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Протягом 21 лютого росіяни 5 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА

сумщина

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів).

Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 лютого росіяни 12 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 81 вибух, - ОВА

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обстріл (28486) Сумська область (3681)


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Кацапи коден день ******** Сумщину. Вони зрозуміли що Сумщина їм не покориться.

Тому вони намагаються знищити її під нуль. Нема будинків, нема людей… нема в супротиву.

Слава незламному Народу України!
Смерть ворогам!
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21.02.2024 22:25 Відповісти
Зараз їм півпакета санкцій як прилетить!...
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21.02.2024 23:10 Відповісти
 
 