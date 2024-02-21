Зеленський пропонує урядам України та Польщі найближчим часом провести перемовини на кордоні: Я готовий бути також. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський доручив представникам українського уряду прибути найближчим часом на польський кордон для перемовин щодо блокування КПП

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", - зазначає глава держави.

Зеленський також зазначив, що доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив на селекторі блокування на польському кордоні: Визначили наші наступні кроки, вони будуть дуже швидко

"І я прошу тебе, Дональде (Дональд Туск, - Ред), пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею (Анджей Дуда. - Ред.), пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити. Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії. Досить Москви на наших землях. Досить непорозумінь", - додає Зеленський.