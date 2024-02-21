У 13 пакеті санкцій ЄС - обмеження проти причетних до депортації українських дітей, - The Guardian

Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, у проєкті санкцій - чоловіки та жінки, які брали безпосередню участь у незаконному вивезенні дітей до окупованого Криму, Білорусі та Росії.

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Зокрема, до санкційного списку включена Інна Варламова - дружина Сергія Миронова, депутата Держдуми і лідера партії "Справедлива Росія - За правду". Варламова усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку у Херсоні. Вона особисто їздила у Херсонську область і вивозила двох дітей до РФ. Для однієї дитини змінили прізвище на Миронова та змінили місце народження на Подольськ.

Також до списку потрапила Марина Пещанська - так званий "омбудсмен з прав дитини" в Криму. Вона займалася незаконним перевезенням дітей з дитячого будинку Мелітополя до Севастополя.

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Також санкції запровадили проти Ольги Волкової та Дмитра Демідова. Їх називають одними з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.

Також у санкційному списку детально описано спробу перепрограмувати українських дітей щодо ставлення до війни. Для них організовують зустрічі із окупантами, змушують їх надсилати солдатам російської армії листівки, вчать основ бойової підготовки та поводження з дронами.

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Раніше повідомлялося, що посли ЄС погодили 13 пакет санкцій проти Росії.