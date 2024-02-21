Суд оголосив перерву до 23 лютого у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Пашинському
Вищий антикорупційний суд продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському 23 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ , про це оголосила суддя ВАКС Наталя Мовчан.
"Судом оголошується перерва до п'ятниці, на 13:00", - сказала вона.
На засіданні виступили адвокати екснардепа, які, серед іншого, висловили думку щодо необґрунтованості підозри Пашинському.
Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.
СПРАВА ПАШИНСЬКОГО
Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі.
Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.
Екснардеп заявив, що обвинувачення НАБУ абсолютно безпідставні, і висловив запевнення, що його спробують запроторити до в’язниці.
Оборонні підприємства закликали ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК.
21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.
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a далі випуск під заставу і пошуки разом з Інтерполом..
- Де таке?
- вот.
А там слова "керує" немає! Шах і мат, порохоботи!
В суді прокурори сказали ринкова вартість одних лише вкрадених нафтопродуктів 5 млрд. гр. на даний час
- З00 млн, Ваша честь.
Я так розумію сам курченко написав заяву на Пашинського і ******* взялися виконувати чергове завдання *******.... суки, що ви творите?
В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.
Питання: яке авто купив син за 4 000 000 доларів????
Що стосується цієі конченоі сімейки,пропоную:обміняти плешивого і його синочка на полонених Воінів-Захисників Украіни.На сьогодні,в полоні білчґя 25тис.украінців,ще 23тис пропали без вісті
Справуйся добре....
А про "бариг" ми вже наслухались в 2019му.... лапша на вуха вже не конає....
Порошенку війна була не вигідна і він організував чесні вибори. Зеленому баризі війна вигідна і він намагається залишитись при владі з його кремлівськими агентами (Татаровим, Єрмаком, Смірновим, Шурмою, Шуфричем, Коломойським, Безмозглою, Арахімією, Стефанчуком, Корнієнком і прочим Ригівським бидлом).
Поки не виженемо з влади зеленого баригу, який заробляє на війні, перемоги нам не бачити.