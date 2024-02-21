РФ не може задовольнити потреби у виробництві боєприпасів, необхідних для війни проти України, - Reuters
Російська Федерація виробляє недостатньо боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.
Джерела зауважили, що санкції сильно вдарили по військово-промисловому комплексу РФ, викликаючи затримки та збільшуючи витрати, а це означає, що вона не може встигати за потребами війни.
Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.
У березні минулого року ВПС Індії заявили, що через війну в Україні Росія не змогла доставити індійським військовим життєво важливі поставки, які вона зобов'язалася здійснити.
Однак, попри ці проблеми, цілі Путіна залишилися незмінними, попередили чиновники. Вони зазначили, що не вірять, що Росія відмовилася від своїх цілей щодо захоплення України.
"Ми не віримо, що Росія має якийсь план, окрім продовження бойових дій в очікуванні, що кількість російської живої сили та техніки врешті-решт дасть про себе знати", - додав один з чиновників на умовах анонімності.
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"Щоденно росіяни скидають 60-80 КАБів на Авдіївку"
невже скатєрть самобранка пече каби?
в них є надцять млн., але серед них є калібрів, котрі не вживаються кацапами,
окрім того, їх снаряди мають меншу вибухову силу через старіші технології
сумнівно, що зможуть такі поставки продовжувати довше року-півтори... бо ж вони не будуть самі роззброюватися заради кацапів
рф тоталітарна країна . Вони будуть з голоду дохнути і снаряди клепати .
Поменьше читайте Рейтерс - це прокпцапська підстилка
закуповують через треті руки, переплачуючи в рази...
і така можливість закупу через треті руки може помітно ускладнитися при загостренні політики ЄС та США... але для цього має бути активною і кваліфікованою українська дипломатія, звісно (тому є сподівання, що коли вдасться усунути ЗЄрмаків, то в кацапії тут збільшиться к-сть проблем)
Не як у нас. ЄС обіцяв - ЄС зробив. А не зробив- знову пообіцяв.
Чи не пох може задовольняти раша виробництво чи ні, якщо вона купує ********** в Кореї, а ракети в Ірану?
Донатьте на ВСУ каждый раз, когда хочется пролить очередную слезу после очередной зрады.
Нытьём делу не поможешь.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.
Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427
https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649
Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do
Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).
Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.