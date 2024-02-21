Агентку РФ, яка намагалася скоригувати удари по Кривому Рогу за допомогою "Орланів", засудили до 15 років тюрми, - СБУ

Жінка, яка за допомогою БПЛА "Орлан" намагалася скоригувати ракетні удари по Кривому Рогу, засудили до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"За даними військової контррозвідки, основними цілями ворога були пункти можливої дислокації підрозділів ЗСУ та Національної гвардії на території Кривого Рогу. Встановлено, що за координатами фігурантки російські куратори направили на дорозвідку місцевості безпілотник "Орлан". У разі підтвердження розвідданих агентки, окупанти планували завдати по місту серію прицільних ракетних ударів", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: викрили зловмисницю на початковому етапі її розвідувальної активності і покроково задокументували злочинні дії. Це дозволило своєчасно поінформувати командування Сил оборони для убезпечення підрозділів українських військ, збити ворожий дрон-розвідник і запобігти повітряному удару.

Після цього російську агентку, яка готувалась до виконання нового завдання ФСБ, було затримано.

"Зловмисницею виявилась місцева жителька, яку у березні 2023 року дистанційно завербувала фсб. Для збирання розвідданих жінка обходила територію міста та приховано фотографувала "потрібні" об’єкти. Потім отримані відомості переправляла окупантам через анонімний чат у популярному месенджері.

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За кожне виконане завдання зрадниця отримувала на власну банківську картку грошову "винагороду" від російської спецслужби. Під час обшуків у помешканні ворожої поплічниці вилучено мобільний телефон та комп’ютер із доказами її листування з фсб. Також виявлено банківську картку, на яку "заходили" російські гроші", - зазначили в СБУ.

На підставі зібраних доказів суд визнав російську агентку винною за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну).

Жінку засудили до 15 років позбавлення волі.

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