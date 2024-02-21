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Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України

боєприпаси,снаряди

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Як інформє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише CBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади.

Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер у понеділок заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

Блер підкреслив: "Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канада співпрацює з Україною щодо можливості передачі ракет CRV7, - міністр оборони Блер

Автор: 

боєприпаси (2272) Канада (2191) Чехія (1612) Павел Петр (152)


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Топ коментарі
+22
дякуемо Канаді!
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21.02.2024 22:57
+20
Дуже добре і несподівано швидко
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21.02.2024 22:56
+6
І блокування кордону польськими фермерами з совєцькими прапорами стає зрозумілішим...
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21.02.2024 23:00
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Дуже добре і несподівано швидко
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21.02.2024 22:56 Відповісти
І блокування кордону польськими фермерами з совєцькими прапорами стає зрозумілішим...
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21.02.2024 23:00 Відповісти
військовий груз ніхто тім підарам не дасть заблокувати, хоч вони штабелями полягають поперек рельсів.
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22.02.2024 10:30 Відповісти
CBC
Джерела в оборонному відомстві кажуть, що вагання федерального уряду щодо збільшення виробництва *********** частково пов'язані з прогнозованими інвестиціями в розмірі 400 мільйонів доларів, необхідними для будівництва додаткових виробничих ліній.

Заступник міністра оборони Білл Метьюз заявив, що Канада та США провели двосторонні переговори про те, як збільшити постачання зброї для України, але ці дискусії швидко призвели до ширшої дискусії про те, як поповнити внутрішні військові запаси, виснажені пожертвуваннями.
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21.02.2024 23:04 Відповісти
Ліберальний уряд протягом кількох місяців вивчав пропозиції двох виробників *********** - General Dynamics Ordnance and Tactical Systems (GDOT) у Велліфілді, штат Кентуккі, та IMT Defence в Інгерсоллі, Онтаріо, - щодо нарощування виробництва так званого «оперативного» або варіанту M795 стандартного 155-міліметрового снаряда НАТО.

В даний час Канада виробляє щомісяця близько 5000 одиниць M107 версії снаряда, відомої як «тренувальний набій».
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21.02.2024 23:09 Відповісти
Приватні інвестиції у виробництво серйозно ускладнені, оскільки ніхто не може гарантувати попит на озброєння.

Виробники зброї наполягають на стабільних довгострокових контрактах на 10-15 років. Але поки немає інформації про те, як часто задовольняються їх вимоги.
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21.02.2024 23:25 Відповісти
навряд тут щось вирішиться швидко, а тим паче добре.
в питанні з цими снарядами є невеличкий нюанс - вони з Туреччини. всі ці ліваки-підараси з Німеччини, всі ці шольци jobані, будуть блокувати спробу купити в Туреччини навіть сотню снарядів, не кажучи вже про сотні тисяч.
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22.02.2024 10:35 Відповісти
дякуемо Канаді!
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21.02.2024 22:57 Відповісти
Також дякуємо Чехії.
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22.02.2024 07:44 Відповісти
Антипиніна многоходовочка!
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21.02.2024 22:57 Відповісти
Тепер залишилося знайти ще 3 мільярди 978 мільйонів доларів США.
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21.02.2024 23:01 Відповісти
Це за 800 тисяч снарядів? Цікаво, скільки заплатив куйло Пупсу за мільйон снарядів та ракети? Може, і нам в Пупса було б дешевше купити? Обміняти за ту ж пшеницю?
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21.02.2024 23:12 Відповісти
У пупса точно дешевше, адже йому штучно обмежили попит. Нам нізя, та й навряд пупс нам продасть.
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21.02.2024 23:25 Відповісти
***** подарував своєму корейському корєфану машинку москальського виробництва. Мабуть, Ладу-Каліну. )))

Про це вчора повідомило північнокорейське агентство новин. Я недавно знайшов сайт з їхніми новинами, - так там такі прикольні тексти. Можна вибрати будь-який день за останні 25 років, і дізнатися, що в цей день писали у КНДР. Звісно, треба перекладати.

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21.02.2024 23:37 Відповісти
У пупса неякісні,і буває що рвуться у стволі
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22.02.2024 07:53 Відповісти
а звідки інфа про 4 млрд?

300к калібру 122, та 500к калібру 155.

5000 баксів за снаряд (виготовлений за часів, коли собівартість була нижча, ніж зараз) ?
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21.02.2024 23:13 Відповісти
1. Це нові турецькі снаряди.
2. Такі зараз ринкові ціни при собівартості близько $1 тис.
3. Сумніваюся, що турецький приватний виробник продасть дешевше ринку.
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21.02.2024 23:22 Відповісти
Чехія знайшла за кордоном джерела для сотень тисяч артилерійських ***********, які можуть бути доставлені в Україну за лічені тижні, якщо вона зможе забезпечити фінансування з партнерами в США, Німеччині, Швеції та інших країнах, заявив президент Чехії Петр Павел на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

Брюссельське видання Politico на початку лютого повідомило, що Чехія розглядає можливість придбання *********** у збройових компаній у таких країнах, як Південна Корея, Туреччина та Південна Африка.

Radio Prague International
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22.02.2024 00:14 Відповісти
У мене була інфа лише про турків. Хай і так, але що це змінює? Це нові снаряди у виробників по ринковій ціні.

Корейці - це добре. Вони можуть виготовляти багато.
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22.02.2024 00:30 Відповісти
За таке можуть забанити. Я щось подібне був написав, коли прочитав тут "новину" про плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра. В результаті прилетів бан на 3 дні і коментарі потерли.
Коментарі то потерли, але сам ляп так і не виправили, - досі висить.

Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА Джерело:
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22.02.2024 11:15 Відповісти
Не потрібно всього зразу - невеликими партіями. Привезли, вистріляли. Навіщо складувати і наражатися на небезпеку знищення. Хай лежать у Румунії з Болгарією і поволі надходять в Україну.
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21.02.2024 23:15 Відповісти
З якого дива така сума?
Вони ж кажуть про доставку, а не про купівлю, на скільки я зрозумів з тексту новини.
Та й вартість в 5к баксів за снаряд, якому років 5-10, якось зависока, ІМХО...
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21.02.2024 23:19 Відповісти
Я вже трішки втомився, бо ви третій.

https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
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21.02.2024 23:23 Відповісти
дєрьмак знає, де саме вони складуються? ну шо ж ви так!
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21.02.2024 23:02 Відповісти
На жаль, платіж канадців (22 млн. американських долларів) - це меньше 1 % потрібного
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21.02.2024 23:04 Відповісти
Але ж заголовок який, заголовок! Нє шоб чесно написати: Канада готова оплатити 4,5 тисячі з 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України.
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21.02.2024 23:08 Відповісти
Там все чітко пише у заголовку - доставку! Не самі снаряди, а їх доставку в Україну.
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21.02.2024 23:10 Відповісти
Круто. А на самі снаряди де взяти ще майже 4 мільярди?
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21.02.2024 23:13 Відповісти
Ні, пане. Я читав і УП, на яку послався Цензор, і оригінальну новину носить CBC.
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
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21.02.2024 23:17 Відповісти
Редактори Цензора вирішили, що тих канадських грошей вистачить якраз на доставку.
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21.02.2024 23:23 Відповісти
За моїми підрахунками десь $16 мільйонів обійдеться доставка, якщо брати у турків на FCA і платити за неї окремо. Але думаю, снаряди продадуть на умовах CIP з доставкою і страховкою включеними в ціну.
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21.02.2024 23:30 Відповісти
Добре би було. Для довідки:

ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару CIF (Cost Insurance Freight). Вартість, Страхування й Фрахт сплачені до ... (порт призначення). Продавець зобов'язаний сплатити витрати й фрахт, необхідні для доставки товару в погоджений порт призначення, проте ризик втрати й пошкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить із Продавця на Покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Продавець повинен забезпечити морське страхування від ризиків втрати й пошкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно цьому терміну від Продавця потрібне лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття. Цей термін може бути використаний для перевезень морським або внутрішнім водним транспортом.

ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару FCA (Free CArrier ... (named point). Франко-перевізник в ... (пункт призначення). Продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання з поставки товару, що пройшов митне очищення для вивозу, із моменту передачі його Перевізнику, вказаному Покупцем в обумовленому пункті.
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21.02.2024 23:43 Відповісти
ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару CIP (Carriage and Insurance Paid to ...). Перевезення й Страхування були сплачені до ... (пункт призначення). Продавець оплачує фрахт за перевезення товару до погодженого місця призначення. Ризик втрати, пошкодження товару, а також будь-яких додаткових витрат, що виникають після передачі товару Перевізнику переходить із Продавця на Покупця, коли товар був переданий у розпорядження Перевізника. Згідно з терміном CPT, в обов'язки Продавця входить виконання митних формальностей, необхідних для вивозу товару. Продавець повинен забезпечити транспортне страхування від ризиків втрати й пошкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно з даним терміном від Продавця потрібне лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття.
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21.02.2024 23:44 Відповісти
може варто уважно заголово читати

Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України
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21.02.2024 23:13 Відповісти
Може варто краще перевіряти інформацію?
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329

Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
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21.02.2024 23:20 Відповісти
Pavel's government said it has been able to source up to 800,000 shells of NATO-standard calibre, along with shells of other calibres, from unidentified, non-NATO countries. It says it needs financial support to get the ammunition to Ukraine.
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21.02.2024 23:29 Відповісти
Ну і? Гугл вам переклав get як доставити? Вимушений вас розчарувати. В даному випадку це слово включає в себе весь процес, ближче до «надати ********** Україні».
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21.02.2024 23:35 Відповісти
Просто чудово мати таких друзів
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21.02.2024 23:05 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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21.02.2024 23:06 Відповісти
Пояснюю, для особливо талановитих. Це ДОСТАВКА, а треба ці снаряди, ще ВИКУПИТИ. Ціна питання - мільярди доларів.
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21.02.2024 23:12 Відповісти
Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України !!
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21.02.2024 23:24 Відповісти
Почитайте попередні коментарі, Канада оплачує 30 млн з необхідних близько 4 млрд (=4000 млн)
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22.02.2024 00:02 Відповісти
Не оплачує, а поки що тільки збирається це робити.
Ще нічого конкретно не вирішено.

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22.02.2024 00:15 Відповісти
Канада- велика країна! І не стала б возитись з викупом і доставкою менше 1 процента снарядів зі знайдених 800 тисяч. Який дурень призначив англійську мову в якості міжнародної, де слово може мати бог знає скільки значень!😊
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22.02.2024 07:02 Відповісти
Ще тиждень анонсів, потім забудемо про цю пропозицію. Головне порадіти сьогодні.
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21.02.2024 23:22 Відповісти
Гарна новина для наших воїнів , все інше не цікавить 🙂
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21.02.2024 23:23 Відповісти
Вісімсот тисяч ? Вісімсот тисяч 155 калібру ? Це не блеф якийсь, можливо помилка у кількості ? Це при грамотному використанні мінімум 800.000 дохлих кацапів у перемішку з бронею. Можливо як з кулемета строчити.
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21.02.2024 23:26 Відповісти
Вить ты будешь сильно расстроен, если я тебе скажу, что США + союзники за 22-23 год поставили Украине 2.5 миллиона снарядов 155мм и еще накидали 1.5 млн. снарядов других калибров...
И 4 миллиона дохлых кацапив не наблюдается, максимум 400 тысяч... что тоже неплохо, но ты ошибся в десять раз...
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21.02.2024 23:38 Відповісти
Та ні,один до одного не буде.Один до 10.Вони ж не купами ходять,а малими групами
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22.02.2024 00:50 Відповісти
Щось мені підказує, що ніяких 800 тисяч снарядів у підсумку цієї історії не знайдеться...
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21.02.2024 23:30 Відповісти
Велика подяка Канаді!!!
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21.02.2024 23:32 Відповісти
Жаль, що фактично не можна фізичній особі напряму купити снаряди для ЗСУ. Я б з радістю передав декілька іменних снарядів.....
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21.02.2024 23:41 Відповісти
если есть 10-15 штук баксов, то десяток мавиков тоже сгодятся
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21.02.2024 23:43 Відповісти
Я віддаю перевагу прицілам, тепловізорам і т.п. Рідко коли маю змогу придбати дешево мавіки. Але снаряди, мммм, тут я б розстарався....
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21.02.2024 23:47 Відповісти
та ну нет смысла, они дорогие ппц, но насчет прочего помню были сборы на дорогие боеприпасы, снайперские к примеру.
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21.02.2024 23:48 Відповісти
Цікаві країни ці Канада і Чехія...
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22.02.2024 00:10 Відповісти
Мда...це виглядає як казка на фоні всього- ініціатива Чехії в особі президента Президент Чехії Петера Павела, кількість - калібри, гроші Канади.
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22.02.2024 01:43 Відповісти
Господам Канадцам спасибо, только хай побыстрее платят. Снаряды нужны сейчас.
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22.02.2024 09:23 Відповісти
А если Президент Павел нашел эти снаряды в Канаде? 👌
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22.02.2024 13:37 Відповісти
 
 