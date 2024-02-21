Росіяни завдали 2 авіаударів по Оріхову та близько 6 в районi Малої Токмачки

Увечері 21 лютого російські війська завдали авіаударів по Оріхову та в районi Малої Токмачки й Новоданилiвки на Запоріжжі. Пошкоджено кілька будівель.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"О 19.30 наніс два авiaудари по Оріхову. Влучив у нежитлове примiщення в центрі міста, пiсля чого там сталася пожежа. Пошкодив інші будівлі, розташованi поруч.

Близько 6 авiаударiв рашисти нанесли в районi Малої Токмачки та Новоданилiвки", - ідеться в повідомленні.

Федоров зазначив, що інформація щодо потерпілих встановлюється.

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