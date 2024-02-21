Росіяни зараз не здатні до наступу на Київ, Харків, Чернігів та Суми, - ГУР
Росія наразі не має сил, щоб розпочати потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку.
Про це заступник начальника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони (МО) України Вадим Скібіцький сказав в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Коли ми говоримо про проведення стратегічної операції, то однозначно РФ на двох напрямках зараз проводити не може. Якими категоріями ми оперуємо. По-перше, до початку війни були визначені стратегічні напрямки для військ РФ, які в принципі і залишаються, і визначено, що таке стратегічна операція", - пояснив Скібіцький.
За словами заступника начальника ГУР, стратегічна операція - це операція, як проводиться на окремому стратегічному напрямку. В Україні Росія мала два стратегічних напрямки:
- південно-західний стратегічний напрямок (міста, де зараз йдуть активні бойові дії) - смуга відповідальності південного військового округа;
- західний стратегічний напрямок (Харків, Суми, Чернігів, Київська область) - відповідальність західного військового округа.
"На сьогоднішній день Росія продовжує стратегічну операцію тільки на одному напрямку. В неї немає ні військ, ні сил, ні засобів, щоб проводити потужну наступальну операцію на західному стратегічному напрямку. Резерву стратегічного зараз немає у РФ, вони намагаються його створити. Все, що створювалося, відразу заводилося на нашу територію. 18-та армія, 25-та армія, 3-й армійський корпус - вони всі воюють, резерву немає", - пояснив Скібіцький.
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медицинскийканабис. А шашлычки пополам с говном до сих пор в голове его избирателей.
І Крим повернемо і Молдові допоможемо повернути Прідністров'я.
І весь світ врятує "найвиличніший лідер **********" за версією єрмака і мендель.
Що вони приймають? Цим питанням вже цікавляться європейські депутати, починаючи бачити істинного зе і його шоблу.
Хтось в них там в тилу - жартівник похлєщє петросяна
.https://t.me/Ukraine_365News/72670
і шо ж їм заважає полізти на харків, та киів?
Цю інформацію https://novynarnia.com/2021/11/01/gur-sprostovuye/ заперечили в ГУР Міноборони та РНБО України, зазначивши, що це "свідома дезінформація". Українські силовики дали зрозуміти, що йдеться про звичну присутність російських військ неподалік кордонів України.
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після "виборів" ***** м'ясо почнуть заганяти масово "на контракт" і місяці за 3-4 зберуть 300-400 тисяч для удару на північ.