Польські протестувальники діють під впливом російських агентів, такі вчинки шкодять репутації країни, - МЗС Польщі про проросійський плакат на протесті фермерів

Міністерство закордонних справ Польщі відреагувало на дії фермера, який під час протесту 20 лютого вивісив плакат зі закликом до Путіна "навести порядок в Україні". Відомство закликало протестувальників дистанціюватися від подібних осіб, оскільки це шкодить репутації країни.

Про це заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"МЗС з найвищим занепокоєнням відзначає появу на останніх блокадах аграріїв антиукраїнських гасел і гасел, що вихваляють Владіміра Путіна і війну, яку він продовжує вести", - наголосили у відомстві.

Там додали, що подібні вчинки шкодять репутації Польщі, яка серед перших почала допомагати Україні та прийняла українців, які рятувались від війни, а також дискредитує самих організаторів протестів.

"Ми переконані, що це спроба "захопити" протестний рух фермерів з боку радикальних і безвідповідальних груп, ймовірно, під впливом російських агентів. Закликаємо організаторів протестів ідентифікувати й вилучити зі своїх лав нечисленних ініціаторів цієї й подібних дій", - наголосив речник.

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"Теперішнє становище польських фермерів – це результат агресії Володимира Путіна проти України й наслідків цього для глобальної економіки, а не те що українці захищаються від агресії", - зауважив Вронський.

У коментарі, який цитує RMF24, речник польского МЗС зауважив, що інцидент є шокуючим і дискредитує протести.

За його словами, ці дії не допомагають ні самим фермерам, ні вирішенню суперечки з Україною. Єдиний, хто виграє від цього – російський диктатор Володимир Путін.

Вронський додав, що не важливо, чи проросійські гасла з’явилися через реальних агентів Росії, чи через "корисних ідіотів".

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