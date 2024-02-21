13-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 193 фізичних та юридичних осіб, - глава МЗС Нідерландів Слот
Новий, 13-й, пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмежувальні заходи проти 193 фізичних та юридичних осіб.
Про це у своєму твіттері повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ.
"ЄС посилює тиск із застосуванням 13-го пакету санкцій проти Росії. Я вітаю ці широкі нові санкції, спрямовані проти 193 фізичних та юридичних осіб.
Санкції націлені, зокрема, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей.
Ми також вводимо експортні обмеження щодо 27 компаній, які беруть участь в обході санкцій", - написала вона.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
- ЄС підготував 13 пакет санкцій проти 193 фізичних та юридичних осіб
- Конгрес США пішов на канікули, не проголосувавши за допомогу Україні
- іран, в слід за кореєю, передає росії 400 балістичних ракет
подякуємо руці, яка нас кормить (чи кормила) .
Ми все розуміємо, немає договору з Заходом, що нам хтось щось винен, тому не будемо жалітись)