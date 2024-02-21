Спікер Палати представників повинен поставити законопроєкт про допомогу Україні на голосування, - Байден

Президент США Джо Байден закликав спікера Палати представників Конгресу Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт, який включає додаткове фінансування для союзників США, в тому числі України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Одна з найпотужніших речей, які ми можемо зробити, щоб протистояти Путіну, — ухвалити двопартійний законопроєкт про національну безпеку та підтримати Україну. Сенат його вже ухвалив. І якби Палата представників провела голосування, він би був прийнятий. Спікер повинен поставити його на голосування", - написав Байден у мережі Х.

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Нагадуємо, 13 лютого Сенат схвалив законопроєкт, що передбачає допомогу союзникам США, зокрема Україні, Ізраїлю та Тайваню обсягом 95,34$ млрд, з яких 60$ млрд передбачено для Києва. Після того документ має розглянути Палата представників, яка повернеться до роботи 28- лютого.