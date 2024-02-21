У ЄС попередньо погодили продовження торговельних пільг для українського експорту

Посли Євросоюзу попередньо погодили продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Тепер Рада ЄС має мандат на переговори щодо пропозиції, яка може продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.

Як повідомляється, посли ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України без змін. Ця пропозиція передбачає призупинення ввізних мит та квот ще на один рік - до 5 червня 2025 року, але водночас містить запобіжні заходи для сільськогосподарської продукції, аби захищати ринок ЄС від падіння цін.

Крім того, постійні представники ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про призупинення імпортних мит і квот для Молдови ще на один рік - до 24 липня 2025-го - і так само із запобіжниками для сільгосппродукції.

Далі пропозиція має бути погоджена Європарламентом – спершу в профільному комітеті, що очікується 7 березня, та на пленарному засіданні у квітні.

Потім регламент має бути ухвалений Радою ЄС, підписаний представниками Ради ЄС та Європарламенту та опублікований в Офіційному віснику ЄС.

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