Міноборони разом з Мінцифри зараз працює над електронним кабінетом військовозобов’язаного, - Черногоренко
Електронних повісток у новому застосунку Міноборони "Армія+" не буде. Його користувачами будуть люди, які вже служать.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"Армія+" – це додаток для військовослужбовців. Це люди, які вже виборюють свободу на лінії бойового зіткнення, на фронті. Тому електронні повістки не можуть відправлятися військовослужбовцям, оскільки вони вже мають статус і безпосередньо здійснюють задачі на фронті", – пояснила Черногоренко.
Водночас, за її словами, Міноборони працює зараз над електронним кабінетом військовозобов'язаного разом з Мінцифри й намагається розробити зручний функціонал для оновлення даних.
"Для актуалізації цих даних, щоби зменшити візити до всіх установ і зробити це онлайн дуже зручним. Тому дуже скоро анонсуємо наше рішення. Я думаю, що це буде достатньо швидко", – зазначила чиновниця.
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Вони там взагалі відірвані від реальності, чи просто створюють імдж придурків, щоб потім отримати неосудність через розумову недостатність?
🤔
та блін у наш час НЕ мають доступу до мережі хіба відлюдники що живуть у горах чи старі люди яким до сраки той ваш інтернет.
Ну і так, у нас 60% вірить у перемогу, подивимось як зміняться циферки коли кожному повістка прийде, а то жінки та диванні воєни ******* воювати до пабеди чужими руками.
Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл. прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
Банкіську таємницю похерили, тепер тобі прийде електронна повістка(це вони 100% введуть) а потім заблокують усі кошти в банках щоб як покірна мишка сам прийшов на поклон до воєнкома і вже там вирішували скільки ти маєш заплатити щоб родінє не служити.
Доречі у електронного кабінета немає кордонів, тому всі хто має член мають там бути, і неважливо в США ти сїбався чи в німців 500 евро допомоги отримуєш. Веселі часи нас очікують
Так что никто НЕ ОБЯЗАН ЗАВОДИТЬ никаких эл-ных или прочих кабинетов, а тем более где то что то о себе и своих родных указывать!!!
Виглядає, ніби так і було заплановано.
Вирішення штучно створеної проблеми - "Купи козу, а потім продай козу, щоб стало легше".
І якось ні слова ні про інформаційну безпеку! І хто це перевіряв!
Чи не випадково вводять це ПІСЛЯ звільнення всіх толкових і незалежних генералів??
А це ж найважливіше! І тут ні окремий програміст, ні спец. з комп. безпеки, ні окремий військовий же не зможе сам оцінити, де тут діри. Потрібно працювати тривалий час спільно.
А про це - ні слова.
Дуже підозріло це все.
Давно ж вже переконалися, що д'Єрмаки не дурні, але вороги. А тут додатково будуть кацапів в НацГвардію наймати - зроблять з них "бригади смерті"??
А якщо в полон потрапить, то вся інформація відразу кацапам буде доступна