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Суд оголосив перерву до 23 лютого у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Пашинському

суд,пашинський

Вищий антикорупційний суд продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це оголосила суддя ВАКС Наталя Мовчан.

"Судом оголошується перерва до п'ятниці, на 13:00", - сказала вона.

На засіданні виступили адвокати екснардепа, які, серед іншого, висловили думку щодо необґрунтованості підозри Пашинському.

Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Справа сфальшована. Мене заарештують під заставу у сотні мільйонів гривень, - Пашинський про запобіжний захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

СПРАВА ПАШИНСЬКОГО

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУОбшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі.

Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Екснардеп  заявив, що обвинувачення НАБУ абсолютно безпідставні, і висловив запевнення, що його спробують запроторити до в’язниці.

Оборонні підприємства закликали ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському. 

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі  299 999 100 грн.

Автор: 

Пашинський Сергій (407) Антикорупційний суд ВАКС (1953) запобіжний захід (488)


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Топ коментарі
+11
Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі Джерело:
Я так розумію сам курченко написав заяву на Пашинського і ******* взялися виконувати чергове завдання *******.... суки, що ви творите?
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21.02.2024 19:40
+8
Не фантазуй. Влаштують свято москалям на замовлення 23 лютого дуже символічно. От і все.
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21.02.2024 19:42
+7
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21.02.2024 19:43
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Напевне очікуватимуть мільйонні пропозиції від Пашинського.
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21.02.2024 19:33 Відповісти
І , певно , їх отримають ...
Або ігформацію , яка потрібна ...
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21.02.2024 20:08 Відповісти
24 лютого 22 року Пашинський передав бійцям для боротьби з оркамиСтугни і Корсари і 23 його треба посадити? Дуже цинічно. Явна заказуха путіна.
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21.02.2024 21:29 Відповісти
Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістюhttps://mbiz.censor.net/news/3474651/prokurory_prosyat_areshtuvaty_pashynskogo_iz_zastavoyu_u_300_milyioniv у розмірі 299 999 100 грн.

a далі випуск під заставу і пошуки разом з Інтерполом..
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21.02.2024 19:34 Відповісти
Не фантазуй. Влаштують свято москалям на замовлення 23 лютого дуже символічно. От і все.
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21.02.2024 19:42 Відповісти
Насправді 23 лютого чорний день москалів. У цей день 1918 року німецьке командування змусило їх підписати мирний договір за яким москалі мали покинути Україну. Детальніше https://www.istpravda.com.ua/articles/2013/02/23/113366/ ось тут
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21.02.2024 20:14 Відповісти
але у них свято
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21.02.2024 21:41 Відповісти
Усе мрієш, що Зельц розбереться з "розбійниками" а посполитим ковбаски наріжте?
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21.02.2024 20:07 Відповісти
потягне 299 лямів?
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21.02.2024 19:34 Відповісти
Він іі потягне кожного місяця вже років 20,як тільки підібрала юлька
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21.02.2024 19:41 Відповісти
- Татаров керує правоохоронною системою України.
- Де таке?
- вот.
А там слова "керує" немає! Шах і мат, порохоботи!
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21.02.2024 19:42 Відповісти
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21.02.2024 19:43 Відповісти
Це як на чай для цього бандюка.
В суді прокурори сказали ринкова вартість одних лише вкрадених нафтопродуктів 5 млрд. гр. на даний час
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21.02.2024 23:33 Відповісти
Підсудний, Ваше останнє слово!
- З00 млн, Ваша честь.

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21.02.2024 19:39 Відповісти
дурдинятко у власному соусі.
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21.02.2024 20:09 Відповісти
Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі Джерело:
Я так розумію сам курченко написав заяву на Пашинського і ******* взялися виконувати чергове завдання *******.... суки, що ви творите?
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21.02.2024 19:40 Відповісти
Адвокат колишнього нардепа, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергія Пашинського, Андрій Федур, прокоментував підозру по справі 2014-2018 років про так зване паливо Курченка: під час слідчих дій у Пашинського вдома "нічого не виявили".
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21.02.2024 19:53 Відповісти
Нафтопродукти були вкрадені в держави, яка їх конфіскувала в курченка
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21.02.2024 23:35 Відповісти
Асоціація оборонної промисловості просить ВАКС не допустити усунення Пашинського від координування підприємств ОПК
В Асоціації заявили, що усунення їхнього керівника Сергія Пашинського однозначно зашкодить інтересам захисту держави та розвитку вітчизняного незалежного ОПК.
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21.02.2024 19:47 Відповісти
Всі проблеми КБ ЛУЧ з правоохоронцями та відсутністю державних замовлень були і є через Пашинського. Єдиного українського виробника Стугни, Нептунів, Корсарів, Вільхи вже кілька років ламають через коліно, щоб дістати Пашинського.
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21.02.2024 19:49 Відповісти
Пашинський заявив, що восени 2023 року почався новий етап укладання договорів на постачання зброї і "новий етап завищення ціни в півтора-два рази". Він розповів про це НАБУ, після чого проти екснардепа й ініціювали справу.
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21.02.2024 19:51 Відповісти
суму застави татаров із смірновим придумували?
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21.02.2024 19:51 Відповісти
А син Пашинського на фронті чи досі сидить на хлібному місці оборонпрому? До речі, колись Пашинський порівняв посаду сина з посадою прибиральниці, забувши порівняти їх з/п.
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21.02.2024 19:51 Відповісти
Син Пашинського Антон -,вже замдиректора КБ Луч щ початку березня 22р., другий,пишуть,що за кордоном,до речі Антошка в минулому році (з декларації)купив авто за 150млн.гр.,так що це половина застави
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21.02.2024 20:04 Відповісти
МАЛАДЕЦ! добре грошики відпрацьовуєш, але не дуже.
Питання: яке авто купив син за 4 000 000 доларів????
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21.02.2024 20:33 Відповісти
Визнаю помилку: у цього мажорчіка задекларовано 2 авто ,одне з яких за млн.гр.,дві квартири у Києві,одна з яких 2млн.,колекція коштовн.годинників,ювелірні прикраси і 1,5млн.гр.готівкою.
Що стосується цієі конченоі сімейки,пропоную:обміняти плешивого і його синочка на полонених Воінів-Захисників Украіни.На сьогодні,в полоні білчґя 25тис.украінців,ще 23тис пропали без вісті
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21.02.2024 22:39 Відповісти
Вже підказали точніше?
Справуйся добре....
А про "бариг" ми вже наслухались в 2019му.... лапша на вуха вже не конає....
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21.02.2024 22:45 Відповісти
Пане,я не живу підказками,чи чужими інструкціями,це ваш стиль.Відкривайте декларації і аналізуйте.Щасти
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21.02.2024 23:01 Відповісти
Декларацию - в студию!
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22.02.2024 10:35 Відповісти
Без конфіскації всього награбованого?
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21.02.2024 23:38 Відповісти
Помилка:2 авто,останнє за 1 млн.
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22.02.2024 00:17 Відповісти
Судді ще не наїлися. ОП теж зголоднів без підтримки, - іржавим залізом не наїсись. А тут, звідки не возьмись, з'явився "кормілєц"!
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21.02.2024 19:52 Відповісти
Пригадую, що суд по "фінансуванню Порошенком ЛДНР" в січні 2022року також переносили, на 2 дні. І тоді всім стало зрозуміло, що доказухою в обвинувачення повна лажа (та й взагалі "справа" виявилась лажовою). Тому після сьогоднішнього переносу можу звангувати, що така ж сама лажа з обвинуваченням Пашинського.
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21.02.2024 20:01 Відповісти
Гроші це волшебство
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21.02.2024 20:06 Відповісти
Так-так, сьогоднішнє. Чаклуй
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21.02.2024 20:44 Відповісти
кукурікай голосніше Подо.лядіна щойно вилуплена та із звихненою клавою.
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22.02.2024 00:01 Відповісти
Рівно 10 років , як у нього в машині знайшли снайперську гвинтівку - всі вже забули ?
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21.02.2024 20:10 Відповісти
жалко ты ему ещё не попался кацап...
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21.02.2024 20:59 Відповісти
Зелений барига поводить себе, як професійний злодій. Адже він збагатився на війні у 840 разів і не хоче припиняти війну, бо війна йому вигідна.
Порошенку війна була не вигідна і він організував чесні вибори. Зеленому баризі війна вигідна і він намагається залишитись при владі з його кремлівськими агентами (Татаровим, Єрмаком, Смірновим, Шурмою, Шуфричем, Коломойським, Безмозглою, Арахімією, Стефанчуком, Корнієнком і прочим Ригівським бидлом).
Поки не виженемо з влади зеленого баригу, який заробляє на війні, перемоги нам не бачити.
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21.02.2024 20:19 Відповісти
пропоную поміняти цю шваль на полонених патріотів Украіни,Воінів,що в полоні.Воео на плівках говорить виключно на кацапській,а синок в соцмережах підписується як Пашинский,без ь.Ці псевдопатріоти така ж легевка як і нинішній ОП
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21.02.2024 22:44 Відповісти
Лише після вироку з конфіскацією майна, а не так як кума фюрера мертветчука
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21.02.2024 23:42 Відповісти
Важлива деталь.Головне щоб вивів на хазяіна.
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22.02.2024 08:32 Відповісти
Не розумію, як можно заволодіти нафтою, якщо вона передана державі
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22.02.2024 08:52 Відповісти
 
 