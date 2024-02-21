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Новини Війна
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РФ не може задовольнити потреби у виробництві боєприпасів, необхідних для війни проти України, - Reuters

кндр,боєприпаси

Російська Федерація виробляє недостатньо боєприпасів, щоб задовольнити свої потреби у війні проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Можливості Росії з виробництва боєприпасів усередині країни наразі є недостатніми для задоволення потреб війни проти України", - наводить видання слова неназваних західних чиновників.

Джерела зауважили, що санкції сильно вдарили по військово-промисловому комплексу РФ, викликаючи затримки та збільшуючи витрати, а це означає, що вона не може встигати за потребами війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швейцарія створила групу для боротьби з обходом санкцій проти РФ, - Reuters

Також джерела зазначили, що неможливість доступу до західних компонентів підриває здатність Росії виробляти нове озброєння та ремонтувати старе.

У березні минулого року ВПС Індії заявили, що через війну в Україні Росія не змогла доставити індійським військовим життєво важливі поставки, які вона зобов'язалася здійснити.

Однак, попри ці проблеми, цілі Путіна залишилися незмінними, попередили чиновники. Вони зазначили, що не вірять, що Росія відмовилася від своїх цілей щодо захоплення України.

"Ми не віримо, що Росія має якийсь план, окрім продовження бойових дій в очікуванні, що кількість російської живої сили та техніки врешті-решт дасть про себе знати", - додав один з чиновників на умовах анонімності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ співпрацює з Іраном та КНДР і купує 40-річні боєприпаси, - Україна в ОБСЄ

Автор: 

боєприпаси (2272) росія (65191)


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Топ коментарі
+21
нічого страшного, їм корейці допомагають та іранці, це нам можуть допомогти тільки кількістю занепокоєнь...
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21.02.2024 17:28
+13
Може и недостатньо -- але ім північні кореиці по 1млн підкидають
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21.02.2024 17:27
+11
Ви головне не говоріть своїм виборцям, що самі продаєте 80% компонентів, необхідних іранцям і сєвкорейцям для виготовлення ракет. Такі от пекельні ссанкції.
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21.02.2024 17:30
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ххммм...
"Щоденно росіяни скидають 60-80 КАБів на Авдіївку"
невже скатєрть самобранка пече каби?
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21.02.2024 17:26 Відповісти
Запас фугасних авіабомб у них великий, треба зробити для них лише насадку: крильця і керуючий пристрій.
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21.02.2024 18:02 Відповісти
И спмжжить нескалька карейских халадильникав.
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21.02.2024 18:38 Відповісти
Може и недостатньо -- але ім північні кореиці по 1млн підкидають
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21.02.2024 17:27 Відповісти
по 1 млн. - це байки, вони тільки наближаються до 1 млн. з осені 2023

в них є надцять млн., але серед них є калібрів, котрі не вживаються кацапами,
окрім того, їх снаряди мають меншу вибухову силу через старіші технології

сумнівно, що зможуть такі поставки продовжувати довше року-півтори... бо ж вони не будуть самі роззброюватися заради кацапів
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21.02.2024 18:06 Відповісти
А чого ім боятися -- сумніваюсь я шо на них Пд Корея нападе
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21.02.2024 18:16 Відповісти
Але вони люб-лять дякати що самі нападуть - от навіть нещодавно зруйнували пам'ятник порозумінню між Пн. та Пд. Кореями. А щоб лякати - треба мати чим.
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21.02.2024 18:19 Відповісти
Підкинуть, але разок. Бо цей мільйон вони як і росія і Іран накопичували десятиліттями. А коли вісь зла позбудеться запасів їй вже не наверстати в реальному часі те, що вироблялось десятиліттями
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21.02.2024 20:04 Відповісти
Ще не було воєн, коли генералам вистачало ***********, зброї, солдатів. Їх завжди не вистачає за визначенням. Але у кого - то їх завжди не вистачає більше, у кого-то менше.
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21.02.2024 17:27 Відповісти
Это да...
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21.02.2024 17:29 Відповісти
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21.02.2024 17:27 Відповісти
нічого страшного, їм корейці допомагають та іранці, це нам можуть допомогти тільки кількістю занепокоєнь...
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21.02.2024 17:28 Відповісти
Допомога співрозмірна. Євпропа вже надала Україні сотні тисяч снарядів і надасть мільйон як і Північна Корея
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21.02.2024 20:05 Відповісти
А Украине значит хватает???
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21.02.2024 17:28 Відповісти
Ви головне не говоріть своїм виборцям, що самі продаєте 80% компонентів, необхідних іранцям і сєвкорейцям для виготовлення ракет. Такі от пекельні ссанкції.
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21.02.2024 17:30 Відповісти
Брехня
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21.02.2024 18:18 Відповісти
400 ракет від аятол...
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21.02.2024 17:32 Відповісти
And, yet, they keep barraging the Ukrainian forces incessantly and force them to retreat. Who the fuck is making these idiotic assessments?
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21.02.2024 17:34 Відповісти
1st Amendment is about the freedom of speech and not about the freedom to be stupid
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21.02.2024 20:57 Відповісти
Did you read my statement? SMH
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21.02.2024 21:11 Відповісти
We're even then. Have a great day!
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21.02.2024 21:18 Відповісти
Іран і Північна Корея висловили своє занепокоєння і стурбованість цією ситуацією, натомість США і ЄС передали Україні 400 балістичних ракет і 1 млн снарядів.
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21.02.2024 17:34 Відповісти
прикалываешься не до смеха запад и америкашки импотенты
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21.02.2024 18:48 Відповісти
А по нам вони камнями мабуть кидаються..
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21.02.2024 17:35 Відповісти
Зато у Рашки есть надежные союзники т.н С.Корея и Иран которые по щелчку пальцев решат вопрос дефицита снарядов для рашисто-нацистской армии в отличии от союзников Украины.
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21.02.2024 17:35 Відповісти
БЛИН, ХТО ВСЮ ЦЮ ДУРНЮ ПИШЕ????

рф тоталітарна країна . Вони будуть з голоду дохнути і снаряди клепати .

Поменьше читайте Рейтерс - це прокпцапська підстилка
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21.02.2024 17:37 Відповісти
Я, мабуть, вже про всі найбільші видання і агенства читав, що вони - прокацапські підстілки.
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21.02.2024 17:42 Відповісти
Так воно і є .
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21.02.2024 18:01 Відповісти
в них бракує багатьох компонентів снарядів,
закуповують через треті руки, переплачуючи в рази...

і така можливість закупу через треті руки може помітно ускладнитися при загостренні політики ЄС та США... але для цього має бути активною і кваліфікованою українська дипломатія, звісно (тому є сподівання, що коли вдасться усунути ЗЄрмаків, то в кацапії тут збільшиться к-сть проблем)
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21.02.2024 18:10 Відповісти
Зате у них є надійні партнери КНДР та Іран.
Не як у нас. ЄС обіцяв - ЄС зробив. А не зробив- знову пообіцяв.
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21.02.2024 17:38 Відповісти
Рейтерс натякае, шо щось пiшло не за планом. На таке вони не очiкували.
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21.02.2024 17:43 Відповісти
На жаль, у РФ є партнери, які не роздумують, а поставляють снаряди.
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21.02.2024 17:55 Відповісти
І не бояться, ескалацій..
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21.02.2024 17:58 Відповісти
Ганси при фрауРіббентроп спорудили акіцапам пороховий завод і завод по стволах для арти. З моменту агресії вони зупинились. Їх власний завод по стволах давно банкрот. Дімон туди їздив, "подбадрівать". Того і пішли до рушників за ракетами.
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21.02.2024 17:58 Відповісти
Треба за себе переживати, щоб у нас хватало... Кацапів більше, вони і м'ясом закидати можуть, а нам людей берегти треба.
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21.02.2024 18:03 Відповісти
Воєнному злочинцю допомагають без перерв та усяких там засідань, КНДР і Іран, Китай, а уся та їх балаканина про мирні перемовини, то для дурнів, які начиталися письменників з 19 сторіччя, дастаєвського і шонгауера з толстим… Тоді ще, не було таборів совдепії,ГУЛАГУ, з млн людей за ґратами!
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21.02.2024 18:03 Відповісти
Та досить вже розповідати про те, шо вона не може! Поки що може. І якщо нам не будуть давати ********** та зброю, то війна для неї може закінчитися ДУЖЕ швидко. І навіть наявних зараз запасів їй вистачить...
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21.02.2024 18:11 Відповісти
Та шо ви, *****, гаварітє.
Чи не пох може задовольняти раша виробництво чи ні, якщо вона купує ********** в Кореї, а ракети в Ірану?
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21.02.2024 18:12 Відповісти
Хватит уже ныть )
Донатьте на ВСУ каждый раз, когда хочется пролить очередную слезу после очередной зрады.
Нытьём делу не поможешь.
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21.02.2024 18:26 Відповісти
Донатом теж не допоможеш.
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21.02.2024 19:23 Відповісти
тогда плач и стони, так точно допоможеш
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21.02.2024 20:10 Відповісти
в то время как ты распространяешь зраду и подрываешь моральный дух, я призываю заниматься делом и не ныть ) ныряй в Тису и не морочь никому яйца.
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21.02.2024 23:47 Відповісти
Сабакоеды им подвезут своих стремных снарядов.
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21.02.2024 19:49 Відповісти
Останнім часом йде посилення нагнітання, купа провокативних заголовків, настрої погані і у нас, і у західних партнерів, всі перелякані. Думаю, далі буде нагнітатися ще сильніше.
Але я вам скажу, що у ***** теж поганий настрій. Він сподівається зараз будь-що надломити нас психологічно. Звідси і Авдіївка за будь-яку ціну, і активізація всіх його агентів по світу і в Україні на повну. Та навіть ядерна бомба в космосі має ту ж мету. Не сумнівайтесь, частина інформаційної повістки теж вкидається з кремля. Особливо те, що приходить з деяких західних медіа, але і в наших медіа теж є кроти.

Ось вам трішки хороших новин і поживи для роздумів:

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/mosbirzha-vtoroi-den-podryad-ostanovila-torgi-nafone-massovih-problem-sinostrannimi-serverami-vrossii-a121591

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/13/rossiya-ostalas-bez-dvigatelei-dlya-tankerov-i-gazovozov-iz-za-sanktsii-a121427

https://www.moscowtimes.ru/2024/02/14/poyavilis-pustie-polki-ukrupneishih-roznichnih-setei-nachalis-problemi-szavozom-vrossiyu-importnih-tovarov-a121649

Банки Китая и Турции вводят ограничения на российские платежи. Что это значит? https://www.bbc.com/russian/articles/cmmgy0nye8do

Насправді в російській економіці перекоси величезні, і хай нікого не обманює зростання ВВП. Якби не було воєнних витрат, було б 3-5-% падіння. Поки ще є потік валюти від вуглеводнів і трохи заначок, але там максимум ще на рік, якщо США не зменшать свій видобуток нафти, а вони не збираються, і в ОПЕК вже змирилися з помірними цінами на нафту і не намагаються їх накрутити. А російська нафта ще й продається з дисконтом через «недієві» санкції.
Мобілізація, здихання кацапів на фронті і втеча за кордон створили перекоси на ринку праці. 2,5 мільйона робочих місць вакантні. А це значить, що десь повністю або частково простоюють якісь підприємства. Число незайнятих вакансій в якийсь момент почне скорочуватися по мірі закриття виробництв, які так і не знайшли робітників. А закриття виробництв в кацапії посилить залежність від імпорту. І в якийсь момент цей картковий будиночок просто обвалиться. Виникне величезний дефіцит торгового балансу, на який не вистачить нафтодоларів, а заначки закінчаться.
Та й у воєнному плані майже у всіх видах ОВТ у кацапів споживання значно перевищує виробництво. Цей факт уже позначився на частоті масованих ракетних ударів, та й на артилерійських обстрілах. Якщо в 2022 році кацапи могли вистріляти 80 тис снарядів за день, то тепер це їх норма за тиждень. І дуже скоро їх норма зведеться до їх виробничих потужностей (разом з КНДР), а це 5000 снарядів на добу. Тож вони стануть робити щось подібне на свою тактику ракетних обстрілів: якийсь проміжок часу накопичувати снаряди, а потім намагатися зробити ривок (уже така поведінка прослідковується).

Звісно, ***** зараз активізувало всі можливі канали, щоб заблокувати допомогу Україні і (ні не захопити Україну чи Донеччину) схилити нас і партнерів до переговорів. Кацапи демонструють самовпевненість, але не треба обманюватися, у них на руках дуже погані карти. Головне нам не повестися на цю істерію, і не спасувати за мить до їх краху.
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21.02.2024 19:57 Відповісти
Якщо худого будуть підгодовувати, то йому буде тяжко, але виживе. Сам по собі сиротина вже давно би здох.
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21.02.2024 21:11 Відповісти
Теперь можно на шашлыки.
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21.02.2024 23:15 Відповісти
Та ви що? Не може бути!
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22.02.2024 09:01 Відповісти
 
 