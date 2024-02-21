13-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 193 фізичних та юридичних осіб, - глава МЗС Нідерландів Слот

Новий, 13-й, пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмежувальні заходи проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Про це у своєму твіттері повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС посилює тиск із застосуванням 13-го пакету санкцій проти Росії. Я вітаю ці широкі нові санкції, спрямовані проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Санкції націлені, зокрема, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей.

Ми також вводимо експортні обмеження щодо 27 компаній, які беруть участь в обході санкцій", - написала вона.

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