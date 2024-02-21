Росіяни запустили "Шахеди" в напрямку Дніпропетровської і Запорізької областей, - Повітряні сили ЗСУ
Повітряні сили України повідомили про рух БпЛА "Шахід" на Південному Сході.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Дніпропетровська, Запорізька області - загроза ударних БпЛА!", - написали в повідомленні.
Згодом уточнили, що БпЛА перебувають на межі Запорізької та Дніпропетровської областей (Новомиколаївський район), курс північний.
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Sharikoff
показати весь коментар21.02.2024 20:32 Відповісти Мені подобається 0
Юра #588583
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Микола Січень #584507
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