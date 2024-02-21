Протягом 21 лютого росіяни 5 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 33 вибухи, - ОВА
Протягом дня росіяни здійснили 5 обстрілів прикордонної території та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 33 вибухи з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Новослобідська громади.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Великописарівська громада: ворог бив з мінометів (28 вибухів).
Білопільська громада: з території рф здійснено мінометний обстріл (3 вибухи).
Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл (2 вибухи)".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому вони намагаються знищити її під нуль. Нема будинків, нема людей… нема в супротиву.
Слава незламному Народу України!
Смерть ворогам!