Посли G7 закликають владу не допустити саботажу реформи Бюро економічної безпеки

Посли країн "Групи семи" застерегли керівництво України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Посли держав "Групи семи" в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

В "ЄП" розповідають, що лист написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.

У листі йдеться про те, що реформа Бюро економічної безпеки повинна містити чотири ключові положення:

Відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ. Незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора. Можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи. Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових протягом року після призначення нового директора за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", - наголошується в листі.

Лист з'явився після того, як сьогодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт N10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), а підтримані бізнесом альтернативні до нього законопроєкти рекомендував відхилити. Згідно з цим законом переатестація співробітників БЕБ відкладається до завершення війни.

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