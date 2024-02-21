Встановлено особу окупанта, який заволодів авто мешканців Київщини під час окупації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час окупації Київщини, погрожуючи зброєю, окупант разом з іншими військовими РФ відібрав кілька авто в українців. Надалі в супроводі воєнної техніки автомобілі вивезли на територію Білорусі. Окупанту повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Національної поліції України

За результатами розшукових заходів оперативники Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та працівники слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановили, що в березні 2022 року в селі Катюжанка Вишгородського району Київщини російські військові під погрозою зброї відібрали автомобілі у місцевих жителів.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ. Відібрані транспортні засоби він разом з іншими військовими Росії вивозив у супроводі воєнної техніки до Білорусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни провели низку рейдів на півдні: за підозрою в "нелояльності" вивезли в невідомому напрямку до 20 осіб, - Центр нацспротиву

За вказаним фактом співробітниками СБУ розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). російському окупанту повідомлено про підозру.

Наразі додатково встановлено ще кілька аналогічних фактів, скоєних військовими РФ. Триває досудове розслідування.



