Протягом 21 лютого росіяни 5 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА

Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.

У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів).

Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).

Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи)".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 18 лютого росіяни 12 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 81 вибух, - ОВА