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Із 1 березня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

литва,кордон,білорусь

Уряд Литви сьогодні, 21 лютого, схвалив закриття КПП "Райгардас" та "Лаворишкес" на кордоні з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"21 лютого уряд схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – "Райгардас" і "Лаворишкес". Вони будуть закриті з 1 березня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва планує закрити ще 2 пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Крім того, з весни буде обмежено рух пішоходів та велосипедистів через КПП у "Медінінкай" та "Шальчинінкай".

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".

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Білорусь (7931) Литва (2398) пункт пропуску (802)


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21.02.2024 16:30 Відповісти
 
 