Швейцарія створила групу для боротьби з обходом санкцій проти РФ, - Reuters

У Швейцарії створили групу з розслідування та забезпечення виконання санкцій проти Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написали Reuters.

У виданні повідомляють, що Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) створив спеціалізовану групу для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як зазначається до створення групи SECO підштовхнло те, що минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що не зробила достатньо, щоб перешкодити росіянам ховати гроші у тамтешніх банках.

Близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів було заморожено наприкінці минулого року, що становить невелику частину від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.

У SECO розповіли, що з моменту вторгнення було повідомлено про 230 потенційних порушень санкцій.

"Це призвело до 47 проваджень, 20 справ було закрито, а дев'ять штрафів різного ступеня тяжкості винесено. Близько 18 випадків все ще активні, і постійно додаються нові" - пояснили в Держсекретаріаті з економічних питань.

Як повідомив представник секретаріату, більшість випадків пов'язані з порушенням заборон на експорт предметів розкоші або продуктів, що мають економічне значення до Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви.

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