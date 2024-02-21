На Закарпатті відкрили новий митний термінал біля пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною

У Закарпатській області відкрили новий митний термінал біля пункту пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Закарпатська митниця.

"З метою створення належних умов для здійснення митного оформлення товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності Закарпатською митницею за підтримки Державної митної служби України та за погодженням Міністерства фінансів України утворено нове місце прибуття на території сервісної зони "Тиса", - йдеться в повідомленні.

Новий термінал знаходиться у селі Соломоново Ужгородського району. Він працює щоденно з 09:00 до 21:00.

Здійснення митних формальностей щодо товарів та транспортних засобів комерційного призначення на території згаданого місця прибуття буде забезпечувати відділ митного оформлення №5 митного поста "Ужгород - вантажний" Закарпатської митниці.

Зазначається, що одночасно термінал може приймати 250-300 транспортних засобів.

Також у Закарпатській митниці додали, що зручне розташування термінала на початку траси міжнародного значення Чоп - Київ (200 метрів від КПП "Чоп - Захонь") створює додаткові можливості для суб’єктів ЗЕД організовувати нові та поліпшувати існуючі логістичні маршрути після митного оформлення.

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