Польський уряд проведе офіційні переговори з фермерами в понеділок 26 лютого, - заступник міністра сільського господарства Колодзейчак
У понеділок 26 лютого в Польщі пройдуть офіційні переговори з фермерами, які протестують на кордоні з Україною.
Про це розповів заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio 24.
Заступник міністра пояснив, що зараз опрацьовуються деталі зустрічі. Він підкреслив, що якщо ці переговори відбудуться, то це будуть такі переговори, які не проводилися в Польщі на тему сільського господарства протягом 30 років.
Колодзейчак додав, що мета міністерства - досягти згоди з фермерами.
"Створення певної дорожньої карти, часових рамок для вирішення подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде", - зазначив він.
За його словами,фермери визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. Він заявив, що це точно не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії.
Про місце де відбудуться переговори повідомлять до кінця тижня.
Крім того, у середу, 21 лютого, Колодзейчак буде обговорювати це питання з міністром культури, щоб, як він заявив, "місце проведення переговорів мало належний статус для вирішення цих питань".
Зазначається, що наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Найімовірніше, офіційні переговори розпочнуться в понеділок - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.
Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відмови від деяких змін у сільському господарстві, пов'язаних із "Зеленою угодою", оголошеною інституціями ЄС.
За словами польської влади, на рівні ЄС ведуться переговори з обох питань, але водночас Міністерство сільського господарства не виключає запровадження певних рішень самостійно, в тому числі й обмеження імпорту українських товарів. Які товари потраплять до цього списку обмежень і на які ще заходи очікують аграрії, буде обговорюватися на робочих зустрічах.
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Тиждень туди…тиждень сюди …
Маладці, польский уряд…
А в цей час « блокування» іде. ЗСУ воюе. Кровью льеться…
Ху&ло задоволено.
Під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині - вже близько 30%, і ця частка продовжує знижуватися, бо інші видатки - на мігрантів, на екологію, на безпеку - зростають.
При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій, - відтоді, як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 млрд євро.
Переговори про членство в ЄС для Польщі були найскладнішими саме в аграрній галузі, і супроводжувалися видовищними протестами фермерів - подекуди доходило аж до спалювання європейського прапора.
"Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. Ми також повинні поставити умови для України. Якщо ми не створимо ці інструменти сьогодні, Польща, напевно, не погодиться на вступ України до ЄС", - попереджав польський міністр сільського господарства Роберт Телус у попередньому уряді.
В нинішньому уряді також попереджають: проблеми із зерном та вантажоперевезеннями будуть, як заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський, "найскладнішими" у переговорах України про членство в ЄС.
Поки суперечки і вибори у Польщі тривали, до проблем фермерів додалася і європейська "Зелена угода". Її втілення, на думку фермерів - і не лише польських, - ще більше здорожчить виробництво при тому, що доходи від продажу сільгосппродукції не зростають. Тобто, при більших видатках фермери отримуватимуть дедалі менше доходів.
Саме це призвело до масштабних протестів фермерів від початку цього року по всій Європі.
І саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі історія з протестами не вичерпається, - далі можуть піти цукор, курятина або яйця, залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт.
Тому українська влада виходить із ще однією пропозицією - шукати інші шляхи для експорту.
Показово, що цей же варіант підказують Україні і з Польщі.
Як заявляла в коментарі ВВС Україна колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, "треба готуватися не до легкого шляху під фанфари, а розуміти, що ми, виходячи на європейський ринок, у когось забираємо частку цього ринку. Тому це не буде легко або під оплески".
Y 2023 році до ЄС, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, до ЄС вже йшло до 60% української сільгосппродукції.
Якщо ж говорити про грошовий вимір, то, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, із загальної суми експортного виторгу у 22 млрд доларів від АПК, близько 54% заробили в Європі.
@nazar_london
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https://twitter.com/nazar_london/status/1760280700991705214 5 ч
Ой, тут французькі фермери викидають польську продукцію. Польські фермери, беріть трактори і терміново їдьте перекривайте французько-німецький кордон!
Поляки слабаки виявляється.
Ігноруйте польські товари, купуйте українське!
Нам би влити таке бабло в аграрний сектор і ляхи на колінах здохнуть!
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