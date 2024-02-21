Депутати внесли до урядового законопроєкту про мобілізацію понад 2,5 тисячі правок, кількість ще може змінитися, - нардеп "Голосу", воїн Костенко

Народні депутати внесли до урядового законопроєкту про посилення мобілізації понад 2,5 тисячі правок. Оборонний комітет може розпочати розгляд закону у другому читанні вже наступного тижня, однак це рішення не остаточне.

Про це заявив народний депутат від "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на зараз до другого читання законопроєкту про мобілізацію надійшло 2527 правок. Їх кількість ще може змінитися", - зазначив він.

За його словами, оборонний комітет може розпочати напрацьовувати відповідний проєкт закону до голосування в другому читанні вже наступного тижня, проте це не остаточне рішення.

"Спочатку необхідно ознайомитися з остаточною кількістю правок, сформувати порівняльну таблицю, а потім розпочинати розгляд. Комітет ще не визначився, коли це відбудеться. Не думаю, що цього тижня. Можливо, наступного", - додав Костенко.

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