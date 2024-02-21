На Сумщині в межах 5-кілометрової зони від кордону встановлюються додаткові обмеження особливого режиму, - ОВА

Відповідний наказ підписаний начальником Сумської обласної військової адміністрації Володимиром Артюхом та командиром оперативно-тактичного угруповання "Суми".

Про це повідомляє Сумська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"У період із 26 лютого 2024 року до завершення дії правового режиму воєнного стану встановити на території Сумської області додаткові тимчасові обмеження особливого режиму. Та заборонити вільний вʼїзд (допуск), перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт, не повʼязаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій, проведенням аварійних, рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням в межах пʼятикілометрової зони від державного кордону України поза межами населених пунктів у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Суми"", – йдеться в наказі.

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Крім того, також заборонене проведення робіт, не повʼязаних з виконанням завдань у ході підготовки та ведення операції (бойових дій) та охорони державного кордону.