Наразі на окупованих територіях України перебуває 470 тис. військовослужбовців російської армії, - Скібіцький

Сухопутна частина угруповання російських військ, розташованого на території України, становить зараз близько 470 тисяч військовослужбовців. Зокрема, на тимчасово окупованих територіях України майже 33 тисячі російських військовослужбовців з Росгвардії.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки України Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити про те, що змінилося за цей час, - то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів", - розповів Скібіцький.

Крім того, зазначив він, на окупованих територіях з'явився новий компонент військ РФ – розгорнуто угруповання Росгвардії. Їх майже 33 тисячі військовослужбовців.

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"Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об'єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях", - зауважив Скібіцький.

Окрім того, додатково з'явилося угруповання так званого прикриття державного кордону РФ. Вони розгорнуті на території трьох областей Росії, які безпосередньо межують з Україною: Бєлгородська, Курська, Брянська (близько 30 тисяч військовослужбовців).

Генерал-майор наголосив, що це пов'язано зі страхом росіян, що "ми будемо більш активні, проводитимемо відповідні дії на території РФ".

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