Навчання пройшли 25 тисяч військових: "Метінвест" спрямував 15 млн грн на курси тактичної медицини для ЗСУ

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З 2022 року навчання тактичній медицині від благодійного фонду PULSE пройшли 25 тисяч військових в Україні. Завдяки фінансовій підтримці донорів, зокрема, Групи Метінвест, тренінги проводяться безплатно. За час співпраці у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт Ріната Ахметова" компанія спрямувала на це майже 15 млн грн.

Благодійний фонд PULSE було створено на початку повномасштабного вторгнення з метою порятунку життів військових Сил оборони України. Для цього організація сприяє розвитку тактичної медицини, зокрема, проводить навчання.

Як надійна опора держави в умовах війни, Метінвест підтримує цю ініціативу й надає PULSE фінансову допомогу. Усі кошти йдуть на організацію навчання. Першочергово це дозволяє забезпечити матеріально-технічну базу тренінгів: якісні матеріали для відпрацювання навичок, логістику, оплату послуг інструкторів. Наразі на підтримку важливої справи Метінвест спрямував майже 15 млн грн.

Щоб поширити знання з тактичної медицини серед діючих та майбутніх військових та резервістів, PULSE також ініціював відеопроєкт "Голоси Такмеду". У ньому взяли участь українські митці – актори, співаки, ведучі. Кожен та кожна з них озвучили відео про критичні навички та поняття тактичної медицини, щоб порятунок заговорив голосами, які важко не впізнати.

Під час презентації проєкту, на яку були запрошені партнери фонду, співзасновник PULSE Федір СЕРДЮК наголосив на необхідності системного розвитку тактичної медицини: "Ми працюємо з Міноборони, з кожним видом і родом військ, щоб розбудувати спроможності такмеду. Але навіть застосовуючи всі можливі заходи – навчання, розбудову навчальних центрів, переливання крові тощо – ми не вирішимо питання тактичної медицини, якщо не виграємо битву всередині кожної людини. Цей проєкт саме про це. Я вдячний всім, хто "дав" нам свої голоси, які впізнають мільйони для того, щоб достукатися не тільки до розуму, а й до сердець українців. Цим проєктом ми кажемо: зробіть тактичну медицину частиною свого життя, пустіть її в свій інформаційний простір", – зазначив він.

Серед геров першої серії відео – актори Богдан Бенюк, В'ячеслав Довженко, Даша Малахова, Анна Саліванчук та Михайло Кукуюк, ведучі Олена Кравець та Анатолій Анатоліч, а також вокаліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець. Автори планують в перспективі продовжити зйомки з іншими відомими українцями.

Нагадаємо, PULSE на постійній основі співпрацює зі 100 військовими частинами та установами. З 2022 року навчання такмеду пройшли 25 тисяч українських захисників. Організація є авторизованим тренінговим центром Національної асоціації екстрених медичних техніків (США).

Мілітарна ініціатива бізнесмена Ріната Ахметова спрямувала на допомогу військовим і цивільним українцям понад 7,6 млрд грн від початку великої війни в Україні.