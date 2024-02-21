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Посли G7 закликають владу не допустити саботажу реформи Бюро економічної безпеки

беб

Посли країн "Групи семи" застерегли керівництво України від саботажу реформи Бюро економічної безпеки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Посли держав "Групи семи" в листі до керівництва українських органів влади застерегли від ухвалення реформи Бюро економічної безпеки, яка не відповідає вимогам європейської інтеграції та програми Міжнародного валютного фонду.

В "ЄП" розповідають, що лист написаний на ім'я голови парламенту Руслана Стефанчука, а також адресований прем'єру Денису Шмигалю, голові Офісу президента Андрію Єрмаку та ще кільком урядовцям і парламентарям із правоохоронного та фінансового комітетів.

У листі йдеться про те, що реформа Бюро економічної безпеки повинна містити чотири ключові положення:

  1. Відкритий і прозорий конкурс на посаду нового директора БЕБ.
  2. Незалежний аудит діяльності БЕБ через один і три роки після призначення нового директора.
  3. Можливість звільнення директора БЕБ на підставі висновків аудиту й неможливість звільнення рішенням уряду на підставі "незадовільних результатів" роботи.
  4. Переатестація всіх працівників БЕБ і призначення нових протягом року після призначення нового директора за прозорою та врегульованою законом процедурою.

"Наголошуємо, що ухвалення будь-якого законопроєкту без цих елементів негативно вплине на фіскальну стабільність країни та виконання умов програми МВФ і європейської інтеграції. Крім того, ми наполегливо рекомендуємо не включати в закон про БЕБ будь-які положення, які підривають незалежність інших інституцій", - наголошується в листі.

Лист з'явився після того, як сьогодні Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав урядовий законопроєкт N10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ), а підтримані бізнесом альтернативні до нього законопроєкти рекомендував відхилити.  Згідно з цим законом переатестація співробітників БЕБ відкладається  до завершення війни.

Читайте також: Зареєстрований альтернативний законопроєкт про Бюро економічної безпеки, всі працівники мають пройти переатестацію, - "слуга народу" Радіна

Автор: 

законопроєкт (3591) Бюро економічної безпеки (618)


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Топ коментарі
+4
Якщо ті реформи будуть під контролем д'єрмака то результат вже відомий.
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21.02.2024 19:31
+4
Тобто, ЗЄ вже прямим текстом кадуть, що аін займаєттся саботажем.

Але особистий потужний менеджер ЗЄ Гетманцев вже підтримав саботаж.
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21.02.2024 19:51
+3
Зелені підари вирішили не припиняти обкрадати країну навіть під час війни. Тим більше, зараз умови для цього найсприятливіші. Але Зєля тут ні при чому, правда?
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21.02.2024 19:54
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А ви Нам атамакси..
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21.02.2024 19:26 Відповісти
За брехню?

Найкращі побажання, максимум.
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21.02.2024 19:53 Відповісти
Якщо ті реформи будуть під контролем д'єрмака то результат вже відомий.
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21.02.2024 19:31 Відповісти
Ви що ? головному реХВарматору країни вже не довіряєте ? "Абідно, клянусь а, абідно, ну! Ничєво не сделал."https://youtu.be/P8U2rmtpFgs
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21.02.2024 19:46 Відповісти
Не до цього владі. На останок сидіння у ВРУ, вона законопроект про камери спостереження пропихує через ВРУ !!
Украіна має гроші і на це…
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21.02.2024 19:35 Відповісти
Я не зрозумів про чию економічну безпеку йде річ. Зеленського чи його тупих сАвєтніков ? Брехали й брешуть, крали й крадуть. Навіть війна не зупинила.
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21.02.2024 19:40 Відповісти
Та ну нх, вони собі в ноги не вистрілят
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21.02.2024 19:41 Відповісти
у зе!поца, зробили, все, як замовляли в європі:

Комітет Гетманцева підтримав відстрочку перезавантаження БЕБ. У Мін'юсті пояснили це нестачею кадрів

Джерело: https://biz.censor.net/n3474702
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21.02.2024 19:42 Відповісти
Гарна, прямолінійна рекомендація.
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21.02.2024 19:44 Відповісти
ЗЕдЄрмаки такі тупі, що вони ні прямих рекомендацій, ні натяків вже не розуміють. Влада очі з'їла.
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21.02.2024 19:47 Відповісти
Деякі рекомендації з прикладанням деяких механізмів, повертають зір, іноді частково, а іноді повністю, таке буває,),
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21.02.2024 19:52 Відповісти
Тобто, ЗЄ вже прямим текстом кадуть, що аін займаєттся саботажем.

Але особистий потужний менеджер ЗЄ Гетманцев вже підтримав саботаж.
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21.02.2024 19:51 Відповісти
Зелені підари вирішили не припиняти обкрадати країну навіть під час війни. Тим більше, зараз умови для цього найсприятливіші. Але Зєля тут ні при чому, правда?
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21.02.2024 19:54 Відповісти
Верховний зепідр пропонував прирівняти корупцію під час війни до держзради. Настав час оголосити зепідру держзраду.
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21.02.2024 23:59 Відповісти
Інопланетяни... блін.
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21.02.2024 19:56 Відповісти
Можемо з усією відповідальністю запевнити наших партнерів з G7, що будь-які хвилювання з цього приводу абсолютно безпідставні. Жодного саботажу реформ Бюро економічної безпеки не буде бо ми настільки уважно підійшли до цього питання, що реформуванням, підбором та затвердженням всіх кандидатур займеться безпосередньо Андрій Єрмак. - Офіс преЗЕдента України.
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21.02.2024 20:03 Відповісти
А після G7 це випадково не ті посли до яких колись бігав скаржитися директор НАБУ Ситник? Якщо це ті, то їх рекомендації потрібно виконувати, а то ще хтось побіжить до них скаржитися.
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21.02.2024 20:11 Відповісти
Ви тільки вдумайтесь владу закликають не саботувати реформу БЕБ
А чи не пора такій владі на смітник?....
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21.02.2024 20:19 Відповісти
Привладні узурпатори заборонили народу - джерелу влади в державі проводити вибори і змінювати їх. Тепер, користуючись моментом, здають державу ворогу і грабують як в останній день.
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22.02.2024 00:03 Відповісти
Гундосили Зелені на ваші заклики!
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21.02.2024 21:15 Відповісти
Дістали вже!
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22.02.2024 14:44 Відповісти
 
 