
21.02.2024 17:28 Відповісти
пОПа.
показати весь коментар
21.02.2024 17:31 Відповісти
Все простіше!
Зараз побільшало диванніх патріотів котрі хотіли щоб за них воював хтось інший, а вони писали патріотичні гасла з теплого дивана!
А коли їм кажуть, все, друже, прийшла твоя черга йти на фронт, вони починають плакати і казати що їм не за кого воювати. Вот і вся гірка правда...
показати весь коментар
21.02.2024 17:29 Відповісти
цікаво, а де вони опитували,у польщі чи Канаді)? балаболи...
показати весь коментар
21.02.2024 18:23 Відповісти
СБУ. Альо. Ці опитувальщики ваші клієнти.
показати весь коментар
21.02.2024 19:44 Відповісти
Тупорилий ішак і його шапіто намагається поступово схилити суспільство до необхідності переговорів. Це чмо і надалі грає стару мелодію.
показати весь коментар
21.02.2024 20:24 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ И ОП ЗОМБИРУЮТ УКРАИНЦЕВ В ТОМ, ЧТО ПОБЕДИТЬ ОРКОВ НЕВОЗМОЖНО.
показати весь коментар
22.02.2024 05:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 