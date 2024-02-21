Канада співпрацює з Україною щодо можливості передачі ракет CRV7, - міністр оборони Блер

Канада спільно з Україною та союзниками вивчає можливості передачі ракет CRV7.

Про це заявив міністр оборони Канади Білл Блер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він розповів, що Канада розглядала можливість передачі цих ракет Україні ще на початку повномасштабного вторгнення, "але на той час можливості України використати їх були вкрай обмеженими".

"Утім, згодом ми побачили, що українці знайшли геніальні способи застосування інших технологій, зокрема дронів, що, можливо, зробить ці боєприпаси корисними для них", - зазначив міністр.

За словами Блера, одразу після цього канадці "негайно розпочали процес визначення того, чи боєприпаси досі справні, і як їх можна безпечно транспортувати".

"Ми працюємо із українцями й нашими союзниками, аби упевнитися, що ці ракети можна з користю використати. Ця робота триває настільки швидко, наскільки можливо, адже потреба - нагальна", - підсумував міністр.

Ракети CRV7

У Канаді називаються ці ракети "озброєнням холодної війни". Вони були виготовлені у 1980-х роках, а зняті з виробництва на початку 2000-х років.

CRV7 - авіаційна некерована ракета канадської розробки калібру 70 мм зі складним оперенням. Вона призначена для ударів по наземних цілях.

Як зазначається, Міністерство оборони Канади має 83 303 такі ракети.

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