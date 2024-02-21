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Новини
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У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували понад 300 тисяч БпЛА, - Федоров

безпілотник,дрони

Торік у межах проєкту "Армія дронів" було законтрактовано більш як 300 тисяч безпілотників, 90% з яких - українського виробництва.

Про це в колонці для УП розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Завдяки тому, що українські виробники змогли масштабувати виробництво, а держава виділила історичний бюджет на дрони – 40 мільярдів гривень. У 2023 році в межах проєкту "Армія дронів" законтрактували більш ніж 300 тисяч БпЛА. З них 90% – дрони українського виробництва", - зазначив міністр.

За його словами, закупівлі окремих груп БпЛА зросли в сотні разів, порівняно з 2022 роком. Наприклад, у 2022 році було закуплено 500 FPV-камікадзе, а у 2023-му – приблизно 100 тис. Це зростання у 200 разів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Оператори "Армії дронів" упродовж тижня знищили 168 окупантів та уразили понад 350 одиниць російської техніки, - Федоров. ІНФОГРАФІКА

Крім того, у 50 разів збільшилася кількість закуплених літаків-камікадзе з дальнім ренджем (діапазоном), здатних літати на сотні кілометрів. Майже 90% усіх дронів, які вражають об'єкти ворога в Чорному морі та долітають до Бєлгорода чи Пітера, закуплено в межах програми "Армія дронів".

Також у 80 разів зросла кількість закуплених багаторазових коптерів, які за ніч можуть зробити до 10 вильотів та знищити десятки одиниць ворожої техніки.

 У 70 разів більше закупили "Мавіків", які допомагають нашим військовим розвідувати ворожі території, зауважив міністр.

У 2024 році темпи контрактації зростатимуть, оскільки є бюджет та великий запит від Сил оборони, додав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вже почали випробовувати дрони зі штучним інтелектом, - Сухаревський

Автор: 

безпілотник (4165) Федоров Михайло (878) дрони (4706) Армія дронів (65)


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Топ коментарі
+6
Ну, які ви майстри в "контрактуванні" ми вже помітили. Де дрони???
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21.02.2024 16:51
+4
ХВИЛИНОЧКУ!
А Янелох казав про 1 000 000 дронів.
У мене всі ходи записані.
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21.02.2024 16:29
+3
во пи з дить
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21.02.2024 16:23
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во пи з дить
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21.02.2024 16:23 Відповісти
Уздовж кордону з Україною рф розгорнула 48 установок "Іскандер", - ГУР
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21.02.2024 16:23 Відповісти
На сьгодні зеленський обіцяв поставити на фронт 142 465 шт. дронів. Чекаємо далі.
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21.02.2024 16:27 Відповісти
"Законтрактували" - це як? Оплатили? Повністю, чи лише аванс? І так, законтрактували - це не поставили ЗСУ. Так що ордена не дадуть.
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21.02.2024 16:27 Відповісти
за 65 млрд законтрактували 300к, а отримали 30к, коли ***** будуть ще?
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21.02.2024 16:28 Відповісти
ХВИЛИНОЧКУ!
А Янелох казав про 1 000 000 дронів.
У мене всі ходи записані.
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21.02.2024 16:29 Відповісти
він пише про минулий, 2023 рік. Тільки хтось ті 300 тисяч дронів бачив?
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21.02.2024 16:32 Відповісти
Це ті за які заплатили 40 мільярдів гривень?
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21.02.2024 16:29 Відповісти
а можна взнати, яку кількість дронів з законтрактованих 300 тис штук за 40 млрд грн у 2023 було передано в ЗСУ? Судячи по тому, що передали,я так розумію, 90% тих грошей було вкрадено?
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21.02.2024 16:31 Відповісти
Триндять ужасно багато - найбільше в історії воєн
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21.02.2024 16:32 Відповісти
Ну, які ви майстри в "контрактуванні" ми вже помітили. Де дрони???
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21.02.2024 16:51 Відповісти
Обіцяти законтрактувати, це не означає одружитися.
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21.02.2024 16:51 Відповісти
ну, й де вони??
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21.02.2024 16:54 Відповісти
Брешуть. Там 90% куплено за гроші волонтерів.
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21.02.2024 17:29 Відповісти
А потрібно 1 або навіть 2 млн бо невистачає снарядів.
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21.02.2024 17:36 Відповісти
Контракти на папері - це прикольно.

Де державні (не волонтерські) сотні тисяч дронів?
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21.02.2024 19:17 Відповісти
Окей зрозуміло. Поставки по контрактах то коли будуть? Чому волонтери заявляють протилежне вам і солдати кажуть що ваших дронів в очі не бачили? Я все розумію але ця ваша заява дуже шкодить вам самим.
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22.02.2024 21:09 Відповісти
 
 