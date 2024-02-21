Швейцарія створила групу для боротьби з обходом санкцій проти РФ, - Reuters
У Швейцарії створили групу з розслідування та забезпечення виконання санкцій проти Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написали Reuters.
У виданні повідомляють, що Державний секретаріат з економічних питань Швейцарії (SECO) створив спеціалізовану групу для розслідування та забезпечення дотримання санкцій, запроваджених Берном після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Як зазначається до створення групи SECO підштовхнло те, що минулого року Швейцарія зазнала критики за те, що не зробила достатньо, щоб перешкодити росіянам ховати гроші у тамтешніх банках.
Близько 7,7 мільярда швейцарських франків активів було заморожено наприкінці минулого року, що становить невелику частину від 150 мільярдів франків російських грошей, які, за оцінками, зберігаються у швейцарських банках.
У SECO розповіли, що з моменту вторгнення було повідомлено про 230 потенційних порушень санкцій.
"Це призвело до 47 проваджень, 20 справ було закрито, а дев'ять штрафів різного ступеня тяжкості винесено. Близько 18 випадків все ще активні, і постійно додаються нові" - пояснили в Держсекретаріаті з економічних питань.
Як повідомив представник секретаріату, більшість випадків пов'язані з порушенням заборон на експорт предметів розкоші або продуктів, що мають економічне значення до Росії, які можуть підтримати військові зусилля Москви.
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а, нє, тільки створила групу.
це, як в другій світовій, навколо все було залито кров'ю, а швейцарія багатіла.
потужно!
Швейцарія створила по таемной указке раши, ШОБ УСЕ САБОТУВАТИ
НЕ забуваймо що швейцарські банки рашка скупила
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Как знакомо.
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https://twitter.com/Disco_Sashka/status/1760303810918994180 4 ч
Альо,
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, спите?
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шо ви, дяді?