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Новини
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Встановлено особу окупанта, який заволодів авто мешканців Київщини під час окупації, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

окупанти

Під час окупації Київщини, погрожуючи зброєю, окупант разом з іншими військовими РФ відібрав кілька авто в українців. Надалі в супроводі воєнної техніки автомобілі вивезли на територію Білорусі. Окупанту повідомлено про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Національної поліції України

За результатами розшукових заходів оперативники Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі та працівники слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області встановили, що в березні 2022 року в селі Катюжанка Вишгородського району Київщини російські військові під погрозою зброї відібрали автомобілі у місцевих жителів.

Як з’ясували правоохоронці, до скоєння злочину причетний 35-річний уродженець Чеченської республіки РФ. Відібрані транспортні засоби він разом з іншими військовими Росії вивозив у супроводі воєнної техніки до Білорусі.

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За вказаним фактом співробітниками СБУ розслідується кримінальне провадження за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). російському окупанту повідомлено про підозру.

Наразі додатково встановлено ще кілька аналогічних фактів, скоєних військовими РФ. Триває досудове розслідування.

Окупанти викрадають авто під час окупації Київщини
Окупанти викрадають авто під час окупації Київщини

Автор: 

авто (6169) армія рф (17388) Київська область (4026) окупація (6695) Нацполіція (15173)


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Просто унітази, телевізори чи пралки чеченцям безкоштовно надали росіяни з своїх кишень під гаслом Аллах дайот, який озвучив лідор кадиров. А ось позашляховики чеченським абрекам довелось красти особисто. Але споконвічна їхня професія. Грабунок.
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21.02.2024 21:35 Відповісти
Будет лубіміх авечек катат'!
Вах!
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21.02.2024 21:36 Відповісти
Ох і новини..
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21.02.2024 21:42 Відповісти
Тепер це буде робити власна держава
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21.02.2024 21:47 Відповісти
Нє, щоб встановити особу, яка посприяла вільному проїзду ворожих колон через кордон аж до Києва, купа слідчих і прокурорів займається встановленням одного грабіжника з тих колон. І що далі? Півмільйона чи мільйон підозр по кожному унітазу і пралці в рамках окремих кримінальних проваджень? В інтерпол на розшук будуть подавати бурята, який навряд чи ще коли вибереться зі свого захолустя в цивілізацію, а може його вже черв'ячки на гумус перетравили? Ідіотизм і марнотратство державних коштів.
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22.02.2024 00:13 Відповісти
 
 