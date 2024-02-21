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На Сумщині в межах 5-кілометрової зони від кордону встановлюються додаткові обмеження особливого режиму, - ОВА

дпсу

Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Суми".

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У період із 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму. Та заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми"", – йдеться в наказі.

Також читайте: На Сумщині заборонено рух цивільного транспорту на деяких ділянках доріг у межах 5-кілометрової зони від кордону, - ОВА. СПИСОК

Крім того, також заборонене проведення робіт, не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.

Автор: 

кордон (4769) Сумська область (3681) обмеження (244)


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*****,вже в рашку тікають від зеленого ******* ???
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21.02.2024 19:08 Відповісти
Я думав,додаткові укріплення.
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21.02.2024 19:10 Відповісти
Так на західних кордонах ще від літа діють.... - там же небезпечніше...
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21.02.2024 19:29 Відповісти
щоб контрабасить не заважали
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21.02.2024 19:30 Відповісти
21.‎02.‎2024 728 доба війни

41 доба до закінчення конституційного терміну президента Зеленського

Дуже хотілось би знати (і ми дізнаємось) скільки мільйонів списали в кабінеті Шмигаля на це жалюгіддя, яке вони називають "новими позиціями українських військ". Ще більше хотілось би, щоб в них посидів Шмигаль і Стефанчук під час обстрілу. Щоб зовсім було "потужно" бажано прихопити Зеленського.
Хто з привладних, саботував таке рішення з 2019 року?? ГенПрокурор має усі факти на руках, посадовці Шмигаля та з ОПУ, ще не потікали, з довідками від буданова через кордон!!
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21.02.2024 19:42 Відповісти
 
 