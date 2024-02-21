Заборона російського експорту в ЄС значно знизить напругу серед європейських фермерів, - представник України Ченцов
Санкції проти постачання російської продукції в країни Європи значно знизять напругу серед тамтешніх фермерів.
Про це заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Ченцов розповів, що Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу.
"У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції", - наголосив він.
За його словами, у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав членів ЄС.
"Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС", - зазначив він.
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тітушкифермери так боролися з невидимим українським зерном, що ******** тисяч тонн кацапського збіжжя яке заїхало у польщу😆
ЭТО БОГОХУЛЬСТВО!!!
вони свое минулорічне ще не можуть продати
тому і ціни на зерно мінімальні у світі
Звідси висновок: проблема вигадана в кремлі і розповсюджена за допомогою пропаганди та грошей.
В тоже время он в ДЕСЯТЬ раз меньше Украинского.
россия увеличила экспорт зерновых и зернобобовых культур в страны Европейского Союза в два раза за первые пять месяцев 2023/24 маркетингового года (июль-ноябрь). За этот период РФ отгрузила в ЕС 2,23 млн. тонн зерновых, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основные объемы российского зерна были поставлены в пять стран Евросоюза. Лидером по закупкам стала Испания, на долю которой пришлось 40%. Отгрузка в эту страну выросла в 8,8 раза и составила 850 тыс. тонн против 96 тыс. тонн за этот период прошлого сезона.
На втором месте Италия с долей 35% - 812 тыс. тонн против 105 тыс. тонн соответственно. ТОП-3 замыкает Бельгия с долей 17% - 198 тыс. тонн против 52 тыс. тонн.
На четвертом месте Греция, увеличившая закупки в 1,9 раза, до 160 тыс. тонн против 85 тыс. тонн. На последнем месте Латвия, сократившая закупки до 105 тыс. тонн с 410 тыс. тонн годом ранее.
Основной причиной такого роста поставок на европейский рынок, по словам директора аналитического департамента Российского зернового союза Елены Тюриной, является более низкая цена российского зерна. За период с 1 июля по 1 декабря дисконт в цене российской пшеницы по отношению к европейской составил $14 за тонну.
Я вже не кажу про етику, але чомусь про російське зерно згадали лише вчора.
Бюрократія Европи не знає що хто в кого купляє?
Там кожена зернинка підрахована
А купляють - бо кацапи продають за копійки кормове зерно
От мені цікаво звідки беруться люди у яких завжди винна Україна, навіть якщо не так - все одно винна?
Україна продає в Європу в 10 раз більше зерна чим кацапи
і теж за копійки
Я не зміню свій погляд на ситуацію, тому відповідати більше не буду.
головне що ти бачиш вибірково що бажаєш
з 50 млн. поляків ти побачив лише одного який тобі так впав в душу
це кохання
@Mic_on_Tweed
Європа має зрозуміти: небезпеки нападу Росії немає - напад Росії вже давно відбувся. У кожній країні Європи Росія підриває суспільство. підбурює проти демократії та викликає заворушення. Європа знаходиться під прямою загрозою. Війна Росії вже почалася
Ага, зараз, ЄС візьмут розгін і заборонять. Ну звісно ні...
При бажанні підорашу можна так закупорити що ху-йло само побіжить в ООН просити зерновий коридор...