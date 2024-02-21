Від 3 до 8 років тюрми загрожує адвокату, який на блокпосту на смерть збив військового, - Київська міська прокуратура
Адвоката, який у жовтні 2023 року на блокпосту на смерть збив військовослужбовця, судитимуть. Йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури
"Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт за обвинуваченням 45-річного водія автомобіля "Honda Civic" у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого", - ідеться в повідомленні.
ДТП сталася 22 жовтня 2023 року близько опівночі на блокпосту при вʼїзді до столиці.
Встановлено, що водій "Honda Civic" рухався середньою смугою Об’їзної дороги в напрямку Броварського проспекту зі швидкістю 80-100 км/год (максимально дозволена швидкість на цій ділянці - 50 км/год).
Як зазначається, наближаючись до стаціонарного блокпоста, водій не оцінив дорожню обстановку, а саме не побачив на цій смузі інші автомобілі, які стояли з увімкненими габаритними вогнями. Обвинувачений на швидкості намагався об’їхати автомобілі справа. Там в цей момент перебував військовослужбовець, що ніс чергування на блокпосту. В результаті маневру водій здійснив наїзд на військовослужбовця. Від травм 47-річний чоловік помер на місці події.
Водієм автомобіля "Honda Civic" виявився 45-річний адвокат. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення ДТП він був тверезий.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, за 2023 рік сталося 43 ДТП на блокпостах: 10 осіб загинули, 39 зазнали поранень.
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