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Новини Війна
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Збір на тести для встановлення групи крові, які допомагають рятувати життя воїнів на передовій

Українським воїнам потрібна допомога із придбанням тестів для встановлення групи крові, що дасть змогу рятувати життя захисників на передовій.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Брати та сестри, потрібна ваша допомога ! В нас на більшості фронтових стабпунктів закінчується універсальна суха плазма 4 групи (її можна зберігати при кімнатній температурі).

Наразі ДП МОЗу передає військам інші групи такої необхідною сухої плазми від наших міжнародних партнерів, але ДУЖЕ ПОТРІБНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУП КРОВІ. Це дозволить оперативно в фронтових умовах рятувати життя наших героїв!!! Перша партія 1000 штук, ціна 43680,00 грн", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги

БО БФ Сильні та незламні

ЄДРПОУ 44751240

АТ КБ "ПриватБанк"

UA213052990000026005040127974

Карта ПриватБанк

4246001003696659

У призначенні "Благодійна допомога"

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Допомога воїнам
Допомога воїнам
Допомога воїнам

Автор: 

допомога (8348) волонтери (1333) Корчинська Оксана (35)


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Топ коментарі
+10
у кожного бійця, а тим більше на передовій, повинно бути тату, на боці, під пахвою, з лівої сторони, біля серця, з групою крові!!!!!
А(ІІ)Rh+
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21.02.2024 17:32
+8
Жетон чи татуювання має бути у солдата. Вигадують хрінь якусь, аби тільки гроші зірвати.
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21.02.2024 17:43
+3
Blood group must be determined at the time of enlistment, engraved (stamped) on the dog tag and kept with the combatant at all times. Several tags would eliminate any chances of one tag blown off. Remember: timing is everything!
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21.02.2024 17:22
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Blood group must be determined at the time of enlistment, engraved (stamped) on the dog tag and kept with the combatant at all times. Several tags would eliminate any chances of one tag blown off. Remember: timing is everything!
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21.02.2024 17:22 Відповісти
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21.02.2024 17:30 Відповісти
А до чого в цій статті цей пост?
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21.02.2024 17:57 Відповісти
Шариков , патріоти України гинуть , а гниди скупають землю українську
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21.02.2024 18:00 Відповісти
Так патріоти і голосували за продаж землі с/г призначення. Хоча які вони вже патріоти після такого. Самі голосували, самі і скупають.
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21.02.2024 18:15 Відповісти
Свобода виступала проти . А інши косять під патріотів

У ТИХ , хто скупає українську землюнема українських предків . Тобто продаж землі- це россійський закон по знищенню України
І що саме прикро- Зе не зупиняє дію закону ПІД ЧАС ВІЙНИ . Хтось гине, а хтось українську землю скупає
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22.02.2024 08:12 Відповісти
Ти взагалі прибацаний чи на? Стаття про тести для визначення крові. Ти марія чи соХВія чи взагалі під чим сидиш?
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21.02.2024 18:25 Відповісти
Шарікофф, БРИСЬ
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22.02.2024 08:13 Відповісти
Під чим сидиш?
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22.02.2024 09:42 Відповісти
Вічна пам'ять....
Дуже прикро, ми втратили цілу епоху незламних борців за вільну Україну....
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21.02.2024 19:23 Відповісти
у кожного бійця, а тим більше на передовій, повинно бути тату, на боці, під пахвою, з лівої сторони, біля серця, з групою крові!!!!!
А(ІІ)Rh+
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21.02.2024 17:32 Відповісти
У 2022 році був випадок, коли добровольцю з Китая двічі переливали несумісну групу, яка у нього була на шевроні. Просто диво, як він дотягнув, поки його кров направили на індивідуальний підбір у КМЦК!!! А там серед його 0(I) плавають B(III)…
Да і сам десятки раз виявляв випадки не правильного визначення групи. Да і сам, сам двічі помилявся. На щастя аналіз потім дублюється.
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21.02.2024 17:55 Відповісти
+
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21.02.2024 17:39 Відповісти
Жетон чи татуювання має бути у солдата. Вигадують хрінь якусь, аби тільки гроші зірвати.
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21.02.2024 17:43 Відповісти
Це точно.
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21.02.2024 17:53 Відповісти
Справжня хрінь в тому, що на "стабіку" взагалі не мають права виконувати трансфузій, а за протоколом TCCC переливати потрібно кров.
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21.02.2024 17:58 Відповісти
Ми ніколи на "стабік" взагалі ніколи не давали четвертої групи.
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21.02.2024 18:01 Відповісти
 
 