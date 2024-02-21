Німецькі депутати посилюють тиск на Шольца для передачі Україні ракет Taurus, - прессекретар уряду Гебештрайт
Тиск на канцлера ФРН Олафа Шольца стосовно передачі Україні далекобійних ракет Taurus зростає, але глава німецького уряду і надалі залишається на своїй позиції.
Таку думку висловив на брифінгу в середу речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За словами речника, Шольц неодноразово висловлював свою позицію щодо "цієї конкретної системи озброєнь".
У четвер, 22 лютого, в річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, в Бундестазі буде вчергове поставлена на голосування пропозиція опозиційного блоку ХДС/ХСС про передачу Києву Taurus, водночас партії урядової коаліції - СДПН, "Зелені" та ліберали - внесли свій проєкт резолюції, в якій закликають постачати Україні "додатково необхідні системи озброєння великої дальності та боєприпаси", які могли б завдати ударів "далеко в тил російського агресора", але назв систем в ній немає.
Журналістів цікавило ставлення Шольца до пропозиції цих трьох партій, адже деякі депутати вже заявили про готовність голосувати за поставки ракет, навіть якщо це не буде позицією всієї партії. Це суперечить парламентській традиції в Німеччині.
Речник уряду зауважив, що питання внутрікоаліційної дисципліни мають вирішувати керівники фракцій і ніхто інший. Кожен законодавець має нести відповідальність за свою поведінку, додав Гебештрайт. За його словами, канцлер має свою думку щодо цього питання, але тримає її при собі.
Урядовий речник також заявив, що не втомиться повторювати три принципи передачі зброї, серед яких - недопущення втягування НАТО в пряму конфронтацію з Росією.
"Ми постачаємо те, що вважаємо відповідальним і доступним, таким, що є в наявності. Данія, приміром, вирішила віддати всі свої запаси артилерійських боєприпасів, ми цього не робимо, ми робимо те, що вважаємо відповідальним з точки зору забезпечення обороноспроможності держави та НАТО", - підкреслив Гебештрайт.
Він також назвав надмірну концентрацію уваги в дебатах щодо передачі зброї Україні на одній системі "дещо абсурдним".
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Інтереси великого бізнесу Німеччини тиснуть з другої сторони
Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
Ось у парашці- диктатура з « суверенною демократію» - оце Досягнення
Ху&ло грабуе свое населення ( громадян там нема) 26 років. Злидні, мат, пянь…
той,что BDSM..
Це більшовизм та авторитаризм.
Диктатури забажав.
Біжі, целуй свого ху&ла в сраку!
мушу вам 'розплющити воко'.
з 'бізнесменів' за психотипом х..йові диктатори
Сейчас в Украине секта барыг называется Слуги народа.
Интенсивно прибарахляются , чтоб было за что сдрыснуть из страны при приходе кацапов.
они их любят, но издалека
На Netflix вышел документальный сериал
«Как стать тираном» (How to Become a Tyrant).
Меркель та Шольц, мають черговий, кривавий результат, своїх дій та рішень!! Ракети з ФРН, ще не на часі для України!
Середа, 21 лютого 2024, 16:58
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Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.
Про це агентство https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/ Reuters довідалось від шістьох джерел, повідомляє "Європейська правда".
За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.
Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/5/7174943/ домовленостей , укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина - кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.
За даними журналістів, канадська влада має намір спрямувати кошти на програму із забезпечення України артилерійськими снарядами, запропоновану Чехією. Наразі Оттава веде з чехами переговори з цього приводу.
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23 млн доларів США-ЦЕ 10 ТИС . СНАРЯДІВ.
максимум на тиждень
UnIted we stand.
Слава Україні!
Смерть ворогу!
@veraizmaylova41
Художник Марьян Каменски Австрия