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Росіяни зараз не здатні до наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми, - ГУР

ворог,кацап,русня,орк

Росія наразі не має сил, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - пояснив Скібіцький.

Читайте: Наразі на окупованих територіях України перебуває 470 тис. військовослужбовців російської армії, - Скібіцький

За словами заступника начальника ГУР, стратегічна операція - це операція, як проводиться на окремому стратегічному напрямку. В Україні Росія мала два стратегічних напрямки:

  • південно-західний стратегічний напрямок (міста, де зараз йдуть активні бойові дії) - смуга відповідальності південного військового округа;
  • західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) - відповідальність західного військового округа.

Також читайте: Росія має 1500 бойових літаків. Гелікоптерів теж у них достатньо, - Ігнат

"На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус - вони всі воюють, резерву немає", - пояснив Скібіцький.

Автор: 

армія рф (17388) Скібіцький Вадим (293) ГУР (501)


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Топ коментарі
+9
А в 2023 гур писав, що запусків ракет у росії залишилось на 2-3 рази...
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21.02.2024 16:12
+9
Ага, вже раз послухали як ГУР вішало локшину нам на вуха, а наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема https://novynarnia.com/2021/10/31/cze-ne-navchannya-rosiya-znovu-styaguye-vijska-do-kordonu-z-**********-ssha-i-yes-************-washington-post/ The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, https://novynarnia.com/2021/11/02/politico-oprylyudnylo-foto/ зроблені Maxar Technologies , продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону https://novynarnia.com/2021/11/06/pentahon-pidtverdyv/ офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро https://novynarnia.com/2021/11/02/u-kremli-nazvaly-peresuvannya-vijsk-bilya-kordoniv-********-vnutrishnoyu-spravoyu-rosiyi/ Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що https://novynarnia.com/2021/11/19/reznikov-ne-viryt-u-nastup/ не вірить у "великий наступ Росії".
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21.02.2024 16:14
+7
Треба перемир'я, тоді невдовзі з'являться і сили, і засоби.
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21.02.2024 16:02
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Треба перемир'я, тоді невдовзі з'являться і сили, і засоби.
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21.02.2024 16:02 Відповісти
Коли Зе влада щось говорить, то це треба розуміти навпаки! або деліти від 2х до мілліардів... якось так.
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21.02.2024 16:32 Відповісти
нічого зараз поляки їм щє допоможуть
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21.02.2024 16:03 Відповісти
Новина про поляків?Іди нах тупорилий бот
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21.02.2024 16:04 Відповісти
Він мабуть мав на увазі про страйк на кордоні... така собі дружба.... нож у спину Українців...
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21.02.2024 16:34 Відповісти
Ніж в жопу дебілам.Страйк за підтримки рахи.Дурачків для цього вистачає в кожній країні.Якась якція проплачених,це не зовсім ніж в спину.А хто роздуває цю тему,той такий же підор,котрий працює на ворога!
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21.02.2024 16:43 Відповісти
Ляхи ще отримають *****. І ти разом з ними.
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21.02.2024 20:36 Відповісти
а на завтра ?
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21.02.2024 16:05 Відповісти
на завтра: сонце, вихідні, шашлики, ...
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21.02.2024 16:12 Відповісти
Пистите всякую куйню, оптимисты,нах...
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21.02.2024 16:05 Відповісти
Дурень думкою багатіє.
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21.02.2024 16:07 Відповісти
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21.02.2024 16:10 Відповісти
Вот эти гребаные шашлыки в голове у зеледента и привели к такой трагедии...
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21.02.2024 16:13 Відповісти
У него в голове только медицинский канабис. А шашлычки пополам с говном до сих пор в голове его избирателей.
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21.02.2024 16:47 Відповісти
Та да... Такое ощущение что это история Иисуса Христа наоборот. Что на рабсее, что у нас в Украине.
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21.02.2024 16:50 Відповісти
Танки закончились. Самолетики тоже на исходе. Флота тоже не осталось. Осталась одна пехота для мясных штурмов.
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21.02.2024 16:12 Відповісти
А в 2023 гур писав, що запусків ракет у росії залишилось на 2-3 рази...
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21.02.2024 16:12 Відповісти
І каву вже п'ємо в Ялті, як обіцяв буданов.
І Крим повернемо і Молдові допоможемо повернути Прідністров'я.
І весь світ врятує "найвиличніший лідер **********" за версією єрмака і мендель.
Що вони приймають? Цим питанням вже цікавляться європейські депутати, починаючи бачити істинного зе і його шоблу.
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21.02.2024 17:01 Відповісти
Іран поставив до росії 400 ракет, ще й північна корея скількісь. Як виявилось, друзів у раші вистачає, допомагають вбивати українців.
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21.02.2024 17:35 Відповісти
Атакамси досі чекаємо. Та які там Атакамси, хоч би снарядів давали. А дають щось, і рука дрижить від жадності
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22.02.2024 08:04 Відповісти
Шо, знову кава в Ялті?
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21.02.2024 16:12 Відповісти
орки з 70ї мсд які на передовій дали заявку на боєкомплект і харчі , а з тилу замість всього того - прислали мішки для трупів . 😂 Оце так тролінг 80 рівня . !!
Хтось в них там в тилу - жартівник похлєщє петросяна
.https://t.me/Ukraine_365News/72670
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21.02.2024 16:12 Відповісти
ще до обіду, писали що у кацапів, 48 іскандерів, 1500 літаків, 10000 танків, та 10000000 м'яса.
і шо ж їм заважає полізти на харків, та киів?
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21.02.2024 16:13 Відповісти
Ага, вже раз послухали як ГУР вішало локшину нам на вуха, а наприкінці жовтня 2021 року американські ЗМІ, зокрема https://novynarnia.com/2021/10/31/cze-ne-navchannya-rosiya-znovu-styaguye-vijska-do-kordonu-z-**********-ssha-i-yes-************-washington-post/ The Washington Post i Politico, оприлюднили дані, що свідчать про концентрацію Росією військ та військової техніки біля кордонів з Україною. Супутникові знімки, https://novynarnia.com/2021/11/02/politico-oprylyudnylo-foto/ зроблені Maxar Technologies , продемонстрували накопичення російських військ та озброєнь біля міста Єльня у Смоленській області.

Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.

6 жовтня речник Пентагону https://novynarnia.com/2021/11/06/pentahon-pidtverdyv/ офіційно підтвердив "незвичайну" концентрацію військ РФ біля кордону України.

Речник Кремля Дмитро https://novynarnia.com/2021/11/02/u-kremli-nazvaly-peresuvannya-vijsk-bilya-kordoniv-********-vnutrishnoyu-spravoyu-rosiyi/ Пєсков називав "безпідставним нагнітанням напруженості" інформацію у західних ЗМІ про плани РФ щодо вторгнення на територію України та заявляв, що це "внутрішня справа Росії".

Міністр оборони України Олексій Резніков у США 19 листопада заявив, що https://novynarnia.com/2021/11/19/reznikov-ne-viryt-u-nastup/ не вірить у "великий наступ Росії".
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21.02.2024 16:14 Відповісти
Всем этим челам место в тюрьме. Но у нас никого не наказали за то что они ничего не делали и дожидались пока Россия развернет войска и полезет
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21.02.2024 16:15 Відповісти
Еще как делали! Дезинформировали общество, разминтровали, отводили войска, создавали условия для увольнения из ВСУ, разваливали ВПК. Это по вашему ничего не делали?
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21.02.2024 16:40 Відповісти
Когда такое говорит Гур, то веришь что они на это способны. Лучше пусть молчат.
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21.02.2024 16:14 Відповісти
Не так давно чули те саме. Вчергове висцялись людям в очі.
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21.02.2024 16:29 Відповісти
На даний момент на території України майже півмільйона одічалих. Така орда може піти куди завгодно.
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21.02.2024 16:33 Відповісти
А те що там кацапні 470 тисяч це нічого? А те що коли вони розпочали масштабну атаку їх було 200 тисяч це те теж забули?
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21.02.2024 16:33 Відповісти
470тис,звідки інформація?Не від Буданова?
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21.02.2024 16:42 Відповісти
десь на прикінці літа, або початку осені будуть здатні.
після "виборів" ***** м'ясо почнуть заганяти масово "на контракт" і місяці за 3-4 зберуть 300-400 тисяч для удару на північ.
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21.02.2024 16:44 Відповісти
Очередной пронос Буданги
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21.02.2024 16:48 Відповісти
Шойху Герасим , где силы ? !
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21.02.2024 16:53 Відповісти
на бутылки силы
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21.02.2024 16:58 Відповісти
Краще мовчати,ніж брехати розвідка проспала,чи пробухала,чи через непрофесіалізм,чи по зраді---але широкомащтабний наступ рашки і зниження обороноздатності України--це її вина Це кримінальна відповідальність
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21.02.2024 17:03 Відповісти
Чистий піздьож єс бє у вже сім'ї з Сум повивозили
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21.02.2024 17:52 Відповісти
верим...мы это слышали 2 года назад
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21.02.2024 18:09 Відповісти
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21.02.2024 18:37 Відповісти
Якщо Буданов жінку в кабінет не поселив і мівіни не закупив, то може й правда.
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21.02.2024 19:38 Відповісти
Орки могут ломиться и без резервов
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21.02.2024 22:58 Відповісти
 
 