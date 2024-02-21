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Рамки для переговорів про вступ України до ЄС будуть готові на початку літа, - фон дер Ляєн

ляєн

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що переговорні рамки щодо вступу України до Євросоюзу будуть готові на початку літа цього року.

Про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів - вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій", - зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, на це потрібен час.

"Але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові", - додала президентка Єврокомісії.

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Автор: 

членство в ЄС (1252) фон дер Ляєн Урсула (766)


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Топ коментарі
+2
Зачем вы мусолите уже который год ету тему. Даже мой кот понимает что никуда Украину не возьмут и в ЕС ни в НАТО до полного освобождения Украины от окупантов. Кто захочет взять в свою конюшню больную лошадь с волком прицепившимся к ноге
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21.02.2024 16:40
+2
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21.02.2024 16:47
+1
А Україна в оті ''рамки'' протиснеться?
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21.02.2024 16:35
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А Україна в оті ''рамки'' протиснеться?
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21.02.2024 16:35 Відповісти
Вже і каравай спекли і святкові рушники розіслали, а Україна все комизиться... кокетка одним словом 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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21.02.2024 16:46 Відповісти
Зачем вы мусолите уже который год ету тему. Даже мой кот понимает что никуда Украину не возьмут и в ЕС ни в НАТО до полного освобождения Украины от окупантов. Кто захочет взять в свою конюшню больную лошадь с волком прицепившимся к ноге
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21.02.2024 16:40 Відповісти
В одних рамки будуть готові, в інших двері не зачиняються. Вішають локшину на вуха вже як 10 років, а приймуть за 100, якщо самі не розваляться. Головне вірити в цю локшину і все буде гаразд.
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21.02.2024 16:41 Відповісти
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21.02.2024 16:47 Відповісти
Тут рамки не допоможуть. Батіг потрібен.
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21.02.2024 16:50 Відповісти
Не треба себе обманювати. Бо поки при владі п"ята колона з ОПи ніякий вступ до ЄС чи тим більше до НАТО не відбудеться, бо ЗЕлені покидьки роблять все можливе й неможливе, щоб це ніколи не відбулося. Влітку 2022 ми до вступу в ЄС були ближче, ніж зараз. Але через систематичні корупційні скандали, через антидемократичні та антиконституційні дії офісно-реЗЕденстьської влади ми все далі й далі від цього моменту. Бо підлі та цинічні покидьки з ОП чудово розуміють (і діють) так, щоб цього ніколи не відбулося, поки їхня 5 промосковська колона при владі.
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21.02.2024 16:51 Відповісти
як раз, на кордоні зібралася група фанатів України в ЄС
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21.02.2024 16:53 Відповісти
!
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21.02.2024 17:22 Відповісти
Интересно, сколько тысяч статей было про прием Украины в ЕС. Раньше были каждый день, годами.
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21.02.2024 17:57 Відповісти
 
 