Міноборони разом з Мінцифри зараз працює над електронним кабінетом військовозобов’язаного, - Черногоренко

Електронних повісток у новому застосунку Міноборони "Армія+" не буде. Його користувачами будуть люди, які вже служать.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Армія+" – це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", – пояснила Черногоренко.

Водночас, за її словами, Міноборони працює зараз над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри й намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних.

"Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", – зазначила чиновниця.

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