Канада готова проплатити доставку 800 тисяч снарядів, які Чехія знайшла для України !!

Канада готова підтримати ініціативу Чехії щодо термінової доставки десятків тисяч артилерійських снарядів до України.

Як інформє Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це пише CBC News із посиланням на джерела в оборонному відомстві Канади.

Хоча деталі ще допрацьовуються, джерела відзначають, що уряд Канади може виділити до 30 мільйонів доларів (22 мільйони доларів США) на реалізацію плану, запропонованого на відкритті Мюнхенської конференції з безпеки президентом Чехії Петром Павелом.

Павел заявив, що Чехія знайшла до 800 тисяч снарядів стандартного калібру НАТО, які може за кілька тижні відправити в Україну, якщо отримає фінансування для доставки.

Міністр оборони Канади Білл Блер у понеділок заявив, що Оттава веде переговори з чехами.

Блер підкреслив: "Я підписав меморандум про взаєморозуміння з одним з наших європейських союзників, Чеською Республікою, щодо можливого придбання боєприпасів, які вони зараз мають у своєму розпорядженні, що дозволить нам... швидше надати їх Україні, оскільки ми нарощуємо власне виробництво".

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