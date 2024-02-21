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Спікер Палати представників повинен поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Байден

байден

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт, який включає додаткове фінансування для союзників США, в тому числі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування", - написав Байден у мережі Х.

Також читайте: Без заходів щодо захисту кордонів США законопроєкт про допомогу Україні не ухвалять, - спікер Палати представників Джонсон

Нагадуємо, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28- лютого.

Автор: 

Байден Джо (2888) Конгрес США (1228) США (22840) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+11
Заїбали вже ці прохання довбойобські. Іран взяв і дав 400 ракет, Корея взяла і передала снаряди. А тут один піздьож. Я не знаю як. Але нам треба робити ядерку.. Іншого варіанту гарантій безпеки я не бачу..
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21.02.2024 22:19
+6
Дякуємо, діду Байдену, бо в Україні, усе заляпано в кривавому асфальті…, як лайном… ну зате, хотьпаржом … КВНщики ставки якісь проводять, мабуть конкурс капітанів, хвилина на роздуми…, виграють грошима, тільки «слуги якісь, Зеленського!
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21.02.2024 22:14
+2
Нам треба робити снаряди, ракети, безпілотники...але не робимо, а ядерку зробимо?
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21.02.2024 22:42
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Дякуємо, діду Байдену, бо в Україні, усе заляпано в кривавому асфальті…, як лайном… ну зате, хотьпаржом … КВНщики ставки якісь проводять, мабуть конкурс капітанів, хвилина на роздуми…, виграють грошима, тільки «слуги якісь, Зеленського!
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21.02.2024 22:14 Відповісти
Треба дати прочитати кометарi псевдопатрiотiв на цензорi про США .....
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21.02.2024 22:18 Відповісти
Заїбали вже ці прохання довбойобські. Іран взяв і дав 400 ракет, Корея взяла і передала снаряди. А тут один піздьож. Я не знаю як. Але нам треба робити ядерку.. Іншого варіанту гарантій безпеки я не бачу..
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21.02.2024 22:19 Відповісти
Яка нахер ядерка? Ну бахнемо ми по бєлгороду, а у відповідь кацапи в'їбуть стратегічною зброєю по всіх наших містах-мільйонниках. Більше України не буде
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21.02.2024 22:35 Відповісти
Нам треба робити снаряди, ракети, безпілотники...але не робимо, а ядерку зробимо?
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21.02.2024 22:42 Відповісти
а що іран московії просто так взяв і дав 400 далекобійних ракет? Це все в обмін на технології по розробці ядерки. Якщо іран під санкціями може, то і Україна зможе
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22.02.2024 08:20 Відповісти
а чим ви будете доставляти ядерку ? у нас з доставки тільки Нова Пошта .
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21.02.2024 22:54 Відповісти
Вадюша,як тільки ти надумаїш робити ядерку,нас же ці дружні разом із США держави придавлять.
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22.02.2024 06:36 Відповісти
Зараз в США виборчии пінг - понг -- може хтось схаменеться
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21.02.2024 22:22 Відповісти
Байден ти хоч закликай, хоч не закликай, але як показує практика, і наша в тому числі, ти вже збитий льотчик.
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21.02.2024 22:25 Відповісти
А деж « мудрий» мудак Саліван?!

Він же завжди підказував Президенту « правильні рішення». Під плінтусом?
Мовчить? Бо ця тема « провальна».

Хай сам Дайден її піднімає…

А я вийду потім… коли все стихне…
у вісь у білом…
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21.02.2024 22:31 Відповісти
Потужний дід, блд! Їж кашку і лягай вже спати, старий
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21.02.2024 22:33 Відповісти
Погано виглядає. Дай Бог, щоби до виборів дотягнув живим і здоровим.
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21.02.2024 23:25 Відповісти
Если есть большинство в Конгрессе, то нах призывать фсбшного мудилу о постановке на голосование? Или нет большинства? А может ещё больше, не все демократы за помощь? Тогда нах этот дешёвый цирк с призывами?
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21.02.2024 22:34 Відповісти
Переговірники заклали у цей проєкт такі положення по кордону які звʼяжуть руки наступній адміністраціі. У такому вигляді шансів прийняти нема. Але може бути розглянутий альтернативний варіант що запропонували минулого тижня спільно група респов і демов - бійка за кордон переноситься на майбутнє, 62 мільярда на зброю і ніякої прямої бюджетної підтримки. Може і пройде.
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21.02.2024 22:45 Відповісти
Из чуть более 60 миллиардов долларов, 48,4 миллиарда долларов останется в Пентагоне и будет направлена ​​американским компаниям.
Пентагон получит - чуть менее 20 млрд. из этой суммы на закупку нового оружия и техники для пополнения военных запасов США, истощенных из-за помощи Украине.
13,8 миллиарда предназначены для Инициативы по содействию безопасности Украины - программы, в рамках которой Пентагон закупает новое вооружение для украинской армии напрямую у американских оборонных подрядчиков.
14,8 миллиарда на усиление военного присутствия в Европе, а также на обучение и обмен разведданными с Украиной. Где снаряды??
Итого: 20+13.8+14.8=48.6
Вопрос: сколько времени нужно американским компаниям, изготовить вооружение??
На складах США стоят законсервированными, тысячи танков, самолетов...., часть которых Украина могла получить по Ленд-лизу в начале 2022, но........
Украина могла бы получить оружие завтра, со складов США, но Байдену выгодно загрузить работой компании США... скоро выборы.
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21.02.2024 23:53 Відповісти
Президент повинен почати з себе
якщо Конгрес прийняв закон, то його потрібно виконувати

лендліз прийнято, президент не виконав
PDA прийнято на 25.9млрд, президент виконав на 18млрд
USAI прийнято на 18.9млрд, президент виконав на 12.3млрд
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21.02.2024 22:47 Відповісти
начебто минулої осені всі кошти по програмі USAI були вичерпані. А щодо програми PDA об'ємом 25,93 млрд доларів, то по звіту Конгресу США за 5 жовтня відносно допомоги Україні, то станом на кінець вересня витрати за програмою "президентського вилучення" становили 24,735 млрд доларів.
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21.02.2024 23:14 Відповісти
Давайте дивитись факти
звіт https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF12040 Конгресу
Most PDA packages since August 2023 have used previously authorized authority after a DOD review of
PDA overvaluations restored up to $6.2 billion in FY2022 and FY2023 authority.
це "помилка" котру знайшов Конгрес в діях адміністрації
Раніше там там було написано
On October 3, 2023, DOD confirmed that $5.4 billion remained available in PDA authority.
Якщо відняти від 5.4млрд https://comptroller.defense.gov/Budget-Execution/pda_announcements/ PDA поставки після 5 жовтня, то залишок 4.2млрд

Прес-секратар Пентагону https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcript/Article/3643869/pentagon-press-secretary-maj-gen-pat-ryder-holds-a-press-briefing/ заявив 11 січня 2024
GEN. RYDER: And so yes, while we do have that $4.2 billion in authority

https://www.acq.osd.mil/news/spotlight/Ukraine-Infographic_15JAN2024.pdf Звіт міноборони від 15 січня 2024
Appropriated=25.9млрд - виділив Конгрес
Obligated=18млрд - витратило міноборони
Різниця 7.9млрд

Тобто, по PDA є залишок від 4.2млрд до 7.9млрд

По USAI програмі в звіті міноборони
Appropriated=18.9млрд - виділив Конгрес
Obligated=12.3млрд - витратило міноборони
Різниця 6.6млрд

Там є розділ, що вони замовили USAI CONTRACT AWARDS (по факту через 5-6 років буде) на 12.3млрд
останне замовлення в квітні 2023 - та більше не бажають замовляти

А в https://www.cbo.gov/system/files/2022-12/HR-2617_div-A%E2%80%93N.pdf звіті Конгресу станом на кінець 2022 року, розписано фінансування USAI по роках
Table #2
Discretionary Spending Under Division M of H.R. 2617 (as Modified by Senate Amendment 6552), the Additional Ukraine Supplemental Appropriations Act, 2023

2023рік - 2млрд
2024рік - 3.9млрд
і так далі

Тобто гроші на USAI також є...

В сумі по двох програмах від 10млрд є залишок
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22.02.2024 00:21 Відповісти
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22.02.2024 00:25 Відповісти
Ця таблиця показує, що підписав президент станом на жовтень 2023
Потім Конгрес знайшов, що підписана сума не відповідає сумі реально поставленої техніки
Тому й виникла різниця 6.2млрд, на котру реально не було поставок, хоча гроші вже підписані

Там же в новому звіті, прямим текстом сказано що знайшли помилку на 6.2млрд
І генеарал підтвердив, що зараз є 4.2млрд (використали частину з 6.2млрд)

Знайшли влітку 2023 - виправляти не збираються
Плюс 1.6млрд згоріло в бюджеті 2022 року - забули підписати

Зручно:
31 танк абрамс яким вже 30 років, поставили по ціні нового танка останньої модифікації
ось розподіл на скільки нов техніка
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Q9aLVoSZ9vTKH0VLnMpFRiY6h0kV6Rcb16R4lP0rUFs/edit#gid=1762794161
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22.02.2024 00:59 Відповісти
згоден. Хотів би щоб ще краще пошукали, мо ще щось знайдеться.
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22.02.2024 01:05 Відповісти
Диаспора украинцев, живущих в США, требуют отдать украинские 4.5 млрд долларов, оставшиеся в Пентагоне.
67% американцев, против открытых границ, через которые за 3 года , прошли миллионны нелегалов - американцы не хотят повторить ошибку Украины открытых границ и потери городов Луганской и Донецкой области.
В США объявлена наивысшая угроза террористической опасности, среди нелегалов террористы, уголовники ... воровство и нападения на граждан , захлестнуло США.
Байден должен закрыть границы (нелегалы - электорат демпартии) и вопрос голосования пакета будет решен.
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21.02.2024 23:31 Відповісти
так это не сработает... в США вообще есть переговорщики нормального уровня, как они ведут дела с таким подходом? ))
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21.02.2024 23:46 Відповісти
Мордор 21.02 выдвинул территориальные притензии к США. Республиканцы мгновенно стали лобистами рыфы в Сенате и Конгрессе США, Трамп получил на лоб красное клеймо эмиссара кремля. Спасибо ***** за увеличение помощи Украине от США. Такер Карлсон тоже сделал доброе дело с интервью.
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22.02.2024 04:16 Відповісти
 
 