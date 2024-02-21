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Новини
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Німецькі депутати посилюють тиск на Шольца для передачі Україні ракет Taurus, - прессекретар уряду Гебештрайт

гебештрайт

Тиск на канцлера ФРН Олафа Шольца стосовно передачі Україні далекобійних ракет Taurus зростає, але глава німецького уряду і надалі залишається на своїй позиції.

Таку думку висловив на брифінгу в середу речник Федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами речника, Шольц неодноразово висловлював свою позицію щодо "цієї конкретної системи озброєнь".

У четвер, 22 лютого, в річницю початку повномасштабної війни Росії проти України, в Бундестазі буде вчергове поставлена на голосування пропозиція опозиційного блоку ХДС/ХСС про передачу Києву Taurus, водночас партії урядової коаліції - СДПН, "Зелені" та ліберали - внесли свій проєкт резолюції, в якій закликають постачати Україні "додатково необхідні системи озброєння великої дальності та боєприпаси", які могли б завдати ударів "далеко в тил російського агресора", але назв систем в ній немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шольц щодо постачання Taurus Україні: Важливо ухвалювати правильні рішення у правильний момент

Журналістів цікавило ставлення Шольца до пропозиції цих трьох партій, адже деякі депутати вже заявили про готовність голосувати за поставки ракет, навіть якщо це не буде позицією всієї партії. Це суперечить парламентській традиції в Німеччині.

Речник уряду зауважив, що питання внутрікоаліційної дисципліни мають вирішувати керівники фракцій і ніхто інший. Кожен законодавець має нести відповідальність за свою поведінку, додав Гебештрайт. За його словами, канцлер має свою думку щодо цього питання, але тримає її при собі.

Урядовий речник також заявив, що не втомиться повторювати три принципи передачі зброї, серед яких - недопущення втягування НАТО в пряму конфронтацію з Росією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна та Німеччина підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки. ФОТО

"Ми постачаємо те, що вважаємо відповідальним і доступним, таким, що є в наявності. Данія, приміром, вирішила віддати всі свої запаси артилерійських боєприпасів, ми цього не робимо, ми робимо те, що вважаємо відповідальним з точки зору забезпечення обороноспроможності держави та НАТО", - підкреслив Гебештрайт.

Він також назвав надмірну концентрацію уваги в дебатах щодо передачі зброї Україні на одній системі "дещо абсурдним".

Читайте також: Німеччина готує новий пакет військової допомоги Україні на 1 млрд євро, - Шольц

Автор: 

ракети (4023) Шольц Олаф (1136) Гебештрайт Штеффен (30)


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Топ коментарі
+7
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21.02.2024 19:06
+5
Україні треба задуматись чи потрібна нам ліберальна демократія.

Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
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21.02.2024 19:07
+3
І так два роки поспіль..
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21.02.2024 19:02
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І так два роки поспіль..
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21.02.2024 19:02 Відповісти
Вони посилюють… але муттер Меркель- Шольц не Здаеться.

Інтереси великого бізнесу Німеччини тиснуть з другої сторони
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21.02.2024 19:52 Відповісти
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21.02.2024 19:06 Відповісти
Давайте,пуйло в казані хвасталось Ту-160М,треба фейерверком візит відмітить
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21.02.2024 19:07 Відповісти
Україні треба задуматись чи потрібна нам ліберальна демократія.

Бо, диктатура ефективніша. Наш народ-блохоносець уже проголосував за зелених лібералів.
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21.02.2024 19:07 Відповісти
демократія-це іллюзія дана народу,для того щоб він думав,що він править владою
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21.02.2024 19:15 Відповісти
Ага, ага. Демократія це « погано»…

Ось у парашці- диктатура з « суверенною демократію» - оце Досягнення

Ху&ло грабуе свое населення ( громадян там нема) 26 років. Злидні, мат, пянь…
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21.02.2024 20:14 Відповісти
а нас не грабуют
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21.02.2024 20:44 Відповісти
диктатурой грєзят пи*араси....

той,что BDSM..
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21.02.2024 19:31 Відповісти
Так і буде тобі Зе-диктатура. Сподобається? Ні? - а вона таки буде....
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21.02.2024 19:31 Відповісти
"Весна прийде саджати будемо" - це лібералізм?!
Це більшовизм та авторитаризм.
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21.02.2024 19:44 Відповісти
Дурить, ти дурень.

Диктатури забажав.

Біжі, целуй свого ху&ла в сраку!
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21.02.2024 19:55 Відповісти
Дай догадаюся - ви хочете в диктатурі бути в ролі пса диктаторського ? А звідкілля у вас впевненість шо ви ним станете ?
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21.02.2024 20:13 Відповісти
І так притискаються і сяк притискаються… А він ну ніяк…
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21.02.2024 19:10 Відповісти
Для диктатури Україні потрібен порох, а не вазелін
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21.02.2024 19:11 Відповісти
Диктатура Бариги?

мушу вам 'розплющити воко'.

з 'бізнесменів' за психотипом х..йові диктатори
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21.02.2024 19:29 Відповісти
Вы получили методичку из рашастана?

Сейчас в Украине секта барыг называется Слуги народа.

Интенсивно прибарахляются , чтоб было за что сдрыснуть из страны при приходе кацапов.

они их любят, но издалека
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22.02.2024 14:05 Відповісти
Кто вам это сказал?
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22.02.2024 14:06 Відповісти
Диктатором может стать каждый, уверяет новый сериал Netflix.

На Netflix вышел документальный сериал

«Как стать тираном» (How to Become a Tyrant).
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22.02.2024 14:11 Відповісти
а тим часом Іран вже передав рашці близько 400 балістичних ракет і надалі поставки зростатимуть (https://zn.ua/ukr/war/iran-nadav-rosiji-blizko-400-balistichnikh-raket-postavki-zrostatimut-reuters.html ). Дядя Шольц очевидно не хоче опускатися до рівня таких покидьків, як іран, тому і ракеток не дає.
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21.02.2024 19:12 Відповісти
Вся прєлєсть в тому, що організація обєспокоєних націй минулого року зняла санкції з ірану на постачання зброї.
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21.02.2024 19:16 Відповісти
Організація обєспокоєних нитиків перераховує іранські ріали?
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21.02.2024 19:59 Відповісти
Що треба німцям, Шольцу ? Щоб загроза війни для Європи зменшилась. Якщо Україна отримає ракети, і буде нищити ВПК московії, то загроза посилиться чи навпаки ? Якщо ВПК не працює, то ***** воювати не на руку. Чим ? Шольц має зважити ЗА й ПРОТИ. Хоча вже нічого й сумніватись. Треба агресора поставити на своє місце.
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21.02.2024 19:14 Відповісти
"Німецькі депутати посилюють тиск на Шольца...." - може краще в лещата затиснути по 17?
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21.02.2024 19:14 Відповісти
Татищо, це ж буде ескалація
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21.02.2024 19:16 Відповісти
Дивіться обережно бо лопне.
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21.02.2024 19:17 Відповісти
Український баскетболістів, дико зарізали, дивні молоді мігранти в Німеччині!! До урядовців з Бундестагу, вони ще не дійшли, Українців зустріли..
Меркель та Шольц, мають черговий, кривавий результат, своїх дій та рішень!! Ракети з ФРН, ще не на часі для України!
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21.02.2024 19:21 Відповісти
подбейте ему левый глаз
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21.02.2024 19:22 Відповісти
Дотиснете, що з Шольца щось полізе!
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21.02.2024 19:24 Відповісти
Який там зараз тиск в мегапаскалях чи міліметрах ртутного стовпчика? Ще далеко до атмосферного, хто в курсі?
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21.02.2024 19:31 Відповісти
Reuters: Росія вже отримала від Ірану близько 400 балістичних ракет

Середа, 21 лютого 2024, 16:58

Поділитись: https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/21/7180129/ https://www.eurointegration.com.ua/news/2024/02/21/7180129/

Іран з початку 2024 року вже відправив до Росії кілька партій своїх балістичних ракет класу "земля-земля" в межах домовленостей із поглиблення співпраці між двома країнами.

Про це агентство https://www.reuters.com/world/iran-sends-russia-hundreds-ballistic-missiles-sources-say-2024-02-21/ Reuters довідалось від шістьох джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами трьох іранських джерел Reuters, Іран надав Росії близько 400 ракет, більшість із яких належать до групи іранських балістичних ракет малої дальності Fateh-110. Радіус деяких із них становить від 300 до 700 кілометрів.

Одне джерело уточнило, що ракети почали відправляти Росії на початку січня в межах https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/12/5/7174943/ домовленостей , укладених наприкінці 2023 року під час зустрічей на рівні військових і спецслужб у Тегерані та Москві. Частина поставок відбувалась літаками, частина - кораблями через Каспійське море, а інші були перевезені літаком.
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21.02.2024 20:06 Відповісти
Уряд Канади виділить 30 млн канадських доларів (близько 23 млн доларів США) на закупівлю https://www.slovoidilo.ua/2023/12/06/infografika/bezpeka/artylerijski-***********-********-sytuacziya-postavkamy-soyuznykiv *********** для України поза програмами НАТО.

За даними журналістів, канадська влада має намір спрямувати кошти на програму із забезпечення України артилерійськими снарядами, запропоновану Чехією. Наразі Оттава веде з чехами переговори з цього приводу.

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23 млн доларів США-ЦЕ 10 ТИС . СНАРЯДІВ.

максимум на тиждень
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21.02.2024 20:13 Відповісти
Дякуемо Канаді, Чехії, Великої Брітаніі та іншим.

UnIted we stand.

Слава Україні!
Смерть ворогу!
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21.02.2024 20:22 Відповісти
да печалька мы и ***** никому не нужны
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21.02.2024 20:46 Відповісти
Шольц тянет до выборов,на которых его вышвырнут из власти.
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21.02.2024 20:55 Відповісти
Вера Измайлова

@veraizmaylova41

Художник Марьян Каменски Австрия

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21.02.2024 21:05 Відповісти
 
 