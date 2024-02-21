Гетманцев назвав, хто відповідальний за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив під час пресконференції щодо детінізації тютюнового ринку 20 лютого, що відповідальність за виробництво 70% нелегальної тютюнової продукції в Україні лежить на "Винниківській тютюновій фабриці".

"За висновками досліджень понад 70% нелегальної тютюнової продукції - це продукція з позначкою "Duty free" або призначена для експорту. Виробником цієї продукції є "Винниківська тютюнова фабрика", - зазначив Данило Гетманцев.

Також посадовець назвав декілька великих проблем, пов’язаних з тіньовим ринком тютюну. Перша з яких – це імпорт, коли використовується схема заниження митної вартості при імпорті тютюнової сировини на території України.

"Ми вважаємо, що десь половина всього нелегального тютюну, який продається в Україні – це імпортний тютюн, який завозиться з-за меж України. Крім цього та ж сама фабрика (Винниківська тютюнова фабрика. – Ред.) за висновками митниці є факти, коли вона ввозить ферментований тютюн (підготовлений до виробництва, який є дорожче по вартості) під виглядом неферментованого (дешевший, непідготовлений тютюн). Щоб потім списати частину цього тютюну і не сплатити з нього податок", - сказав нардеп.

Другою проблемою нелегального ринку, зазначив Гетманцев, є експорт тютюну. "Є справи, порушені БЕБ щодо факту незаконного вивезення цигарок за кордон. … Вивозилися цигарки в цистернах для скрапленого газу. Бентежить те, що всі ці справи не завершуються вироками. Навіть підозри пред'являються максимум водієві. Не пред'являються підозри організаторам цих злочинних схем. Хоча вони, на нашу думку, встановлюються достатньо просто", - пояснив парламентар.

Ще однією проблемою тіньового ринку є нелегальне виробництво сигарет в Україні. "Податкове навантаження на тонну сировини у різних виробників є різним. Якщо доброчесні виробники сплачують в середньому 3-5 млн грн податків на одну тонну сировини. То та ж сама "Винниківська тютюнова фабрика" з однієї тони сплачує 160 тис. грн податків. Якщо говоримо про інших виробників, то цифри є співставними: 175 тис. чи навіть менше. Це говорить про те, що відбувається виготовлення цигарок для нелегального ринку", - зазначив він.

Нардеп наголосив, що окремим напрямком де недопрацьовують правоохоронці – це роздрібні мережі. Бо безакцизні цигарки по 40-50 грн можна вільно купити навіть у центрі Києва, тоді коли мінімальна вартість має бути більше 70 грн Гетманцев також звернув увагу, що деякі регіони допустили зменшення легальних обсягів торгівлі тютюновою продукцією. Це Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернівецька області.