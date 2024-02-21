Справу Князєва скоро передадуть до суду. Справа Коломойського - на проміжній стадії, - САП

Справу колишнього голови Верховного суду Всеволода Князєва найближчим часом можуть направити до суду. Натомість справа "ПриватБанку" та олігарха Ігоря Коломойського поки на проміжній стадії.

Про це на брифінгу розповів керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За його словами, матеріали справи стосовно колишнього голови Верховного суду Князєва передані на розгляд сторони захисту, термін розгляду обмежений до 1 березня. Потім справу передадуть до суду.

Щодо інших фігурантів цієї справи досудове розслідування триває. Клименко вважає, що цього року будуть остаточні результати.

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Щодо справи "ПриватБанку" САП очікує кінцевого рішення Верховного суду.

"Стосовно справи "ПриватБанку", то на даний час там оскаржується проміжна частина рішень, які були прийняті у першій інстанції і підтримані деякі апеляційною інстанцією ВАКС. Враховуючи, що були деякі законодавчі зміни у грудні, я думаю, що ми дочекаємося кінцевого рішення Верховного суду і вже будемо робити якісь висновки у цій справі", - сказав Клименко.

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Справа ексголови Верховного Суду Всеволода Князєва

16 травня 2023 року НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабаря керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику - адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву.

ВРП надала дозвіл на арешт Князєва. Суд арештував його з можливістю внесення застави у 107 мільйонів 360 тисяч гривень.

31 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відмовилася відпускати з-під варти ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва, підозрюваного в отриманні хабаря, але зменшила альтернативну заставу зі 107,3 млн грн до 75 млн грн.

5 вересня Вищий антикорупційний суд вдруге зменшив розмір застави Князєву - з 75-ти до 55 мільйонів гривень. Наступного разу заставу зменшили 26 вересня - з 55 до 45 млн гривень. 2 листопада розмір застави зменшили до 35 млн грн. 21 грудня заставу зменшили вже з 27 до 20 млн гривень.

27 грудня 2023 року Печерський районний суд м. Києва визнав винним колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва у порушенні встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Крім того, суд зобов’язав Князєва сплатити штраф в розмірі 2 550 грн, а також конфіскував подарунок у сумі 906 600 грн.

За Князєва внесли 18,168 млн грн застави. За словами адвоката, це зробили друзі ексголови ВС. 31 січня його відпустили з-під варти.

Хронологія справи Коломойського

Нагадаємо, у вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (згодом розмір застави було збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

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24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативою визначення застави в 3,9 млрд гривень.

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15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екскерівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативою визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.