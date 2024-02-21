УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14280 відвідувачів онлайн
Новини
1 086 6

13-й пакет санкцій ЄС проти РФ стосується 193 фізичних та юридичних осіб, - глава МЗС Нідерландів Слот

рф,росія,обмеження,санкції

Новий, 13-й, пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає обмежувальні заходи проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Про це у своєму твіттері повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот, передає Цензор.НЕТ.

"ЄС посилює тиск із застосуванням 13-го пакету санкцій проти Росії. Я вітаю ці широкі нові санкції, спрямовані проти 193 фізичних та юридичних осіб.

Санкції націлені, зокрема, на тих, хто причетний до російської військової промисловості, кібервійни, поставок зброї з Північної Кореї та варварського викрадення українських дітей.

Ми також вводимо експортні обмеження щодо 27 компаній, які беруть участь в обході санкцій", - написала вона.

Також читайте: У 13 пакеті санкцій ЄС - обмеження проти причетних до депортації українських дітей, - The Guardian

Автор: 

санкції (11831) Євросоюз (13408) Ганке Брюїнс Слот (8)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это уже давно не смешно, ваши эти санкции русаков только бодрят.
показати весь коментар
21.02.2024 18:13 Відповісти
вони невтомлюються позоритись....
показати весь коментар
21.02.2024 18:17 Відповісти
новини лютого 2024:

- ЄС підготував 13 пакет санкцій проти 193 фізичних та юридичних осіб

- Конгрес США пішов на канікули, не проголосувавши за допомогу Україні

- іран, в слід за кореєю, передає росії 400 балістичних ракет

подякуємо руці, яка нас кормить (чи кормила) .
Ми все розуміємо, немає договору з Заходом, що нам хтось щось винен, тому не будемо жалітись)
показати весь коментар
21.02.2024 18:17 Відповісти
Візьміть цей пакет і до максимальності заштовхайте кожному депутату ЄС в дупу !Окрім як ідіотизхму і посміховиська це назвати не можна.
показати весь коментар
21.02.2024 18:28 Відповісти
а це вже пекельні санкції чи ні ?
показати весь коментар
21.02.2024 19:24 Відповісти
Хто розмінував Чонгар?
показати весь коментар
21.02.2024 20:43 Відповісти
 
 