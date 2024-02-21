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Новини Війна
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Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей, - Повітряні сили ЗСУ

шахед

Повітряні сили України повідомили про рух БпЛА "Шахід" на Південному Сході.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА!", - написали в повідомленні.

Згодом уточнили, що БпЛА перебувають на межі Запорізької та Дніпропетровської областей (Новомиколаївський район), курс північний.

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безпілотник (4165) дрони (4706) Повітряні сили (2642)


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Вже як закон. Тільки 20:00 кацапсячі підори запускають мопеди.
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21.02.2024 20:32 Відповісти
5 шт ,на 5 минут работы
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21.02.2024 20:48 Відповісти
Маєш досвід?
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21.02.2024 22:20 Відповісти
 
 