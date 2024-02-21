Із 1 березня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю

Уряд Литви сьогодні, 21 лютого, схвалив закриття КПП "Райгардас" та "Лаворишкес" на кордоні з Білоруссю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Delfi.

"21 лютого уряд схвалив закриття двох контрольно-пропускних пунктів на кордоні з Білоруссю – "Райгардас" і "Лаворишкес". Вони будуть закриті з 1 березня 2024 року", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, через ці пункти не зможуть пересуватися ні пішоходи, ні транспорт.

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Крім того, з весни буде обмежено рух пішоходів та велосипедистів через КПП у "Медінінкай" та "Шальчинінкай".

Уряд Литви також погодився поступово зменшувати кількість дозволів на перевезення пасажирів автобусами - як білоруським, так і литовським перевізникам, обмежити посадку та висадку пасажирів на залізничній станції "Кена".

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