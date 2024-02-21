РФ не може задовольнити потреби у виробництві боєприпасів, необхідних для війни проти України, - Reuters

Російська Федерація виробляє недостатньо боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.

Джерела зауважили, що санкції сильно вдарили по військово-промисловому комплексу РФ, викликаючи затримки та збільшуючи витрати, а це означає, що вона не може встигати за потребами війни.

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Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

У березні минулого року ВПС Індії заявили, що через війну в Україні Росія не змогла доставити індійським військовим життєво важливі поставки, які вона зобов'язалася здійснити.

Однак, попри ці проблеми, цілі Путіна залишилися незмінними, попередили чиновники. Вони зазначили, що не вірять, що Росія відмовилася від своїх цілей щодо захоплення України.

"Ми не віримо, що Росія має якийсь план, окрім продовження бойових дій в очікуванні, що кількість російської живої сили та техніки врешті-решт дасть про себе знати", - додав один з чиновників на умовах анонімності.

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