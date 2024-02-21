УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14337 відвідувачів онлайн
Новини
1 873 24

Польський уряд проведе офіційні переговори з фермерами в понеділок 26 лютого, - заступник міністра сільського господарства Колодзейчак

міхал,колодзейчак

У понеділок 26 лютого в Польщі пройдуть офіційні переговори з фермерами, які протестують на кордоні з Україною.

Про це розповів заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Polskie Radio 24.

Заступник міністра пояснив, що зараз опрацьовуються деталі зустрічі. Він підкреслив, що якщо ці переговори відбудуться, то це будуть такі переговори, які не проводилися в Польщі на тему сільського господарства протягом 30 років.

Колодзейчак додав, що мета міністерства - досягти згоди з фермерами.

"Створення певної дорожньої карти, часових рамок для вирішення подальших проблем, тому що це не політична акція, це стратегічна акція, яка повинна призвести до того, що через два місяці таких проблем не буде", - зазначив він.

За його словами,фермери визначать своїх представників для участі у переговорах з урядом. Він заявив, що це точно не будуть профспілкові діячі, які сьогодні переслідують цілі політичної партії.

Дивіться: Зеленський пропонує урядам України та Польщі найближчим часом провести перемовини на кордоні: Я готовий бути також. ВIДЕО

Про місце де відбудуться переговори повідомлять до кінця тижня.

Крім того, у середу, 21 лютого, Колодзейчак буде обговорювати це питання з міністром культури, щоб, як він заявив, "місце проведення переговорів мало належний статус для вирішення цих питань".

Зазначається, що наразі міністерство збирає вимоги протестувальників. Найімовірніше, офіційні переговори розпочнуться в понеділок - за день до запланованої масової акції протесту фермерів у Варшаві.

Фермери вимагають обмеження імпорту українських товарів до Польщі та відмови від деяких змін у сільському господарстві, пов'язаних із "Зеленою угодою", оголошеною інституціями ЄС.

За словами польської влади, на рівні ЄС ведуться переговори з обох питань, але водночас Міністерство сільського господарства не виключає запровадження певних рішень самостійно, в тому числі й обмеження імпорту українських товарів. Які товари потраплять до цього списку обмежень і на які ще заходи очікують аграрії, буде обговорюватися на робочих зустрічах.

Також читайте: Польські протестувальники діють під впливом російських агентів, такі вчинки шкодять репутації країни, - МЗС Польщі про проросійський плакат на протесті фермерів

Автор: 

кордон (4769) Польща (8500) протест (2398) фермер (387) блокування (650)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
ви такий наївний ! все це робиться зі згоди польського уряду . забули про потопельника ?
показати весь коментар
21.02.2024 20:20
+6
******* придумала курва: заблокувала кордон, влаштувала антиукраїнську істерію у країні, звинуватила у всіх своїх бідах українських сільгоспвиробників для того аби у варшаві помітили, що панство хоче від держави грошей на свій бізнес.
показати весь коментар
21.02.2024 20:25
+5
Не фермери, а якісь подлі напівкасапи...
показати весь коментар
21.02.2024 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не фермери, а якісь подлі напівкасапи...
показати весь коментар
21.02.2024 20:11 Відповісти
А куди поспішати?

Тиждень туди…тиждень сюди …

Маладці, польский уряд…

А в цей час « блокування» іде. ЗСУ воюе. Кровью льеться…

Ху&ло задоволено.
показати весь коментар
21.02.2024 20:38 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2024 20:14 Відповісти
А-до 26-го сыпьте украинское зерно на землю, валите на рельсы строй-мусор - и ваще делайте побольше говна клятым украинцам...
показати весь коментар
21.02.2024 20:15 Відповісти
Польський уряд профукав момент. Тепер ці "псевдофермери" отримали гуманітарну допомогу з московії (які трактори, ну прям з конвеєра хвилину назад. Яке там поле з навозом !), й не заспокояться доки ВЛАДУ ПОЛЬЩІ не знесуть. "Чужими" тракторами.
показати весь коментар
21.02.2024 20:16 Відповісти
ви такий наївний ! все це робиться зі згоди польського уряду . забули про потопельника ?
показати весь коментар
21.02.2024 20:20 Відповісти
Не виключаю. Є думка. Але страшно навіть вголос казати.
показати весь коментар
21.02.2024 20:47 Відповісти
куди поспішати можно не в цей понеділок можно через місяць ! он Конгрес так поспішав що пішов на канікули . з такими союзниками ворогів не треба .
показати весь коментар
21.02.2024 20:18 Відповісти
BBC

Під час обговорення європейського бюджету на наступні роки постало питання аграрних субсидій, які складають найбільшу частину видатків спільного бюджету ЄС. Але якщо раніше вони становили близько 60% видатків, то нині - вже близько 30%, і ця частка продовжує знижуватися, бо інші видатки - на мігрантів, на екологію, на безпеку - зростають.

При цьому Польща є як одним із найбільших аграрних виробників на європейському ринку, так і одним із найбільших отримувачів дотацій, - відтоді, як Польща стала членом Євросоюзу, лише на сільське господарство вона отримала близько 74 млрд євро.

Переговори про членство в ЄС для Польщі були найскладнішими саме в аграрній галузі, і супроводжувалися видовищними протестами фермерів - подекуди доходило аж до спалювання європейського прапора.

"Коли Польща вступила до Євросоюзу, нам довелося виконати умови. І ці умови нам були нав'язані дуже жорстко. Ми також повинні поставити умови для України. Якщо ми не створимо ці інструменти сьогодні, Польща, напевно, не погодиться на вступ України до ЄС", - попереджав польський міністр сільського господарства Роберт Телус у попередньому уряді.

В нинішньому уряді також попереджають: проблеми із зерном та вантажоперевезеннями будуть, як заявив очільник польського МЗС Радослав Сікорський, "найскладнішими" у переговорах України про членство в ЄС.

Поки суперечки і вибори у Польщі тривали, до проблем фермерів додалася і європейська "Зелена угода". Її втілення, на думку фермерів - і не лише польських, - ще більше здорожчить виробництво при тому, що доходи від продажу сільгосппродукції не зростають. Тобто, при більших видатках фермери отримуватимуть дедалі менше доходів.

Саме це призвело до масштабних протестів фермерів від початку цього року по всій Європі.

І саме це є аргументом тих, хто вважає, що на зерні і на Польщі історія з протестами не вичерпається, - далі можуть піти цукор, курятина або яйця, залежно від того, аграрні інтереси якої країни зачіпатиме український експорт.
показати весь коментар
21.02.2024 20:21 Відповісти
3а умов, коли рішення Єврокомісії впродовж місяців фактично ігноруються Польщею, сподіватися на те, що цього разу попередження подіють, навряд чи варто.

Тому українська влада виходить із ще однією пропозицією - шукати інші шляхи для експорту.

Показово, що цей же варіант підказують Україні і з Польщі.

Як заявляла в коментарі ВВС Україна колишня заступниця міністра закордонних справ Лана Зеркаль, "треба готуватися не до легкого шляху під фанфари, а розуміти, що ми, виходячи на європейський ринок, у когось забираємо частку цього ринку. Тому це не буде легко або під оплески".
показати весь коментар
21.02.2024 20:27 Відповісти
До війни Україна постачала до ЄС менше третини своєї аграрної продукції, пріоритетними були ринки Африки та Азії.

Y 2023 році до ЄС, за даними Українського клубу аграрного бізнесу, до ЄС вже йшло до 60% української сільгосппродукції.

Якщо ж говорити про грошовий вимір, то, за словами заступника голови Всеукраїнської аграрної ради Дениса Марчука, із загальної суми експортного виторгу у 22 млрд доларів від АПК, близько 54% заробили в Європі.
показати весь коментар
21.02.2024 20:31 Відповісти
Це якщо розглядати внутрішній ринок, тобто обсяг агропродукції виробленої в Україні. А якщо подивитись на ринок Європейського союзу, то там частка України складає всього 9%. Це кіт наплакав.
показати весь коментар
21.02.2024 23:30 Відповісти
Лана Зеркаль коли готувала угоду про вільну торгівлю з ЄС то втулила туди квоти, які обмежують експорт української сільгосппродукції. Тепер коли Єврокомісія тимчасово відмінила ті квоти то поляки виступають проти. Що ж це в неї за вільна торгівля така, яка з усіх боків обставлена квотами? Тому нехай краще вже мовчить, коли нахамутала в тій угоді, що й сам чорт голову зломить.
показати весь коментар
21.02.2024 23:45 Відповісти
******* придумала курва: заблокувала кордон, влаштувала антиукраїнську істерію у країні, звинуватила у всіх своїх бідах українських сільгоспвиробників для того аби у варшаві помітили, що панство хоче від держави грошей на свій бізнес.
показати весь коментар
21.02.2024 20:25 Відповісти
Поляки вже звикли жирувати за останнє десятиліття на дотаціях ЄС. А Єврокомісія вирішила, що нема дурних, і обмежила дотації. Ну а винна зрозуміло що невістка, у даному випадку Україна.
показати весь коментар
21.02.2024 23:23 Відповісти
оце оперативність...
показати весь коментар
21.02.2024 20:26 Відповісти
Nazar Smyk

@nazar_london

·

https://twitter.com/nazar_london/status/1760280700991705214 5 ч

Ой, тут французькі фермери викидають польську продукцію. Польські фермери, беріть трактори і терміново їдьте перекривайте французько-німецький кордон!
показати весь коментар
21.02.2024 20:27 Відповісти
С пулемета с ними поговорить по душам из ближайшего леса.
показати весь коментар
21.02.2024 20:31 Відповісти
Україна сильна іми завалимо світ своєю агропродукцією!
Поляки слабаки виявляється.

Ігноруйте польські товари, купуйте українське!
Нам би влити таке бабло в аграрний сектор і ляхи на колінах здохнуть!
показати весь коментар
21.02.2024 20:43 Відповісти
Маю надію що польські фермери будуть так само як українське зерно, блокувати рашистські війська у себе на кордоні.
показати весь коментар
21.02.2024 23:16 Відповісти
Подпишите ВАЖНУЮ петицию в Конгресс США об изъятии русских 300 млрд.$ и направление их на возмещение персонального ущерба украинцам от российского вторжения и восстановление экономики Украины без передачи этих денег под контроль зеленскому и его шобле! Нужно больше миллиона подписей! Времени на сбор подписей мало.
============
Подписать Петицию по этому адресу: https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbUEwSndLQWdQWEpPS2lpU2Vac25IcF9aTXF4d3xBQ3Jtc0tsYURkaEoyd1dvQXRLenU4QkU1OHFHOHZEOVU4UlROMlFTaVM5MUZ1X3pXQ3YwdW1NOXloSlBKbnZULWlwdm5IcVBMY2NOZTcwMEFOT3ZhcGdUZDhVSDRnQ0Fwd29tNVcwRWRJUnlfZlN6dnJoNmNlTQ&q=https%3A%2F%2Fchng.it%2FYDGxxPXVmX&v=cJn3Girj1pQ https://chng.it/YDGxxPXVmX Справа заполнить 1) Имя, 2) Фамилия, 3) Электронный адрес Нажать красную кнопку Sign this petition Или используйте QR код ОЧЕНЬ ВАЖНО! Нужно обязательно подтвердить по электронной почте свой голос, иначе его удалят позже. И еще ВАЖНО: Подписание Петиции совершенно бесплатно. Сайт Change может попросить донат. Но это не обязательно делать. Просто игнорируйте.
показати весь коментар
22.02.2024 04:30 Відповісти
без дозволу ця купка не зробилаб цього,як і поліція яка їм допомогає,перекрити,междержавні траси,та залізницю,їх би за 5 хвилин за яйця взяли
показати весь коментар
22.02.2024 07:39 Відповісти
 
 