Іран поставив Росії близько 400 балістичних ракет дальністю до 700 км, - Reuters
Іран передав Росії близько чотирьох сотень балістичних ракет. Перші поставки відбулися на початку січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters.
Три іранські джерела розповіли, що частина ракет - із сімейства балістики малої дальності Fateh-110, зокрема Zolfaghar. Ракета здатна вражати цілі на відстані від 300 до 700 км.
"Поставки почалися на початку січня після того, як минулого року було укладено угоди на зустрічах між іранськими та російськими військовими та представниками служби безпеки, які відбулися в Тегерані та Москві.
За словами одного неназваного іранського військового чиновника, вже було щонайменше чотири поставки ракет, і найближчими тижнями очікуються нові поставки.
"Інший високопоставлений іранський чиновник сказав, що деякі з ракет були відправлені до Росії кораблем через Каспійське море, а інші були транспортовані літаком", - пише видання.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В пізду цей світ. В пізду цю, ****, цивілізацію. Всі так звані "західні цінності" - це ****** шматки лайна. Горіти вам, ****м, в пеклі ще при вашому житті, бо русня прийде й по вас. І я реготатиму.
Баньте, але слів інших в мене нема.
Ну якщо так, то мені шкода цей світ.
А після війни варто розважити, котрим із сусідів Ірану найбільше потрібні ракети.
1. У нас наразі немає достеменних відомостей про постачання Іраном....
2. У відповідь на постачання Іраном ..... країни Заходу домовляються про розширення санкцій проти ....
До того ж, я кепкую не с приводу допомоги взагалі, а з приводу санкцій.
А у нас просто ********* цирк з ціє. так званою "підтримкою" від цих так званих "союзників"... Туди не стріляй, цього не дамо, цього самим не вистачає. І взагалі, ви вже задовбали. Програвайте скоріше, щоб ми могли знов робити бізнес з кацапами.
http://posolstva.org.ua/ru/iran/flag
http://posolstva.org.ua/ru/iran/emblem
Адрес01901, г. Киев, ул. Круглоуниверситетская, 12Телефон(+38 044) 253-85-43, 253-85-01Факс(+38 044) 254-02-53Е-mаilWebhttp://www.iranembassy.com.ua/ Официальный сайт Посольства Исламской Республики Иран в Украине Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 17:30Консульский отделТелефон(+38 044) 253-88-28Время работыПонедельник - пятница с 9:00 до 13:00
@zloy_odessit
Итак, Reuters сообщает... Иран поставил россии около 400 баллистических ракет, в том числе Zolfaghar... О поставках иранских баллистических ракет Fateh-110 и Zolfaghar россии я слышу с октября 2022 года, из разных источников, но пока, так ни одной ракеты иранского производства по Украине применено не было. Но это "пока". Ведь и вправду, Тегеран на примере Пхеньяна, безнаказанность поставок боеприпасов которым россии стала показательной, мог пойти на поставки. И хотя статья Reuters не является официальным подтверждением самого факта, но немного вводной информации не повредит. В этой связи, давайте опять уточним и конкретизируем, что это за ракеты и даже более того, откуда они у Ирана вообще взялись. Начнём с Fateh-110, которая, согласно данным в открытых источниках имеет дальность полёта до 300 км и боевую часть массой до 600 кг. Fateh-110 была разработана на основе неуправляемой ракеты Zelzal-2, которая в свою очередь была создана на базе Zelzal-1. И именно Zelzal-1 даёт нам возможность представить себе, что такое Fateh-110 в её нынешнем виде. Дело в том, что разработка Zelzal-1 сдвинулась с мёртвой точки в Иране, обложенном санкциями и ограниченном ракетными технологиями, после того как Исламской Республике была осуществлена поставка китайских ракет CSS-8. Китайская ракета CSS-8, так же известная как Project 8610 представляла собой тактическую баллистическую ракету класса "земля- земля", была ничем иным как копией советской С-75, приспособленной к нанесению ударов по поверхности. Отличительной особенностью этих ракет было осуществление их пуска под наклоном. Zelzal-1 даже повторяла характеристики китайских ракет, а именно, дальность полёта до 200 км, а масса боевой части около 500 кг. Но не только CSS-8 оказала влияние на развитие ракетной программы Ирана. Zelzal-1 впитала в себя и особенности другой ракеты советской ракеты, а именно тактической 9К52 «Луна-М». Таким образом, иранская ракетная программа это симбиоз советских технологий, с китайской модификацией, но как не смотри на эту субстанцию, это именно коктейль из 9К52 «Луна-М» и С-75, что в свою очередь говорит о том, что иранские поделки могут иметь те же уязвимые места, что и советские анахронизмы. Даже не смотря на условную модернизацию. Но… Но стоит вспомнить и про Zolfaghar, являющуюся продолжением развития Fateh-110 с разительно отличающимися характеристиками. Например, эта ракета, принятая на вооружение в 2017 году, имеет дальность до 700 км. Реальную или нет, сложно сказать, но увеличение в 2 раза весьма показательное, что говорит о... Нет, не прорыва, а некоем стороннем вмешательстве, помощи ракетной программе. Кроме того, данная ракета получила систему наведения не только инерциальную, но и GPS.С учётом санкций, сложно сказать, кто будет предоставлять Ирану GPS услуги, если… Если только речь идёт не о ГЛОНАСС. Напомню, что на Shahed-136 россия с недавних пор стала устанавливать блоки ГЛОНАСС, что позволило увеличить их эффективную дальность полёта и точность. А потому не удивлюсь, если эти блоки так же имеются и на Zolfaghar. Но главной проблемой Zolfaghar для наших ПВО будет то, что эта ракета обладает боевой частью массой 579 кг, которая отделяется при заходе на цель, что затрудняет ее обнаружение, отслеживание и уничтожение. Например, цельнокорпусные ракеты ОТРК "Искандер " в этом плане проще перехватывать. Собственно, иранские ракеты это нечто среднее между ТРК «Точка-У» и ОТРК «Искандер», со своей спецификой. Разработка алгоритмов противодействия нашими ПВО против них потребует времени, но было бы намного лучше, если бы наши партнёры поспешили предоставить Украине ЗРК, способные эффективно бороться с баллистическими целями, а именно - Patriot и SAMP/T. Фактически, против Украины сейчас воюет объединённая группировка стран-изгоев.
Якщо США і союзники не роздубляться,то тиранії розкатають їх під 0.