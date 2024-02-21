Рамки для переговорів про вступ України до ЄС будуть готові на початку літа, - фон дер Ляєн
Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що переговорні рамки щодо вступу України до Євросоюзу будуть готові на початку літа цього року.
Про це вона заявила на пресконференції у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас чудовий прогрес щодо процесу скринінгу. Це дуже добре. Ми також усе ще працюємо над переговорною рамкою. Припускаю, що вона не буде готова до європейських виборів - вже після, тому що я бачу розвиток різних переговорних позицій", - зазначила фон дер Ляєн.
За її словами, на це потрібен час.
"Але я думаю, що десь на початку літа ми будемо готові", - додала президентка Єврокомісії.
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