Польський уряд проведе офіційні переговори з фермерами в понеділок 26 лютого, - заступник міністра сільського господарства Колодзейчак

У понеділок 26 лютого в Польщі пройдуть офіційні переговори з фермерами, які протестують на кордоні з Україною.

Про це розповів заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio 24.

Заступник міністра пояснив, що зараз опрацьовуються деталі зустрічі. Він підкреслив, що якщо ці переговори відбудуться, то це будуть такі переговори, які не проводилися в Польщі на тему сільського господарства протягом 30 років.

Колодзейчак додав, що мета міністерства - досягти згоди з фермерами.

"Створення певної дорожньої карти, часових рамок для вирішення подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде", - зазначив він.

За його словами,фермери визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. Він заявив, що це точно не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії.

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Про місце де відбудуться переговори повідомлять до кінця тижня.

Крім того, у середу, 21 лютого, Колодзейчак буде обговорювати це питання з міністром культури, щоб, як він заявив, "місце проведення переговорів мало належний статус для вирішення цих питань".

Зазначається, що наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Найімовірніше, офіційні переговори розпочнуться в понеділок - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відмови від деяких змін у сільському господарстві, пов'язаних із "Зеленою угодою", оголошеною інституціями ЄС.

За словами польської влади, на рівні ЄС ведуться переговори з обох питань, але водночас Міністерство сільського господарства не виключає запровадження певних рішень самостійно, в тому числі й обмеження імпорту українських товарів. Які товари потраплять до цього списку обмежень і на які ще заходи очікують аграрії, буде обговорюватися на робочих зустрічах.

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