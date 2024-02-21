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Новини
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Канада співпрацює з Україною щодо можливості передачі ракет CRV7, - міністр оборони Блер

канада

Канада спільно з Україною та союзниками вивчає можливості передачі ракет CRV7.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що Канада розглядала можливість передачі цих ракет Україні ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", - зазначив міністр.

За словами Блера, одразу після цього канадці "негайно розпочали процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати".

"Ми працюємо із українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба - нагальна", - підсумував міністр.

Ракети CRV7

У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.

Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.

Читайте також: Україна отримає від Канади понад 800 дронів на $73 млн цієї весни, - міністр оборони Блер

Автор: 

Канада (2191) ракети (4023) Блер Білл (18)


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Топ коментарі
+12
Поки вони розглядають можливості пропоную більш просту - просто надати. Без розглядань. Надали, перевезли, використали. Чекаємо інші. Дуже просто.
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21.02.2024 21:38
+9
*****, Иран и северная корея передает рашистам уже сотнями баллистические ракеты с дальностью до 700км, а наши **** союзники уже второй обсуждают вопрос дать или не дать нам говняные неуправляемые питарды которыми только зайцев пугать.
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21.02.2024 21:54
+7
Забираємо все що є.
Доставимо їх тим, для кого їх і розробляли/виготовили
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21.02.2024 21:29
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Забираємо все що є.
Доставимо їх тим, для кого їх і розробляли/виготовили
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21.02.2024 21:29 Відповісти
Тобто з ракети знімуть боєголовку і повісять її на дрон і ********* стає керованим.
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21.02.2024 21:33 Відповісти
це нераціональне використанн виробу. Треба на заявлену кількість ракет запросити у норвезької Kongsberg D&A лазерні ГСН, які вони колись виробляли для цих ракет, і тоді ці ракети будуть не гіршими за американський AGM-114 "Хеллфайр". Або навіть кращіми, бо CRV7 швидша, і до того ж в рази дешевша.
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21.02.2024 22:11 Відповісти
Та не поспішайте. Можете ще два роки вирішувати, а потім відмовити.

Цікаво, а що там наша багаточисленна діаспора мовчить? А їм мабуть нема коли, вони гроші заробляють на безпечну старість.
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21.02.2024 21:36 Відповісти
Найчисельніша українська діаспора в Ізраїлі.
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21.02.2024 22:26 Відповісти
Кстати тема скользкая оказалась. Обратите внимание, за два года ни одного реального примера помощи. Есть очень скромные. Ну очень, личностные почти.
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21.02.2024 23:27 Відповісти
20 тис підкиньте для початку
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21.02.2024 21:37 Відповісти
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21.02.2024 21:37 Відповісти
Поки вони розглядають можливості пропоную більш просту - просто надати. Без розглядань. Надали, перевезли, використали. Чекаємо інші. Дуже просто.
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21.02.2024 21:38 Відповісти
Взагалі хороший алгоритм, мені подобається. Спочатку завантажили і доставили в Україну, потім можна розглядати.
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21.02.2024 22:24 Відповісти
Дерьмаку они в хер не уперлись, он на хероя параши тянет.
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21.02.2024 21:44 Відповісти
Розглядайте, ми почекаємо і головне не поспішайте..
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21.02.2024 21:46 Відповісти
Загалом, від Канади я очікував значно більшого.. в рази більшого..
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21.02.2024 21:46 Відповісти
Скiльки ще треба чекати щоб врештi передати зброю? Мабуть не одержали "добро" вiд дєдушки Байдена...
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21.02.2024 21:48 Відповісти
*****, Иран и северная корея передает рашистам уже сотнями баллистические ракеты с дальностью до 700км, а наши **** союзники уже второй обсуждают вопрос дать или не дать нам говняные неуправляемые питарды которыми только зайцев пугать.
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21.02.2024 21:54 Відповісти
У нас не оказалось союзников. Литва и Эстония --- это друзья. Очень надёжные оказались. Да слаб там потенциал. А вот у кацапов иначе. Иран, С Корея и Китай сразу, много, постоянно, и в открытую. А вообще Иран просто удивил. Вот что значит нация, персы!
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21.02.2024 23:32 Відповісти
******** они а не персы. Я етим полотенцеголовым ублюдкам еще все припомню в голодный год.
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22.02.2024 00:02 Відповісти
"але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими"

Цікаво, а Пупс теж питав у олєнєвода, чи є у рашки можливості використовувати їхні ракети?
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21.02.2024 21:56 Відповісти
Канада в допомозі пасе задніх - таи діаспора якась ялова
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21.02.2024 22:06 Відповісти
Зате канадці готові надати чехам аж 30 мільйонів канадських доларів на закупівлю 800 тис. снарядів, про які говорив президент Павел. Тепер залишилося знайти ще 3 мільярди 978 мільйонів доларів США.
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21.02.2024 22:32 Відповісти
Бляха, дальність 4 км, але хоч таке, думаю пускові модулі можна на авто змонтувати чи на БТР присобачити.
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22.02.2024 00:34 Відповісти
Крута відповідь на радянські КАБи. Подаріть утіль ! Який стане прокляттям для кацапів.
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22.02.2024 08:06 Відповісти
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22.02.2024 09:10 Відповісти
Типа града на пикапе?
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22.02.2024 10:27 Відповісти
 
 