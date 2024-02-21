Німецькі депутати посилюють тиск на Шольца для передачі Україні ракет Taurus, - прессекретар уряду Гебештрайт

Тиск на канцлера ФРН Олафа Шольца стосовно передачі Україні далекобійних ракет Taurus зростає, але глава німецького уряду і надалі залишається на своїй позиції.

Таку думку висловив на брифінгу в середу речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами речника, Шольц неодноразово висловлював свою позицію щодо "цієї конкретної системи озброєнь".

У четвер, 22 лютого, в річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, в Бундестазі буде вчергове поставлена на голосування пропозиція опозиційного блоку ХДС/ХСС про передачу Києву Taurus, водночас партії урядової коаліції - СДПН, "Зелені" та ліберали - внесли свій проєкт резолюції, в якій закликають постачати Україні "додатково необхідні системи озброєння великої дальності та боєприпаси", які могли б завдати ударів "далеко в тил російського агресора", але назв систем в ній немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц щодо постачання Taurus Україні: Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Журналістів цікавило ставлення Шольца до пропозиції цих трьох партій, адже деякі депутати вже заявили про готовність голосувати за поставки ракет, навіть якщо це не буде позицією всієї партії. Це суперечить парламентській традиції в Німеччині.

Речник уряду зауважив, що питання внутрікоаліційної дисципліни мають вирішувати керівники фракцій і ніхто інший. Кожен законодавець має нести відповідальність за свою поведінку, додав Гебештрайт. За його словами, канцлер має свою думку щодо цього питання, але тримає її при собі.

Урядовий речник також заявив, що не втомиться повторювати три принципи передачі зброї, серед яких - недопущення втягування НАТО в пряму конфронтацію з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО

"Ми постачаємо те, що вважаємо відповідальним і доступним, таким, що є в наявності. Данія, приміром, вирішила віддати всі свої запаси артилерійських боєприпасів, ми цього не робимо, ми робимо те, що вважаємо відповідальним з точки зору забезпечення обороноспроможності держави та НАТО", - підкреслив Гебештрайт.

Він також назвав надмірну концентрацію уваги в дебатах щодо передачі зброї Україні на одній системі "дещо абсурдним".

Читайте також: Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, - Шольц