Суд оголосив перерву до 23 лютого у засіданні щодо обрання запобіжного заходу Пашинському

Вищий антикорупційний суд продовжить засідання з обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Сергію Пашинському 23 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ , про це оголосила суддя ВАКС Наталя Мовчан.

"Судом оголошується перерва до п'ятниці, на 13:00", - сказала вона.

На засіданні виступили адвокати екснардепа, які, серед іншого, висловили думку щодо необґрунтованості підозри Пашинському.

Під час засідання представники прокуратури повідомили, що просять взяти Пашинського під варту із заставою у 299 999 100 грн.

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СПРАВА ПАШИНСЬКОГО

Колишній нардеп та голова асоціації оборонних підприємств Сергій Пашинський 13 лютого повідомив, що до його помешкання прийшли з обшуком представники СБУ та НАБУ. Обшук проводився у справі щодо передачі "палива Курченка" державі.

Згодом у НАБУ та СБУ повідомили, що оголошено підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів.

Екснардеп заявив, що обвинувачення НАБУ абсолютно безпідставні, і висловив запевнення, що його спробують запроторити до в’язниці.

Оборонні підприємства закликали ВАКС не усувати Пашинського від координування ОПК.

21 лютого Вищий антикорупційний суд розпочав обирати запобіжний захід екснардепу та голові асоціації оборонних підприємств Сергію Пашинському.

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури просять суд обрати екснардепу Сергію Пашинському запобіжний захід у вигляді арешту із можливістю застави у розмірі 299 999 100 грн.