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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія створила групу для боротьби з обходом санкцій проти РФ, - Reuters

швейцарія

У Швейцарії створили групу з розслідування та забезпечення виконання санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали Reuters.

У виданні повідомляють, що Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) створив спеціалізовану групу для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначається до створення групи SECO підштовхнло те, що минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що не зробила достатньо, щоб перешкодити росіянам ховати гроші у тамтешніх банках.

Близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів було заморожено наприкінці минулого року, що становить невелику частину від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

У SECO розповіли, що з моменту вторгнення було повідомлено про 230 потенційних порушень санкцій. 

"Це призвело до 47 проваджень, 20 справ було закрито, а дев'ять штрафів різного ступеня тяжкості винесено. Близько 18 випадків все ще активні, і постійно додаються нові" - пояснили в Держсекретаріаті з економічних питань.

Як повідомив представник секретаріату, більшість випадків пов'язані з порушенням заборон на експорт предметів розкоші або продуктів, що мають економічне значення до Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви.

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Автор: 

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на десятий рік війни і введення санкцій, швейцарія почала боротися проти обходу санкцій.
а, нє, тільки створила групу.
це, як в другій світовій, навколо все було залито кров'ю, а швейцарія багатіла.
потужно!
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21.02.2024 17:21 Відповісти
Швейцарія створила ? Да не смішить мої капці - ця країна Україні зброю не давала .

Швейцарія створила по таемной указке раши, ШОБ УСЕ САБОТУВАТИ
НЕ забуваймо що швейцарські банки рашка скупила

Рекомендую новий фільм ДВОРЕЦЬ( 2023 рік ‼️) - чорна комедія про росіян від Романа Поланськи про россіян - мильярдерів
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21.02.2024 17:21 Відповісти
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21.02.2024 17:21 Відповісти
Пчёлы против мёда?
Как знакомо.
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21.02.2024 17:31 Відповісти
Згоден, швейцарці які купаються в кацапському нафтобаблі будуть цьому баблу протидіяти, ага, так я й повірів.
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21.02.2024 19:19 Відповісти
@Disco_Sashka

·

https://twitter.com/Disco_Sashka/status/1760303810918994180 4 ч

Альо,

https://twitter.com/MFA_Ukraine @MFA_Ukraine
, спите?

https://twitter.com/AndriyYermak @AndriyYermak

https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa
шо ви, дяді?
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21.02.2024 20:43 Відповісти
 
 