Росіяни протягом дня обстріляли дронами та з артилерії Херсонщину: троє людей дістали поранення
21 лютого окупанти атакували село в Бериславському районі та Дудчани на Херсонщині. Поранення дістали троє чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Херсонську міську прокуратуру.
За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 21 лютого близько 15:30 російські військові завдали удару по селу в Бериславському районі. Попередньо атакували дроном.
Унаслідок вибуху постраждало двоє працівників дорожньої служби. Їх доставлено у лікарню.
Також вранці окупанти з артилерії обстріляли Дудчани. Травми голови отримав 42- річний місцевий житель, який перебував у будинку.
Прокурори вживають всі можливі й належні заходи для фіксації воєнних злочинів РФ проти мирного населення регіону.
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