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Новини Війна
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Іран поставив Росії близько 400 балістичних ракет дальністю до 700 км, - Reuters

росія,іран

Іран передав Росії близько чотирьох сотень балістичних ракет. Перші поставки відбулися на початку січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.

Три іранські джерела розповіли, що частина ракет - із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.

"Поставки почалися на початку січня після того, як минулого року було укладено угоди на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві.

За словами одного неназваного іранського військового чиновника, вже було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями очікуються нові поставки.

"Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком", - пише видання.

Також читайте: РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ

Автор: 

Іран (2032) росія (65191) балістичні ракети (409)


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Топ коментарі
+59
ПЗДЦ просто. А нам 10 АТАКМС с забороною бити по території РФ...
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21.02.2024 16:59
+42
Ерунда , щас гейропа с Америкой озабоченностями всё компенсируют . Главное по расеюшке не стрелять , а то путин нападёт .
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21.02.2024 16:59
+41
Иран и С.Корея не против чтобы Раша применяла свое оружие по Украине, так почему же тогда союзники Украины против? Сегодня Украина в одиночку отбивается от коалиции тиранов, а Запад во главе с США жует сопли, боится дать Украине дальнобойное оружие и боится чтобы Украина не дай бог не использовала это оружие против логова Зла.
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21.02.2024 17:02
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Сподіваюсь, нарешті до сектантів «Козака байденюка» вже щось потроху почало доходити. Ці лівацьки мерзоти нас планомірно винищують. Так, Трамп ще той подарунок. Важкий випадок , але мабуть тільки такий і зможе щось протиставити *****. Але нажаль така реальність, немає у республіканців іншого кандидату, прийдеться працювати з ним. Ось тільки не треба про компромати на нього і інший маразм, немає там нічого.Вже зараз треба потроху починати закулісні переговори з його оточенням. Але то треба бути дипломатами, з цим просто повний швах.
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21.02.2024 18:01 Відповісти
Ба, то це означае що іран насрав і на США і на НАТО і на ЕС, то що уроди як вам зручно обосраним ?
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21.02.2024 18:04 Відповісти
І в кого надійніші і, головне, передбачувані союзники? В РФ Іран, Північна Корея, Китай ще якійсь там фальшиві "нейтрали", а в України ніби весь умовний Захід, світовий шериф США і ще "ціла купа" ...співчуваючих, стурбованих...
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21.02.2024 18:07 Відповісти
Ну клас. Дві мразі порозумілися і підмахнули один одному, а Україна смокче бібу, бо ******* цивілізований світ досі мусолить яйця, спостерігаючи, як нищать цілу країну. Європейську країну.
В пізду цей світ. В пізду цю, ****, цивілізацію. Всі так звані "західні цінності" - це ****** шматки лайна. Горіти вам, ****м, в пеклі ще при вашому житті, бо русня прийде й по вас. І я реготатиму.

Баньте, але слів інших в мене нема.
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21.02.2024 18:09 Відповісти
Да просто на эту бойню никакого оружия не напасешься. Один снаряд стоит как бюджетный автомобиль.
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21.02.2024 18:16 Відповісти
Ссатий Іран 40 років під санкціями має зброю для раші, Ссана корея все життя під санкціями має зброю для раші, а більша, найрозвиненіша та найбагатша частина світу не має зброї на цю війну бо дорого?
Ну якщо так, то мені шкода цей світ.
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21.02.2024 19:46 Відповісти
Ну да.А жизнь украинца стоит 3 копейки.
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21.02.2024 20:52 Відповісти
Зате в 2019 році заморозили виробництво наших ракет
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21.02.2024 18:12 Відповісти
А те чучело з тряпкой на голові в них за головного попа?
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21.02.2024 18:12 Відповісти
Хріново коли країни як Іран можуть виробляти зброю й поставляти її іньшим антилюдським режимам у той час як ЄС та США не здатні підтримати належно Україну яка воює з антилюдським режимом рф !!!
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21.02.2024 18:14 Відповісти
Прикро, але може такі новини трохи "завстидять" США та ЄС ( в сенсі, що треба буде пояснювати виборцям, чому Іран має більші можливості).
А після війни варто розважити, котрим із сусідів Ірану найбільше потрібні ракети.
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21.02.2024 18:15 Відповісти
Я бачу 2 варіанти реакції союзників.
1. У нас наразі немає достеменних відомостей про постачання Іраном....
2. У відповідь на постачання Іраном ..... країни Заходу домовляються про розширення санкцій проти ....
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21.02.2024 18:37 Відповісти
Це ви злосливо з них кепкуєте, якби так зле було б насправді - то ще в кінці 2022 було б Україні дуже важко.
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21.02.2024 18:45 Відповісти
Та знаю, знаю, дуже багато нам дали - інакше ми були б десь між Чопом та Ужгородом. Але дати могли набагато більше, і тоді ми зараз були б між Євпаторією та Севастополем.

До того ж, я кепкую не с приводу допомоги взагалі, а з приводу санкцій.
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21.02.2024 20:26 Відповісти
Це реальна підтримка воєнного злочинця, без усяких там балачок/та червоних ліній від ОБСЄ ПАРЄ ООН ЄС та НАТО! Конкретно і без заминки… на пустопорожні теревені про асфальт..
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21.02.2024 18:16 Відповісти
Зеленський нас спасьот...он, Великий палітік!
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21.02.2024 18:23 Відповісти
Це означає, що москалі дістануть цими ракетами будь-якій цілі майже по всій території України, хіба що окрім 6-7 західних регіонів.
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21.02.2024 18:40 Відповісти
Мільйон снарядів віж Північної Кореї, 400 балістичних ракет віж Ірану + купа шахедів та комплектуючих до них.

А у нас просто ********* цирк з ціє. так званою "підтримкою" від цих так званих "союзників"... Туди не стріляй, цього не дамо, цього самим не вистачає. І взагалі, ви вже задовбали. Програвайте скоріше, щоб ми могли знов робити бізнес з кацапами.
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21.02.2024 18:40 Відповісти
А де атакамси і тауруси?
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21.02.2024 18:43 Відповісти
Вот интересно, мне однму єто странно :Посольство Исламской Республики Иран в Украин

http://posolstva.org.ua/ru/iran/flag

http://posolstva.org.ua/ru/iran/emblem

Адрес01901, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 12Телефон(+38 044) 253-85-43, 253-85-01Факс(+38 044) 254-02-53Е-mаilWebhttp://www.iranembassy.com.ua/ Официальный сайт Посольства Исламской Республики Иран в Украине Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 17:30Консульский отделТелефон(+38 044) 253-88-28Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 13:00
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21.02.2024 19:14 Відповісти
Ну і шо це змінить?
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21.02.2024 19:28 Відповісти
т.е. = все пучком, сидят в самом центре Киева...
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21.02.2024 19:15 Відповісти
Alexander Kovalenko

@zloy_odessit

Итак, Reuters сообщает... Иран поставил россии около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar... О поставках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar россии я слышу с октября 2022 года, из разных источников, но пока, так ни одной ракеты иранского производства по Украине применено не было. Но это "пока". Ведь и вправду, Тегеран на примере Пхеньяна, безнаказанность поставок боеприпасов которым россии стала показательной, мог пойти на поставки. И хотя статья Reuters не является официальным подтверждением самого факта, но немного вводной информации не повредит. В этой связи, давайте опять уточним и конкретизируем, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись. Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг. Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде. Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8. Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном. Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М». Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но… Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о... Нет, не прорыва, а некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar. Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - Patriot и SAMP/T. Фактически, против Украины сейчас воюет объединённая группировка стран-изгоев.
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21.02.2024 20:25 Відповісти
От вам і тоталітарні режими, які приймають дієві рішення за години, а не мусолять тему роками.
Якщо США і союзники не роздубляться,то тиранії розкатають їх під 0.
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21.02.2024 21:35 Відповісти
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