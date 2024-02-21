Польські протестувальники діють під впливом російських агентів, такі вчинки шкодять репутації країни, - МЗС Польщі про проросійський плакат на протесті фермерів
Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на дії фермера, який під час протесту 20 лютого вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні". Відомство закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.
Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", - наголосили у відомстві.
Там додали, що подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів.
"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати й вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї й подібних дій", - наголосив речник.
"Теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Володимира Путіна проти України й наслідків цього для глобальної економіки, а не те що українці захищаються від агресії", - зауважив Вронський.
У коментарі, який цитує RMF24, речник польского МЗС зауважив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.
За його словами, ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Володимир Путін.
Вронський додав, що не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".
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Це де-факто є звернення до ватажка міжнародних терористів "розібратися" з Україною, ЄС та Польщею! Прогалини у демократичному законодавстві Польщі захищають посібників кремлівського бандита.
Не закривайте очі на те, що відбувається у вашій країні, польські брати!
Ляхи.................
У своїх соцмережах він підтримує окупантів та пропагує російську агресію, при цьому називає себе "кваліфікованим істориком, геополітиком, геостратегом (****, ще один).
На "Миротворці" вказано зв'язок Панасюка з Рафалом Меклером - лідером польських ультраправих (розповідав про нього у ролику "Європа, рій траншеї"). (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0)
Глава МВС Польщі Марчін Кервінський вчора повідомив, що щодо "фермера" було вжито заходів.
Як я говорив у ролику, (https://www.youtube.com/watch?v=1cKSjqbSEw0) кремлівська агентура дуже міцно засіла в країнах Східної Європи (і не тільки), і європейські уряди мають проявляти політичну волю, інакше " руцкий мир" прийде до них.
ІГАЛЬ ЛЕВИН.
А те, що блокують Україну яка стікає кров'ю але бореться з пу то теж не страшніше за отой дебільний плакат?
Ті плакати треба поки шо прибрать, - ну щоб як в Криму було - "нас там нєт" ...
Вже ні.
Якщо акція протесту нанесла будь кому, хто не приймав участь в ній участь, матеріальну шкоду, то відшкодування нанесеної матеріальної шкоди має відбуватися автоматично, у першу чергу, обовʼязково та виключно за особистий рахунок осіб-учасників (організаторів та виконавців) акції.
один фермер з кумачом
і сотні тисяч інших поляків які підтримують Україну
Прокидайтесь!!!
То у вас перша фаза гибридної війни!
І вже не за Україну, а за Польщу...