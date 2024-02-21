У ЄС попередньо погодили продовження торговельних пільг для українського експорту
Посли Євросоюзу попередньо погодили продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Тепер Рада ЄС має мандат на переговори щодо пропозиції, яка може продовжити призупинення ввізних мит та квот на український експорт ще на один рік.
Як повідомляється, посли ЄС схвалили пропозиції Єврокомісії щодо продовження пільгової торгівлі для України без змін. Ця пропозиція передбачає призупинення ввізних мит та квот ще на один рік - до 5 червня 2025 року, але водночас містить запобіжні заходи для сільськогосподарської продукції, аби захищати ринок ЄС від падіння цін.
Крім того, постійні представники ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про призупинення імпортних мит і квот для Молдови ще на один рік - до 24 липня 2025-го - і так само із запобіжниками для сільгосппродукції.
Далі пропозиція має бути погоджена Європарламентом – спершу в профільному комітеті, що очікується 7 березня, та на пленарному засіданні у квітні.
Потім регламент має бути ухвалений Радою ЄС, підписаний представниками Ради ЄС та Європарламенту та опублікований в Офіційному віснику ЄС.
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Вони казали, що им по..р Брюсель.
А їхній міністр хвалитиме: "молодці, мають право захищати свій ринок..."
......Президент Чехії Петер Павел прямо каже про російський слід у протестах. Лідер кончених "підкарпатських" протестувальників Роман Кондрув каже буквально наступне:
Цитата 1: «Українське збіжжя їде туди, де ми продавали, і тепер ми не можемо продати свого. Ваше суттєво дешевше".
Цитата 2: "Транзит теж блокуємо, для того, щоб Урсула фон дер Ляєн і Брюссель прокинулися і щоби зрозуміли, що ситуація складна на кордоні. «Зелений курс» нам впроваджує ЄС, тому протестуємо на кордоні Шенгену, щоб Євросоюз прокинувся і допоміг нам, польським фермерам, так як допомагає Україні».
Чому кончені протестують саме на кордоні? Бо б'ють по вразливому, і на додачу до лобізму дотацій ще й вимагають у формі знущальницького шантажу ембарго для української продукції. Звісно, Конфедерація на російські гроші вкидає ще і ксенофобську порцію лайна.
Чи страждають польські фермери аж так, як каже Кондрув, від української аграрки і клятого ЄС? Ні, не страждають. Чому я так впевнено про це кажу? Бо:
1. Дрібне фермерство в ЄС давно вже не про економіку, а про соціальку і дотації. Почнемо з того, що фермер в Польщі отримує дотації вже просто за сам вирощування будь-якого на землі. Мова йде про суми від 100 до 200 євро за гектар.
2. Фермери вже отримують компенсацію "від наслідків війни" - польські аграрії вже отримали від уряду та ЄС ще додатково приблизно 4 млрд євро дотацій, які компенсували зростання цін на добрива та паливо, а також, власне, компенсували можливий негатив від зняття мит на українську продукцію. Таку ж допомогу отримали фермери Угорщини, Словаччини, Румунії, Болгарії. Тобто вже від початку війни фермерам компенсують гіпотетичні втрати.
Що там польський уряд, спитаєте ви? От Міністр розвитку і технологій Кшиштоф Гетьман, член Польської селянської партії, вважає що протестувальники праві і варто, якщо не вдастся знайти рішення, запровадити ембарго на всі аграрні товари з України. Тобто міністр від імені себе і партії - учасника коаліції каже, що він теж як представник коаліції підтримує тупий шантаж.
Що з цим робити? Я, на відміну від купи "експертів", порад нашому МЗС давати не збираюся. Бо для нас ситуація дуже складна. І йти на загострення, якого поляки заслуговують, для нас ризиковано. Тобто діяти треба дуже обережно. Але і цей грабіж і нахабство з боку вже офіційно Польщі як держави (яка неспроможна зупинити купку кончених) забувати і пробачати не можна.
Неприємна ситуація, яка нам нагадує, що в економіці і міжнародній політиці казки про "друзів", "братів" і "сестер" - це дурниці і наївність. Особливо коли мова йде про сусідів.