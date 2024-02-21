Атаки окупантів на Оріхівському напрямку були безуспішними, ворог знищується, - Тарнавський

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" ворог за минулу добу завдав 54 авіаудари, вчинив 1151 артобстріл (в тому числі 2 скиди з БпЛА боєприпасів із хімічною речовиною), 103 удари дронами-камікадзе та 47 штурмових дій.

Про це повідомив у телеграм-каналі командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає Цензор.НЕТ.

За словами Тарнавського, безуспішними атаки росіян були зокрема на Оріхівському напрямку. Тут противник намагається здійснювати переміщення особового складу не лише малими піхотними групами, а й на швидкісних квадроциклах. По ворогу завдається вогневе ураження, ворог знищується.

"Загальні втрати росіян за добу 20 лютого склали: у живій силі - 521 особу, в озброєнні та військовій техніці - 60 одиниць, не враховуючи БпЛА. Це 6 танків, 34 бойові бронемашини, 6 артсистем, 1 РСЗВ, 12 автомобілів, 1 одиниця спецтехніки. Зокрема, знищено й квадроцикл росіян", - зазначає Тарнавський.

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Також Сили оборони України знищили 2 склади боєприпасів ворога та ще 1 важливий об’єкт противника. Нейтралізовано або знищено 233 БпЛА різних типів.