Росіяни зараз не здатні до наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми, - ГУР

Росія наразі не має сил, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - пояснив Скібіцький.

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За словами заступника начальника ГУР, стратегічна операція - це операція, як проводиться на окремому стратегічному напрямку. В Україні Росія мала два стратегічних напрямки:

південно-західний стратегічний напрямок (міста, де зараз йдуть активні бойові дії) - смуга відповідальності південного військового округа;

західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) - відповідальність західного військового округа.

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"На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус - вони всі воюють, резерву немає", - пояснив Скібіцький.