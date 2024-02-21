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Новини Санкції проти Росії
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У 13 пакеті санкцій ЄС - обмеження проти причетних до депортації українських дітей, - The Guardian

діти,повернення

Європейський союз у 13-му пакеті санкцій проти РФ ввів обмеження проти росіян та білорусів, які причетні до депортації українських дітей.

Про це пише The Guardian, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його даними, у проєкті санкцій - чоловіки та жінки, які брали безпосередню участь у незаконному вивезенні дітей до окупованого Криму, Білорусі та Росії.

Дивіться: 11 викрадених росіянами українських дітей, яких вдалося повернути за посередництва Катару, прибули до України, - Лубінець. ФОТОрепортаж

Зокрема, до санкційного списку включена Інна Варламова - дружина Сергія Миронова, депутата Держдуми і лідера партії "Справедлива Росія - За правду". Варламова усиновила дитину, яку викрали з дитячого будинку у Херсоні. Вона особисто їздила у Херсонську область і вивозила двох дітей до РФ. Для однієї дитини змінили прізвище на Миронова та змінили місце народження на Подольськ.

Також до списку потрапила Марина Пещанська - так званий "омбудсмен з прав дитини" в Криму. Вона займалася незаконним перевезенням дітей з дитячого будинку Мелітополя до Севастополя.

Також дивіться: "Вагнерівці" виступили перед школярами з Улан-Уде та подарували їм прапор із написом "Ничего личного, нам заплатили", - росЗМІ. ФОТО

Також санкції запровадили проти Ольги Волкової та Дмитра Демідова. Їх називають одними з ключових осіб, причетних до примусової депортації українських дітей до Білорусі та їх подальшого незаконного усиновлення російськими та білоруськими сім'ями.

Також у санкційному списку детально описано спробу перепрограмувати українських дітей щодо ставлення до війни. Для них організовують зустрічі із окупантами, змушують їх надсилати солдатам російської армії листівки, вчать основ бойової підготовки та поводження з дронами.

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Раніше повідомлялося, що посли ЄС погодили 13 пакет санкцій проти Росії.

Автор: 

діти (5066) росія (65191) санкції (11831) Євросоюз (13408)


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Топ коментарі
+5
потужно.
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21.02.2024 15:21
+4
Просто ужас . Таких страшных санкций они точно НЕ переживут !
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21.02.2024 15:33
+4
И такой херней ЕС долго занимался чтобы ввести санкции против каких то пешек которым нахрен Европа нужна? Какое то издевательство, а не санкции. ***** с облегчением вздохнул.
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21.02.2024 15:48
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21.02.2024 15:21 Відповісти
потужніше просто не можливо.
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21.02.2024 15:22 Відповісти
Фух пекельні санкції бідон не підвів !!!
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21.02.2024 15:26 Відповісти
Гра в потужні санкції - безкінечна. Коли закінчаться "другорядні" особи, санкції стануть ще веселішими. Наприклад, якщо Іван ******** розстріляє українських полонених, то санкції можна ввести проти його столітньої, давно глухої і сліпої бабусі (ну хоч за те, що погано онука виховала). І пох.., що вона безвилазно живе в забутому Богом Мухосранську. Санкції ж ввели ... Відреагували....
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21.02.2024 15:31 Відповісти
Просто ужас . Таких страшных санкций они точно НЕ переживут !
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21.02.2024 15:33 Відповісти
І на що вплинуть такі "санкції"?
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21.02.2024 15:41 Відповісти
И такой херней ЕС долго занимался чтобы ввести санкции против каких то пешек которым нахрен Европа нужна? Какое то издевательство, а не санкции. ***** с облегчением вздохнул.
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21.02.2024 15:48 Відповісти
.....
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21.02.2024 16:10 Відповісти
даже орбан не против таких санкций...
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21.02.2024 16:11 Відповісти
ще бачив, як брити наклали санкції на 6 осіб, які очолюють колонію, де помер навальний .

в потужні часи ми живемо!

#пекельні_санкції
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21.02.2024 16:29 Відповісти
Це якесь сміх"уювина,але саме цікаве що навіть ми це не запровадили.Що всі хто причетний повинен мати статус терориста або посібників терористів і бути в муждународному розшуку.Ми навіть це скоро на 3 рік війни не зробили....
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21.02.2024 16:35 Відповісти
а ще можно їм усім заборонити в'їзд в Антарктиду на два роки та висадку на Марсі на наступні три роки.
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21.02.2024 17:13 Відповісти
 
 