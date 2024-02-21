Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України
Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.
Як інформє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише CBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади.
Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.
Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.
Міністр оборони Канади Білл Блер у понеділок заявив, що Оттава веде переговори з чехами.
Блер підкреслив: "Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво".
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Джерела в оборонному відомстві кажуть, що вагання федерального уряду щодо збільшення виробництва *********** частково пов'язані з прогнозованими інвестиціями в розмірі 400 мільйонів доларів, необхідними для будівництва додаткових виробничих ліній.
Заступник міністра оборони Білл Метьюз заявив, що Канада та США провели двосторонні переговори про те, як збільшити постачання зброї для України, але ці дискусії швидко призвели до ширшої дискусії про те, як поповнити внутрішні військові запаси, виснажені пожертвуваннями.
В даний час Канада виробляє щомісяця близько 5000 одиниць M107 версії снаряда, відомої як «тренувальний набій».
Виробники зброї наполягають на стабільних довгострокових контрактах на 10-15 років. Але поки немає інформації про те, як часто задовольняються їх вимоги.
в питанні з цими снарядами є невеличкий нюанс - вони з Туреччини. всі ці ліваки-підараси з Німеччини, всі ці шольци jobані, будуть блокувати спробу купити в Туреччини навіть сотню снарядів, не кажучи вже про сотні тисяч.
Про це вчора повідомило північнокорейське агентство новин. Я недавно знайшов сайт з їхніми новинами, - так там такі прикольні тексти. Можна вибрати будь-який день за останні 25 років, і дізнатися, що в цей день писали у КНДР. Звісно, треба перекладати.
300к калібру 122, та 500к калібру 155.
5000 баксів за снаряд (виготовлений за часів, коли собівартість була нижча, ніж зараз) ?
2. Такі зараз ринкові ціни при собівартості близько $1 тис.
3. Сумніваюся, що турецький приватний виробник продасть дешевше ринку.
Брюссельське видання Politico на початку лютого повідомило, що Чехія розглядає можливість придбання *********** у збройових компаній у таких країнах, як Південна Корея, Туреччина та Південна Африка.
Radio Prague International
Корейці - це добре. Вони можуть виготовляти багато.
Коментарі то потерли, але сам ляп так і не виправили, - досі висить.
Російські окупанти протягом 27 січня 1 раз намагалися штурмувати плацдарми ЗСУ на правому березі Дніпра, - ОВА Джерело:
Вони ж кажуть про доставку, а не про купівлю, на скільки я зрозумів з тексту новини.
Та й вартість в 5к баксів за снаряд, якому років 5-10, якось зависока, ІМХО...
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329
Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329
Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару CIF (Cost Insurance Freight). Вартість, Страхування й Фрахт сплачені до ... (порт призначення). Продавець зобов'язаний сплатити витрати й фрахт, необхідні для доставки товару в погоджений порт призначення, проте ризик втрати й пошкодження товару, а також ризик будь-якого збільшення витрат, що виникають після переходу товаром борту судна, переходить із Продавця на Покупця в момент переходу товару через поручні судна в порту відвантаження. Продавець повинен забезпечити морське страхування від ризиків втрати й пошкодження товару. Продавець укладає договір страхування й оплачує страховку. Покупець повинен прийняти до відома, що згідно цьому терміну від Продавця потрібне лише забезпечення страхування на умовах мінімального покриття. Цей термін може бути використаний для перевезень морським або внутрішнім водним транспортом.
ІНКОТЕРМС базисна умова поставки товару FCA (Free CArrier ... (named point). Франко-перевізник в ... (пункт призначення). Продавець вважається таким, що виконав своє зобов'язання з поставки товару, що пройшов митне очищення для вивозу, із моменту передачі його Перевізнику, вказаному Покупцем в обумовленому пункті.
Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України
https://www.cbc.ca/news/politics/ukraine-russia-canada-artillery-shells-1.7120329
Цитата з оригіналу:
the federal government could contribute as much as $30 million to the plan, which was proposed at the opening of the Munich Security conference by Czech Republic President Petr Pavel.
Ще нічого конкретно не вирішено.
И 4 миллиона дохлых кацапив не наблюдается, максимум 400 тысяч... что тоже неплохо, но ты ошибся в десять раз...