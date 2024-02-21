У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

Торік у межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.

Про це в колонці для УП розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки тому, що українські виробники змогли масштабувати виробництво, а держава виділила історичний бюджет на дрони – 40 мільярдів гривень. У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували більш ніж 300 тисяч БпЛА. З них 90% – дрони українського виробництва", - зазначив міністр.

За його словами, закупівлі окремих груп БпЛА зросли в сотні разів, порівняно з 2022 роком. Наприклад, у 2022 році було закуплено 500 FPV-камікадзе, а у 2023-му – приблизно 100 тис. Це зростання у 200 разів.

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Крім того, у 50 разів збільшилася кількість закуплених літаків-камікадзе з дальнім ренджем (діапазоном), здатних літати на сотні кілометрів. Майже 90% усіх дронів, які вражають об'єкти ворога в Чорному морі та долітають до Бєлгорода чи Пітера, закуплено в межах програми "Армія дронів".

Також у 80 разів зросла кількість закуплених багаторазових коптерів, які за ніч можуть зробити до 10 вильотів та знищити десятки одиниць ворожої техніки.

У 70 разів більше закупили "Мавіків", які допомагають нашим військовим розвідувати ворожі території, зауважив міністр.

У 2024 році темпи контрактації зростатимуть, оскільки є бюджет та великий запит від Сил оборони, додав Федоров.

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