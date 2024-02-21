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Від 3 до 8 років тюрми загрожує адвокату, який на блокпосту на смерть збив військового, - Київська міська прокуратура

дтп

Адвоката, який у жовтні 2023 року на блокпосту на смерть збив військовослужбовця, судитимуть. Йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури

"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 45-річного водія автомобіля "Honda Civic" у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - ідеться в повідомленні.

ДТП сталася 22 жовтня 2023 року близько опівночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.

Встановлено, що водій "Honda Civic" рухався середньою смугою Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год (максимально дозволена швидкість на цій ділянці - 50 км/год).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру водієві, який збив на смерть військового на блокпосту на в’їзді у Київ, - прокуратура. ФОТО

Як зазначається, наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Обвинувачений на швидкості намагався об’їхати автомобілі справа. Там в цей момент перебував  військовослужбовець, що ніс чергування на блокпосту. В результаті маневру водій здійснив наїзд на військовослужбовця. Від травм 47-річний чоловік помер на місці події.

Водієм автомобіля "Honda Civic" виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий.

Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, за 2023 рік сталося 43 ДТП на блокпостах: 10 осіб загинули, 39 зазнали поранень.

Автор: 

адвокат (935) ДТП (4467) суд (11683) блокпост (219)


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Топ коментарі
+8
А де пожиттєве утримання сім'ї загиблого??
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21.02.2024 15:16
+5
3???? Роки ?

з урахуванням перебування під вартою та 100% амністією після Перемоги
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21.02.2024 15:09
+5
А що там суддя?! Чи неначасі???
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21.02.2024 15:12
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3???? Роки ?

з урахуванням перебування під вартою та 100% амністією після Перемоги
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21.02.2024 15:09 Відповісти
Бляха-муха! В нас за збиту тварину дають стільки ж! Це вже глумління над людьми.
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21.02.2024 15:20 Відповісти
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21.02.2024 15:32 Відповісти
А що там суддя?! Чи неначасі???
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21.02.2024 15:12 Відповісти
"Суддя" регулярно отримує зарплату, не кашляє...
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21.02.2024 15:45 Відповісти
А де пожиттєве утримання сім'ї загиблого??
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21.02.2024 15:16 Відповісти
Пані Марино,вироку ще немає.Наші побажання,обурення-можуть розцінити,як тиск на суддів.По самому ДТП-не вказано,а це може бути важливим,чи був військовий у світловідбиваючому жилеті.Водію важко побачити військового у камуфляжі,адже для цього і камуфляж.І це питання дилетанта,а уявляєте які питання будуть у компетентного адвоката?Ще й військова частина буде реонтувати автомобіль ...
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21.02.2024 18:14 Відповісти
В нього було значне перевищення швидкості..крім того - відповідні дорожні знаки.
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21.02.2024 19:14 Відповісти
А що це за маячня така ? Скільки і кому заплатив цей адвокат ? Такі терміни , це якби при тяжких травмах , але коли людина залишилась живою . Бидло порушило все , що тільки можливо , вбивши людину . Є , правда , один варіант - це мирова угода з родичами . Але тоді б все вже закінчилося і воно отримало б мінімальне покарання .
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21.02.2024 15:30 Відповісти
А судді який також на смерть збив військового????
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21.02.2024 17:16 Відповісти
Нацгвардійця, молодого хлопця? А хз що з тією справою.
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12.11.2024 21:50 Відповісти
краще оголосити догану
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21.02.2024 17:37 Відповісти
Без занесення в особову справу. І виплатити компенсацію від держави за простій адвокатського конвеєра по зароблянню бабла
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12.11.2024 21:51 Відповісти
Він не побачив інші автомобілі, але намагався їх об'їхати. Так і написано.
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21.02.2024 18:06 Відповісти
Mmm да. Вбив військового під час військового стану 3-8 років. Яка добра країна.
А дітей загиблого хто утримувати буде?
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21.02.2024 22:33 Відповісти
 
 