Повідомлено про підозру співвласникам ливарного заводу в Макіївці за фінансування "ДНР". Одного затримано, - ДБР

ДБР повідомило двом співвласникам ливарного заводу в Макіївці Донецької області та двом працівницям заводу за фактом фінансування терористичної організації "ДНР".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Державне бюро розслідувань.

Два співвласники ливарного заводу в Макіївці батько та син організували роботу заводу після початку тимчасової окупації регіону в 2014 році. Підприємство перереєстрували відповідно до вимог "нової влади", продукцію вивозили до РФ, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в Росії та через фірми-прокладки в Україні.

Працівниці заводу готували необхідні документи для вивезення продукції з окупованих територій, укладали контракти, здійснювали комунікацію з продажу. Також підприємство продовжувало сплачувати податки, але вже в бюджет бойовиків. Загалом було сплачено майже 37 млн російських рублів.

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15 лютого 2024 року одного зі співвласників – батька, що перебував в Україні, було викрито та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Його сину та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони досі перебувають на окупованих територіях.