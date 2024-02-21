Повідомлено про підозру співвласникам ливарного заводу в Макіївці за фінансування "ДНР". Одного затримано, - ДБР
ДБР повідомило двом співвласникам ливарного заводу в Макіївці Донецької області та двом працівницям заводу за фактом фінансування терористичної організації "ДНР".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Державне бюро розслідувань.
Два співвласники ливарного заводу в Макіївці батько та син організували роботу заводу після початку тимчасової окупації регіону в 2014 році. Підприємство перереєстрували відповідно до вимог "нової влади", продукцію вивозили до РФ, при цьому в документах вказували іншого виробника. Згодом її збували в Росії та через фірми-прокладки в Україні.
Працівниці заводу готували необхідні документи для вивезення продукції з окупованих територій, укладали контракти, здійснювали комунікацію з продажу. Також підприємство продовжувало сплачувати податки, але вже в бюджет бойовиків. Загалом було сплачено майже 37 млн російських рублів.
15 лютого 2024 року одного зі співвласників – батька, що перебував в Україні, було викрито та повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Його сину та двом працівницям заводу про підозру було повідомлено заочно, оскільки вони досі перебувають на окупованих територіях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль