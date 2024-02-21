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Литва продовжила тимчасовий захист для українців на рік: Термін вивчення мови також продовжили

біженці,українці

Від українських біженців у Литві не вимагатимуть знання мови для працевлаштування ще рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

Як постановив уряд у середу, "іноземці, яким надано або було надано тимчасовий захист у Литовській Республіці, звільняються від категорії володіння державною мовою для працевлаштування протягом 3 років після надання тимчасового захисту в Литві".

Чинний декрет передбачає дворічний період. Проєкт також продовжує тимчасовий захист на один рік до березня 2025 року.

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За інформацією Міністерства освіти, науки і спорту, положення про продовження терміну володіння мовою стосуватиметься як бенефіціарів тимчасового захисту, так і тих, хто отримав тимчасовий захист, але вже набув нового статусу, наприклад, дозволу на працевлаштування в Литві.

"Можливості для українців вивчати литовську мову будуть і надалі надаватися за допомогою заходів, що фінансуються Службою зайнятості, або через систему індивідуальних навчальних рахунків", - йдеться в листі міністерства.

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У середині березня минулого року Державна мовна інспекція поінформувала політиків, що з березня 2024 року почне перевіряти знання литовської мови в українських біженців, які працюють у країні.

У листі зазначалося, що якщо роботодавці не нададуть сертифікат про складання мовного іспиту їхніми працівниками, "мовна інспекція та муніципальні мовні менеджери будуть змушені вжити заходів". Такі плани Державної мовної інспекції обурили представників уряду.

За даними Міністерства соціального захисту та праці, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну в Литві було працевлаштовано майже 30 000 українців.

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Автор: 

біженці (1868) Литва (2398)


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І щось литовці не верешать, що кошти виділені на мовні курси варто витратити на щось инше як це роблять недорозвинені малороси.
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21.02.2024 16:34 Відповісти
Литва возможно пытается за счет Украинцев улучшить свою демографию не все вернуться в Украину я бы сказал далеко не все и второй аспект Украинцы эта та сила которые будут противостоять кацапам осевшим в Литве
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21.02.2024 16:43 Відповісти
Не розумію пітушину балачку.
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21.02.2024 17:18 Відповісти
ну что поделаешь , пойди на Берковецкое кладбище в Киеве на алею героев и там скажи это - там лежат 90% русскоязычных , а на днях в моем доме пришло извещение о смерти моего товарища так он толком не мог и двух слов сказать на Украинском - так вот те русскоговорящие которые положили жизнь за то что бы ты сидя на диване указывал мне на каком языке мне писать и они по твоему не герои и не любили свою Родину ?
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21.02.2024 17:33 Відповісти
Кацапська приблуда все щось скавчить на своїй пітушиній балачці, чи то пляшку шукає на яку можна сісти, чи то бояру наче його невмитого хтось за межами боліт має розуміти.
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21.02.2024 20:53 Відповісти
Не зрозуміло, для чого вимагати від біженців знання мови, якщо вони в країні ТИМЧАСОВО? Ще можна зрозуміти, якщо б вони подавались на отримання громадянства, але для того, щоб перебути в країні рік-два?
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21.02.2024 16:50 Відповісти
Не зрозуміло, чому продовжили... року-двох з головою вистачає, щоб навчитися мови з аналогічними фонемами... ну якщо щелепа узко-язична не заважає.
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21.02.2024 18:18 Відповісти
 
 