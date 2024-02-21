Іран поставив Росії близько 400 балістичних ракет дальністю до 700 км, - Reuters

Іран передав Росії близько чотирьох сотень балістичних ракет. Перші поставки відбулися на початку січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Три іранські джерела розповіли, що частина ракет - із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

"Поставки почалися на початку січня після того, як минулого року було укладено угоди на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві.

За словами одного неназваного іранського військового чиновника, вже було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями очікуються нові поставки.

"Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком", - пише видання.

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