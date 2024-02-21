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Новини
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Гетманцев назвав, хто відповідальний за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні

контрафакт,тютюн,сигарети

 Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку 20 лютого, що відповідальність за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні лежить на "Винниківській тютюновій фабриці".

 "За висновками досліджень понад 70% нелегальної тютюнової продукції - це продукція з позначкою "Duty free" або призначена для експорту. Виробником цієї продукції є "Винниківська тютюнова фабрика", - зазначив Данило Гетманцев.

Також посадовець назвав декілька великих проблем, пов’язаних з тіньовим ринком тютюну. Перша з яких – це імпорт, коли використовується схема заниження митної вартості при імпорті тютюнової сировини на території України.

"Ми вважаємо, що десь половина всього нелегального тютюну, який продається в Україні – це імпортний тютюн, який завозиться з-за меж України. Крім цього та ж сама фабрика (Винниківська тютюнова фабрика. – Ред.) за висновками митниці є факти, коли вона ввозить ферментований тютюн (підготовлений до виробництва, який є дорожче по вартості) під виглядом неферментованого (дешевший, непідготовлений тютюн). Щоб потім списати частину цього тютюну і не сплатити з нього податок", - сказав нардеп.

Другою проблемою нелегального ринку, зазначив Гетманцев, є експорт тютюну. "Є справи, порушені БЕБ щодо факту незаконного вивезення цигарок за кордон. … Вивозилися цигарки в цистернах для скрапленого газу. Бентежить те, що всі ці справи не завершуються вироками. Навіть підозри пред'являються максимум водієві. Не пред'являються підозри організаторам цих злочинних схем. Хоча вони, на нашу думку, встановлюються достатньо просто", - пояснив парламентар.

Ще однією проблемою тіньового ринку є нелегальне виробництво сигарет в Україні. "Податкове навантаження на тонну сировини у різних виробників є різним. Якщо доброчесні виробники сплачують в середньому 3-5 млн грн податків на одну тонну сировини. То та ж сама "Винниківська тютюнова фабрика" з однієї тони сплачує 160 тис. грн податків. Якщо говоримо про інших виробників, то цифри є співставними: 175 тис. чи навіть менше. Це говорить про те, що відбувається виготовлення цигарок для нелегального ринку", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що окремим напрямком де недопрацьовують правоохоронці – це роздрібні мережі. Бо безакцизні цигарки по 40-50 грн можна вільно купити навіть у центрі Києва, тоді коли мінімальна вартість має бути більше 70 грн Гетманцев також звернув увагу, що деякі регіони допустили зменшення легальних обсягів торгівлі тютюновою продукцією. Це Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.

Автор: 

контрафакт (225) тютюн (535) Гетманцев Данило (882)


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Топ коментарі
+38
5 років в Зеленського і його виродків абсолютна влада в країні. Хто ж відповідальний? Може Порошенко?
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21.02.2024 20:25
+17
А цей телепень так і хоче щоб курці тягнули половину бюджету України..
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21.02.2024 20:24
+13
А гетьманцев не хоче сказати чому це пачка цигарок має коштувати 2$ при пенсії в 80$?
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21.02.2024 20:29
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А цей телепень так і хоче щоб курці тягнули половину бюджету України..
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21.02.2024 20:24 Відповісти
... а другу половину - алкоголіки

щоб все було чєсно, по справедливості
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21.02.2024 20:48 Відповісти
Алкоголіки "з низу" скільки не випивають скільки "зверху", і за елітними напоями в чергах не стоять. Тож "з низу" ***, а не податки. АРХ М
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22.02.2024 02:54 Відповісти
У всьому винен Порошенко
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21.02.2024 21:13 Відповісти
Тю, та це ж всі знають!
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22.02.2024 09:00 Відповісти
5 років в Зеленського і його виродків абсолютна влада в країні. Хто ж відповідальний? Може Порошенко?
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21.02.2024 20:25 Відповісти
В УКРАЇНІ ЄРМАК ГОЛОВНИЙ - це підтвердила остання інфобомба в WP. За найкращими зразками Соловйовщини- про нього ж там ні слова, якщо не брати до уваги ,з ким спілкувалася з посиланням на результат розслідувань спецслужб України журналістка - НЕНАЗВАНУ ЛЮДИНУ З ОДНІЄЇ З ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН ( ну то такоє- міг бути й Подоляк) . Самі з Кремлем розганяли, самі ДЕЛАЛІ ВОВЄ НЄРВИ, а вже звільняв генералітет тв й усі ніші справи підписував найвеличніший
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21.02.2024 20:37 Відповісти
а що не так? це ж правда. зеленський просто розумово відсталий, ермак всім керує.
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21.02.2024 20:41 Відповісти
Чому може,точно Порошенко,кругом і скрізь.
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21.02.2024 20:49 Відповісти
А хто такий Порошенко? Чому Ви скрізь його пхаєте?
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21.02.2024 21:18 Відповісти
Юмар - Вові так текст написали для стадіону , шо він ВИРОК ПОРОШЕНКУ ( а насправді там було ...УКРАЇНІ )
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21.02.2024 21:41 Відповісти
Порошенко - це Вальцман (як казали на Г+Г, коли рекламували Зєлю). Дуже було топорно зроблено, для дурнів: два євреї кандидати, але Порошенко (Вальцман) - плохой єврей, а Зєлєнский (чотириразовий уклоніст, він же горлобородько) - хароший єврей. І дурнів виявилось ну дуже багато.
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21.02.2024 22:49 Відповісти
Сам серьоня ще ціпуня, а подоляк не навчив. Печалька.
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22.02.2024 09:03 Відповісти
Гетманцев, працюй на Перемогу!

Усе для фронту!

А не собі у карман- електронна декларація цього Слуги народу свідчить, що він Значно збагатився за роки війни.
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21.02.2024 20:26 Відповісти
Сівкович, його шеф, дозволив "гетьманцеву" працювати лише на перемогу кацапії.
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21.02.2024 21:29 Відповісти
"Мімо носа носят чачу,
Мімо рота - аличу"? (с)
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21.02.2024 20:26 Відповісти
Так майстерно може робити тільки Арахамія.
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21.02.2024 20:33 Відповісти
Невже і він знає нардепів з ВРУ та їх помічників, що давно опікуються виробництвом «цигаркових» грошей…
Ох і розумний, аж страшно!
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21.02.2024 20:26 Відповісти
"Винниківська тютюнова фабрика"

вау !!! тільки тому що вона ще не палить....

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21.02.2024 20:28 Відповісти
а так цю фабрику щза 10 км чути по качєствєнной махоркє "Мальборо"
а ви дурні думали що ковбої палять чухасські цигарки ?

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21.02.2024 20:33 Відповісти
вони також як вся Україна та пів Європи пихтять на продукції "Винниківської тютюнової фабрики"

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21.02.2024 20:45 Відповісти
Нижча справа - Ніщій в горах.Народна назва. Навіть коли був реально ,,ніщім,, курсантом, не купував їх.
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21.02.2024 22:00 Відповісти
Не зрозумів. Вони тютюн чи дрони нелегально виробляють ?
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21.02.2024 20:28 Відповісти
А гетьманцев не хоче сказати чому це пачка цигарок має коштувати 2$ при пенсії в 80$?
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21.02.2024 20:29 Відповісти
То воно турбується про здоров'я людей((
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21.02.2024 20:34 Відповісти
це тому що палити шкідливо для здоровья, але корисно для Гетьманцева
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21.02.2024 20:36 Відповісти
У мене є сусід дід Михайло, йому вже під 80 років. Все життя пропрацював водієм, має пенсію 4000 грн і то ходить на ринок тютюн на вагу купляє. Каже все життя пропрацював, палити кинути не може. Каже невже я за все життя, маючи стажу 42 роки не заробив на те, щоб пачку цигарок собі купити?
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21.02.2024 20:49 Відповісти
Навіть легкі наркотики це зайве.
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21.02.2024 21:20 Відповісти
Цигарки до наркотиків ніхто не відносив
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22.02.2024 09:50 Відповісти
А ти ще більше акцизи підніми..
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21.02.2024 20:31 Відповісти
винний той, хто зробив можливою таку ситуацію. Зменшіть ціну на легальні цигарки, хай на самі дешеві, і цей контрабас зникне як вид. Із-за безвиході і бідності люди купують контрабас.
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21.02.2024 20:32 Відповісти
ти що, вони вже собі плани надходжень намалювали, витрат (під откати), а ти тут пропонуєш акциз зменшити, а жити вони за що будуть.
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21.02.2024 23:05 Відповісти
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21.02.2024 20:33 Відповісти
Ось тут із Гетьманцевим згоден. Нелегальна продукція цієї Вінницької фабрики мало того, що у тінь працює, то ще й отруює народ дешевими підробками.
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21.02.2024 20:35 Відповісти
А Винница тут причём?
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21.02.2024 20:53 Відповісти
При Порошенко. Хіба не знаєте, що він у всьому винен. Щось не зрозуміло, хто чий "приговор".
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22.02.2024 09:07 Відповісти
А табак, трубки, машинки для зкручування цигарок легальні? Ще порівняйте тютюн з марьванной, і статтю у кодекс добавте.
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21.02.2024 20:37 Відповісти
Ви ще про ринкових торговців самосадним тютюном з мішків згадайте. Втім, досвід боротьби з домашнім самогоноварінням у влади є, не бачу причин, чому вони не почнуть так само діяти з тютюном.
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21.02.2024 20:59 Відповісти
ще руки не дійшли, але вже десь були новини, що виявили і вилучили багато тютюну, хтось витрощував, сигарет не робив, на скільки пам'ятаю, просто вирощував і обробляв тютюн.
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21.02.2024 23:08 Відповісти
вирощування тютюну це підакцизний товар, тому і тут можуть вклєпати, держава дбає, щоб нічого мимо кишені не проходило. ну для себе там небагато то можна, а плантацію ні.
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22.02.2024 08:00 Відповісти
Щось він не назвав фамілії, хто крутить цією схемою . А така фамілія є і вона дуже гарно ділиться із посадовцями вищого рівня.
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21.02.2024 20:40 Відповісти
Но сажать почему-то надо Пашинского.😠
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21.02.2024 20:43 Відповісти
Червінського…
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21.02.2024 21:21 Відповісти
Пять років посадовці Організма намагаються побороти "Винниківськіу тютюнову фабрику", але їм заважає перемогти той факт, що знаходиться вона в США штат Техас, мабуть
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21.02.2024 20:46 Відповісти
Я постоянно курю Дути Фри сигареты
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21.02.2024 20:54 Відповісти
пачка сигарет стоит 20 грн + акциз 50 грн
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21.02.2024 20:57 Відповісти
Тобто прізвища відповідальних за неефективну боротьбу з нелегальним тютюновим ринком, Гетманцев назвати не може, бо
Але назвати виробника - Вінницьку тютюнову фабрику, він може. А що ж таке? Пахан дозволив їх пресонути, щоб дали більшу долю в бізнесі? Чи взагалі віджати солодке джерело чорного бабла? А з іншими тютюновими баригами, все ОК? Прямо таки, блокбастер 2024 року "Янукович і Сім'я - повернення!" По крайній мірі, підходи ті самі.
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21.02.2024 20:57 Відповісти
я где то читал что кто много печатает это спамер
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21.02.2024 21:01 Відповісти
А ще, до речі, 73% кажуть, що той хто багато думає - порохобот!
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21.02.2024 21:05 Відповісти
Що ж Ви такі прибацані, а протУкраіну не пробували думати? А то все про своє про дівоче.) якось навіть соромно за Вас.
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21.02.2024 21:25 Відповісти
Ми про неї і думаємо, і захищаємо, а от ви "генії **********", думаєте лише про плавання через Тису, обрання клоунів у владу, щоб "пахахатать", та про те, як би ще обгадити тих, хто хоч щось робить. Так що іди соромся далі, але не забувай дивитись по сторонам, чи не підкрадається до тебе ТЦК.
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21.02.2024 21:33 Відповісти
І до речі, розказати, що тут пишуть про тих, хто зареєструвався 4 дні назад і цілує цілодобово, взасос, *ОПу Зеленського і Ко?
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21.02.2024 21:08 Відповісти
дяденька чего вы кричите ?
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21.02.2024 21:02 Відповісти
Це вже клініка, Ви що зовсім й@бнулись? Про щось хороше думати можете? Ну наприклад про Україну
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21.02.2024 21:27 Відповісти
Про Виниківську тютонову фабрику Всі купу років знають ну і що ? Що Ви за урядовці якщо не можете навести порядок з однією фабрикою і одним містечковим олігархом ? Для чого Ви ?
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21.02.2024 21:03 Відповісти
Гетьманцев або сам ідіот, або нас тримає за ідіотів. Можливі оба варіанти.
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21.02.2024 21:28 Відповісти
Головна проблема в існуванні нелегальної тютюнової продукції в Україні це жебрацькі зарплати в Україні.

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21.02.2024 21:05 Відповісти
Неправда. Головна причина - зіпсований менталітет красти все, що можна, вихований у радянські роки.
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21.02.2024 21:17 Відповісти
Головна проблема це Гктьманцев і компанія
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21.02.2024 21:29 Відповісти
А Гетьманцев, присцал назвати прізвище Козловського, який тримає половину Львівської області)))
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21.02.2024 21:06 Відповісти
У Канадi $25 за пачку цигарок у магазинi.
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21.02.2024 21:12 Відповісти
потрібно не ціну в різних країнах порівнювати, а ціну до мінімальної зарплати. ну це тільки зе-виборці не розуміють.
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21.02.2024 21:31 Відповісти
мiнiмальна $16 на годину. але коли ти маешь роботу, а можешь i не мати)) а курить хочеться завжди.
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21.02.2024 22:31 Відповісти
Канадських?

А чи не дешевше банкноти набивати тютюном, а потім палити.

Принаймні можна було б показати, так би мовити, шик
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21.02.2024 21:32 Відповісти
усе в канадських. у нас банкноти з клеьонки роблять, а не з паперу)))
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21.02.2024 22:33 Відповісти
Звичайно ж не Львівська )))). Бо ті дуже щедро відстібують ОПі за кришу.
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21.02.2024 21:13 Відповісти
Коли вони почнуть тягнути цю нитку, вся тканина розсиплеться.
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21.02.2024 21:14 Відповісти
В 2000-2012 р приблизно, пачка цигарок ватра с фільтром (білі) коштувала 2 грн/ пачка, блок 20 грн. Я навіть не бачив контрабандних цигарок в Україні.
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21.02.2024 21:23 Відповісти
Зробіть пачку ватри з фільтром по 30-35 грн і контрабас стане не вигідний.
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21.02.2024 21:25 Відповісти
Добродію, два роки війни я спостерігав у одному містечку в центральній чотири цілком легальні точки продажу підроблених цигарок без жодних акцизних марок.

Ви вважаєте, що це можливо без волі блаЗЄнського?

Адже до блаЗЄня в цій царині все було добре: якщо й була якась контрабанда, то це був мізер-мізерний.
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21.02.2024 21:35 Відповісти
та був контрабас десь з 2014 р. коли почали накручувати акциз на легальні.
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21.02.2024 21:40 Відповісти
ну не зовсім блазенського, мусора, як правило кришують ці теми, а грошики їдуть начальству, а від місцевого на гору аж до мінстра. А хлібні посади роздають за лояльність і підтримку.
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21.02.2024 23:18 Відповісти
Що воно верзе??
Земєньєджери мають поліцію.таможна налогову дбр .та усяку іншу фуфлятину..
Виноват Залужний,порошенко...
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21.02.2024 21:27 Відповісти
А чого ви порошенко пишете з маленькой літери? Він вам що кудись щось зробив? Ну не можна ж так. Закінчуйте знущатись з людини та ще й похилого віку.
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21.02.2024 21:32 Відповісти
Та нічого, хай збагачуються!
Другий рік війни для бідних.
Нас тут замінити нікім, бо ми телепні перші побігли в воєнкомат. Нас і досі годують фразами: в країні грошей не має.
І це постійний на€бон. Хочеш нормальну форму, або захист купляй за свої. Хочеш чогось добренького, або банально в літку вітамінів - чеши в магазин чи на базар.
Я не знаю як в ЗСУ, я прикордонник зі сталевого кордону.
І головне нашому керівництву на нас насрати- від безпосереднього до київського очильника. На горі одна показуха!
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21.02.2024 22:04 Відповісти
Хто не купував зібрані тротуарні бички на об'єм стаканами, той не знає що таке тютюновий голод. Я не купував, бо мав гроші на базарну ціну. Але особисто палив спитий чай, замочені та висушені господарські віники. Недопалки, яким декілька років. Так, РОКІВ. Бо була ситуація що тютюну немає фізично. Незалежно від грошей в твоїй кишені.
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21.02.2024 22:07 Відповісти
А ЯКІ СЛУЖБИ ДОПОМОГАЮТЬ КИНУТИ ПАЛИТИ !!!???
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21.02.2024 22:48 Відповісти
ДСНС, а ще охорони здоров'я. жартую, та ніхто, це ж збитки для хєтьмансева і держави.
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21.02.2024 23:20 Відповісти
Ого,это же преступление,он не имеет права проводить расследование и тем более выносить приговор подменяя прокуроров и судей,возбуждайте дело немедленно.
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21.02.2024 23:02 Відповісти
А шо, так можна? Без рішення суду звинувачувати фірму чи особу в економічних злочинах? Тіпа, іди геть атсюда, разбійнику! Не пригадаю дурачка, який це ляпнув...
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22.02.2024 01:55 Відповісти
Цитата: "Бентежить те, що всі ці справи не завершуються вироками. Навіть підозри пред'являються максимум водієві. Не пред'являються підозри організаторам ...."
- Джерело:

В перекладі це приблизно так:
"Бентежить те, що ніхто не рубає курку, яка несе їм золоті яйця."
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22.02.2024 03:35 Відповісти
Експорт... експорт... неоподатковуваний експорт... - Щось це нагадує...

А! - Схему викрадання бюджетних коштів через "відшкодування ПДВ".

Думаю, поки є "різниця потенціалів" у вигляді (будь-яких) пільг (наприклад, відсутність оподаткування товарів для експорту), то будуть і подібні схеми ухилення через пільговий режим.
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22.02.2024 03:41 Відповісти
За все, що твориться в Україні відповідє пан Зеленський. Виключно він один, бо вся влада в його руках. А повірити щось помічнику колишнього депутата сівковича, який драпанув до московії, самі знаєте. Оцінку всіх злочинам дадуть вже при новій владі після 21.05.2024 року. Весна прийде - садунів посадять!!!
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22.02.2024 07:55 Відповісти
Винники - Львіська область. Скажіть хтось тому довбню, шо сигарети від Козловського завжди були в топі контрабанди)) років 20 вже
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22.02.2024 09:22 Відповісти
ну так а як так вийшло? Як в нас в країні так виходить, що є бізнес який функціонує не один рік і при цьому він або нелегальний, або контрабандний Дивина та й годі.
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22.02.2024 10:23 Відповісти
безакцизні цигарки по 40-50 грн якось же потрапили на прилавок магазинів?!
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22.02.2024 10:34 Відповісти
Так закрийте ту фабрику і по всьому.
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22.02.2024 12:05 Відповісти
 
 