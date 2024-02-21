Гетманцев назвав, хто відповідальний за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні
Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку 20 лютого, що відповідальність за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні лежить на "Винниківській тютюновій фабриці".
"За висновками досліджень понад 70% нелегальної тютюнової продукції - це продукція з позначкою "Duty free" або призначена для експорту. Виробником цієї продукції є "Винниківська тютюнова фабрика", - зазначив Данило Гетманцев.
Також посадовець назвав декілька великих проблем, пов’язаних з тіньовим ринком тютюну. Перша з яких – це імпорт, коли використовується схема заниження митної вартості при імпорті тютюнової сировини на території України.
"Ми вважаємо, що десь половина всього нелегального тютюну, який продається в Україні – це імпортний тютюн, який завозиться з-за меж України. Крім цього та ж сама фабрика (Винниківська тютюнова фабрика. – Ред.) за висновками митниці є факти, коли вона ввозить ферментований тютюн (підготовлений до виробництва, який є дорожче по вартості) під виглядом неферментованого (дешевший, непідготовлений тютюн). Щоб потім списати частину цього тютюну і не сплатити з нього податок", - сказав нардеп.
Другою проблемою нелегального ринку, зазначив Гетманцев, є експорт тютюну. "Є справи, порушені БЕБ щодо факту незаконного вивезення цигарок за кордон. … Вивозилися цигарки в цистернах для скрапленого газу. Бентежить те, що всі ці справи не завершуються вироками. Навіть підозри пред'являються максимум водієві. Не пред'являються підозри організаторам цих злочинних схем. Хоча вони, на нашу думку, встановлюються достатньо просто", - пояснив парламентар.
Ще однією проблемою тіньового ринку є нелегальне виробництво сигарет в Україні. "Податкове навантаження на тонну сировини у різних виробників є різним. Якщо доброчесні виробники сплачують в середньому 3-5 млн грн податків на одну тонну сировини. То та ж сама "Винниківська тютюнова фабрика" з однієї тони сплачує 160 тис. грн податків. Якщо говоримо про інших виробників, то цифри є співставними: 175 тис. чи навіть менше. Це говорить про те, що відбувається виготовлення цигарок для нелегального ринку", - зазначив він.
Нардеп наголосив, що окремим напрямком де недопрацьовують правоохоронці – це роздрібні мережі. Бо безакцизні цигарки по 40-50 грн можна вільно купити навіть у центрі Києва, тоді коли мінімальна вартість має бути більше 70 грн Гетманцев також звернув увагу, що деякі регіони допустили зменшення легальних обсягів торгівлі тютюновою продукцією. Це Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щоб все було чєсно, по справедливості
Усе для фронту!
А не собі у карман- електронна декларація цього Слуги народу свідчить, що він Значно збагатився за роки війни.
Мімо рота - аличу"? (с)
Ох і розумний, аж страшно!
вау !!! тільки тому що вона ще не палить....
а ви дурні думали що ковбої палять чухасські цигарки ?
Але назвати виробника - Вінницьку тютюнову фабрику, він може. А що ж таке? Пахан дозволив їх пресонути, щоб дали більшу долю в бізнесі? Чи взагалі віджати солодке джерело чорного бабла? А з іншими тютюновими баригами, все ОК? Прямо таки, блокбастер 2024 року "Янукович і Сім'я - повернення!" По крайній мірі, підходи ті самі.
А чи не дешевше банкноти набивати тютюном, а потім палити.
Принаймні можна було б показати, так би мовити, шик
Ви вважаєте, що це можливо без волі блаЗЄнського?
Адже до блаЗЄня в цій царині все було добре: якщо й була якась контрабанда, то це був мізер-мізерний.
Земєньєджери мають поліцію.таможна налогову дбр .та усяку іншу фуфлятину..
Виноват Залужний,порошенко...
Другий рік війни для бідних.
Нас тут замінити нікім, бо ми телепні перші побігли в воєнкомат. Нас і досі годують фразами: в країні грошей не має.
І це постійний на€бон. Хочеш нормальну форму, або захист купляй за свої. Хочеш чогось добренького, або банально в літку вітамінів - чеши в магазин чи на базар.
Я не знаю як в ЗСУ, я прикордонник зі сталевого кордону.
І головне нашому керівництву на нас насрати- від безпосереднього до київського очильника. На горі одна показуха!
- Джерело:
В перекладі це приблизно так:
"Бентежить те, що ніхто не рубає курку, яка несе їм золоті яйця."
А! - Схему викрадання бюджетних коштів через "відшкодування ПДВ".
Думаю, поки є "різниця потенціалів" у вигляді (будь-яких) пільг (наприклад, відсутність оподаткування товарів для експорту), то будуть і подібні схеми ухилення через пільговий режим.