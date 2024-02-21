Збір на тести для встановлення групи крові, які допомагають рятувати життя воїнів на передовій

Українським воїнам потрібна допомога із придбанням тестів для встановлення групи крові, що дасть змогу рятувати життя захисників на передовій.

Про це у Facebook повідомила волонтерка Оксана Корчинська, інформує Цензор.НЕТ.

"Брати та сестри, потрібна ваша допомога ! В нас на більшості фронтових стабпунктів закінчується універсальна суха плазма 4 групи (її можна зберігати при кімнатній температурі).

Наразі ДП МОЗу передає військам інші групи такої необхідною сухої плазми від наших міжнародних партнерів, але ДУЖЕ ПОТРІБНІ ТЕСТИ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ГРУП КРОВІ. Це дозволить оперативно в фронтових умовах рятувати життя наших героїв!!! Перша партія 1000 штук, ціна 43680,00 грн", - йдеться в повідомленні.

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ЄДРПОУ 44751240

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Карта ПриватБанк

4246001003696659

У призначенні "Благодійна допомога"

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