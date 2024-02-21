Заборона російського експорту в ЄС значно знизить напругу серед європейських фермерів, - представник України Ченцов

Санкції проти постачання російської продукції в країни Європи значно знизять напругу серед тамтешніх фермерів.

Про це заявив представник України при ЄС Всеволод Ченцов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Ченцов розповів, що Україна порушує питання про накладення заборони на продаж російської сільськогосподарської продукції на території Євросоюзу.

"У контексті останніх подій ми поставили це питання ще гостріше, що це неприйнятно, коли польські фермери борються з українським продуктом в той час, коли нехай не Польща, але ЄС загалом імпортує значні кількості російської продукції", - наголосив він.

За його словами, у цьому питанні Україна має підтримку на рівні держав членів ЄС.

"Я зараз не буду вдаватися в деталі, але, звичайно, це може бути дуже важливим елементом врегулювання проблеми. Якщо закриється російський експорт, відповідно, моментально буде знижене напруження, навантаження на виробників тут в ЄС", - зазначив він.

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